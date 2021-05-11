В этом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи с участием «Наполи», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед», в гости к которому едет «Лестер».

«Наполи» — «Удинезе»

Футбол. Чемпионат Италии. 36-й тур

Просто удивительная ситуация в чемпионате Италии. Все идет к тому, что в этом сезоне за пределами топ-4 окажется — «Ювентус». Да, команда, за которую играет Криштиану Роналду. Даже интересно, останется ли португалец в Турине после такого почти позора.

Но пока что это все предположения. Конкурентам «Юве», в том числе «Наполи», рано радоваться. Например, неаполитанский клуб опережает «Старую синьору» лишь на одно очко. Одна потеря — и давай, до свидания.

А «Наполи» не так давно уже дарил очки на своем поле «Кальяри». Но команда Дженнаро Гаттузо очень здорово отреагировала на эту неудачу. На выходных была повержена «Специя» — 4:1.

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С «Удинезе» всегда непросто играть, но после неожиданного подарка от «Милана», который уничтожил «Ювентус», у «Наполи» просто нет права терять очки в игре с Удине. Почти вся Италия ждет и верит, что впервые за целое десятилетие «Ювентус» не попадет в Лигу чемпионов.

Ставка: победа «Наполи» за 1.36.

«Леванте» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. 36-й тур

Честно говоря, уже немного надоело рассуждать о шансах «Барселоны» стать чемпионом Испании. Каталонцы уже не один раз могли подняться на первое место, но каждый раз у них что-то не получалось.

Сначала «Барса» на ровном месте взяла и подарила три очка «Гранаде», а буквально несколько дней назад сыграла вничью с «Атлетико» — 0:0. Команда Диего Симеоне добилась того, чтобы игра пошла по ее сценарию.

В общем, «Барса» снова третья, столько же очков у «Реала», а чуть-чуть впереди «Атлетико». Интрига сохраняется.

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Но сейчас «Барселоне» нужно просто настраиваться на ближайший матч — а дальше будет видно. Это единственный правильный подход в ситуации, когда далеко не все зависит от тебя. Если что, у «Атлетико» остались матчи с «Реал Сосьедадом», «Осасуной» и «Вальядолидом». Потеряют ли еще «матрасники» очки? Не факт. Но «Барсе» об этом лучше не думать.

Ставка: победа «Барселоны» + тотал матча больше 2,5 за 1.53.

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»

Футбол. Чемпионат Англии. 36-й тур

Похоже, «Лестер» поплыл, причем конкретно. История повторяется, команда Брендана Роджерса второй год подряд начинает разваливаться как раз под конец сезона. Еще месяц назад все было под контролем, «Лестер» стоял себе спокойно на третьем месте, но последние результаты могут перечеркнуть все усилия.

В последний день апреля «Лестер» не смог обыграть «Саутгемптон» (1:1), который почти весь матч отбегал в меньшинстве, а в прошлом туре с треском «влетел» «Ньюкаслу» (2:4).

Это еще не фиаско, но очевидно, что оставшиеся матчи превращаются в самую настоящую нервотрепку. За три тура до финиша «Лестеру» надо как-то постараться не выпасть из топ-4. И тут просто добавим, что после встречи с «МЮ» команду Роджерса ждут матчи с «Челси» (дважды — сначала в финале Кубка Англии, а потом в АПЛ) и «Тоттенхэмом». То есть тут ничего нельзя исключать.

Для «Манчестер Юнайтед» это будет третий матч за пять дней. Безусловно, «красные дьяволы» устали, но вряд ли «Лестеру» легко достанутся очки в предстоящей игре.

Ставка: обе команды забьют за 1.76.

Общий коэффициент — 3.67.