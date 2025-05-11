«Ньюкасл» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция

«Ньюкасл» и «Челси» сыграют между собой в матче 36-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов, занимая четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Сороки» заработали 63 очка в 35 матчах, одержав 19 побед, шесть раз сыграв вничью и потерпев десять поражений. Разница мячей — 66:45. Конкуренция за места в главном еврокубке в этом сезоне как никогда остра, и каждое очко может оказаться на вес золота.

В последнее время команда Эдди Хау показывает нестабильные результаты. В прошлом туре «Ньюкасл» с трудом ушел от поражения в выездном матче с «Борнмутом». Спасителем стал Александр Исак — лучший бомбардир «сорок» в текущем сезоне реализовал пенальти на 89-й минуте, установив итоговый счет 1:1. До этого «сороки» уверенно разобрались дома с «Ипсвичем» (3:0), реабилитировавшись за болезненное поражение от «Астон Виллы» (1:4).

«Челси»

«Челси» также продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Лондонцы располагаются на пятом месте, но буквально дышат в спину «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест», так что каждый матч становится ключевым. Подопечные Энцо Марески набрали 63 очка: 18 побед, 9 ничьих и 8 поражений при разнице мячей 62:41.

На этой неделе «синие» оформили выход в финал Лиги конференций. После уверенной победы в первом полуфинале над «Юргорденом» в Швеции (4:1), «Челси» закрепил успех на «Стэмфорд Бридж» — 1:0. Финал турнира состоится 28 мая в Бильбао, где соперником станет испанский «Бетис».

В последнем туре чемпионата «Челси» выдал яркий матч, обыграв дома новоиспеченного чемпиона — «Ливерпуль» (3:1). Эта победа стала третьей подряд для лондонцев, а их беспроигрышная серия в АПЛ достигла шести матчей.

Личные встречи

В матче первого круга победа осталась за «Челси» — 2:1 на «Стэмфорд Бридж». Затем команды встретились уже в 1/8 финала Кубка английской лиги и здесь «Ньюкасл» взял реванш, обыграв лондонцев со счетом 2:0.

https://www.livesport.ru/football/2025/05/10/losers_winners/

В последних 10-ти встречах на счету «Челси» 6 побед, «Ньюкасл» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.