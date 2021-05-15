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    Еще один миланский тест для «Ювентуса» и добрая «Бавария»

    Экспресс дня 15 мая. Прогноз и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 15 мая
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    Ромелу Лукаку
    В новом экспрессе рассмотрим Дерби Италии, важный матч для «Вест Хэма» и первую игру «Баварии» после завоевания очередного чемпионского титула.

    «Брайтон» — «Вест Хэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. 36-й тур

    По трассе АПЛ продолжает нестись болид «Вест Хэма», но уже явно не с той скоростью, что в начале весны. «Молотобойцы» слегка притормозили, но все равно продолжают претендовать на место в топ-4.

    В случае победы над «Брайтоном» команда Дэвида Мойеса снова обойдет «Ливерпуль» и поднимется на пятую строчку. И все решится в двух последних турах.

    «Вест Хэм» выиграл только один из четырех предыдущих матчей, а в недавней встрече с «Эвертоном» даже показалось, что игроки лондонского клуба подустали, но силы на последний рывок у них найдутся.

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    Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (0) за 1.81.

    «Ювентус» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии. 37-й тур

    «Интер» должен вскрыть эту игру. Действующему чемпиону уже нет смысла устраивать тактическую дуэль. В отличие от «Ювентуса», который рискует финишировать ниже четвертого места.

    «Ювентус», может, и хотед бы, чтобы игра прошла в максимально медленном темпе — так будет проще атаковать, особенно не парясь на своей половине поля. Но так не получится. «Интер» может позволить себе сыграть просто в свое удовольствие.

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    В общем, скорее всего, будет результативно. Во всяком случае, «Интер» со своей стороны точно поспособствует, чтобы зрители не скучали. Ну и как это не забить «Ювентусу» два-три мяча на его поле, если даже «Милан» это сделал.

    Если «Старая синьора» ответит хотя бы одним голом, мы увидим матч, в котором будет забито не менее трех мячей.

    Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.75.

    «Фрайбург» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии. 33-й тур

    «Бавария» будет пропускать. Это неизбежно. На прошлой неделе мюнхенская супер машина досрочно стала чемпионом, и теперь она может расслабиться. И для нее это будет очень полезно. Большое количество матчей, травмы, психологическая нагрузка — «Бавария» нуждается в отдыхе.

    Парням из «Фрайбурга», по большому счету, уже ничего не надо от этого сезона, своей цели они достигли еще пару месяцев назад, когда стало ясно, что команде не грозит вылет из элитного дивизиона.

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    Но кто откажется от возможности сделать больно лучшей команде Германии? Никто. У «Баварии» в этом матче, скорее всего, будет смешанный состав и не очень боевой настрой. Этим и должны воспользоваться хозяева.

    Букмекеры предлагают победу «Фрайбурга» за 10.50, и это не совсем корректно в сложившейся ситуации.

    Ставка: тотал «Фрайбурга» больше 1,0 за 2.02.

    Общий коэффициент — 6.39.

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