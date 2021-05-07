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    Очередная победа «Лилля» и голы в Штутгарте

    Экспресс дня 7 мая. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 мая
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    «Лилль»
    В экспрессе на пятницу рассмотрим по одному матчу из Бундеслиги, испанской Ла Лиги и французской Лиги 1.

    «Штутгарт» — «Аугсбург»

    Футбол. Чемпионат Германии. 32-й тур

    «Штутгарт» уже в отпуске. Если судить по последним результатам, хозяева хоть сейчас готовы все бросить и отправиться на отдых.

    Все просто — «Штутгарт» обезопасил себя от вылета из элитного дивизиона. И как только стало ясно, что «швабы» остаются в первой Бундеслиге, их результаты заметно ухудшились.

    Серия поражений «Штутгарта» составляет четыре матча. На этом отрезке команда пропустила 10 мячей.

    «Аугсбургу» пока расслабляться нельзя, он все еще входит в число команд, которые могут вылетать во второй дивизион. Тем не менее гости в четырех предыдущих матчах тоже ни разу не выиграли — три поражения и ничья.

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    Сложно сказать, как завершится матч, но, скорее всего, будет результативно.

    Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.72.

    «Реал Сосьедад» — «Эльче»

    Футбол. Чемпионат Испании. 35-й тур

    «Эльче» на прошлой неделе провел драматичный матч против «Атлетико». Уже в компенсированное время команда Франа Эскрибы могла вырвать ничью, но Фидель не реализовать пенальти. А для «Эльче» даже одно потерянное очко в его ситуации может иметь ключевое значение.

    Гости за четыре тура до финиша находятся в зоне вылета. Ситуация непростая, но пока что конкуренты рядом.

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    В общем, «Эльче» едет в Сан-Себастьян за победой. «Реал Сосьедад» в прошлом туре проиграл «Уэске», конкуренту «Эльче». И не исключено, что в предстоящем матче баски тоже не будут жадничать.

    В первом круге «Реал Сосьедад» разгромил «Эльче» со счетом 3:0, но сейчас на первый план может выйти мотивация гостей.

    Ставка: победа «Эльче» с форой (+1,5) за 1.52.

    «Ланс» — «Лилль»

    Футбол. Чемпионат Франции. 36-й тур

    Матч против «Ланса» — самый сложных из оставшихся у «Лилля» в этом чемпионате. За три тура до завершения «Лилль» возглавляет турнирную таблицу, но отрыв от «Пари Сен-Жермен» составляет всего лишь одно очко.

    В прошлом туре команда Кристофа Гальтье выиграла у «Ниццы», а перед этим одержала волевую победу над «Лионом».

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    И как раз после сумасшедшей игры в Лионе стало ясно, что «Лиллю» уже никто не помешает стать чемпионом.

    Скорее всего, «Лилль» снова выиграет с разницей в один-два мяча.

    Ставка: победа «Лилля» за 2.01.

    Общий коэффициент — 5.22.

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