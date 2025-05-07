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    Потапова спокойно обыграет Ястремскую?

    Ястремская — Потапова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Риме 7 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Ястремская — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против украинки Даяны Ястремской в первом круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ястремская — Потапова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 07 Мая 2025 года

    Даяна Ястремская

  • Украина
    •  Даяна Ястремская 12:00 Анастасия Потапова

    Анастасия Потапова

  • Россия
    •

    Ястремская

    В конце прошлого месяца Даяна прошла один раунд на «тысячнике» в Мадриде — после победы над Франческой Джонс проиграла Кори Гауфф (6:0, 2:6, 5:7).

    На «пятисотнике» в Штутгарте украинская теннисистка прошла квалификацию, после чего не смогла завершить матч первого круга против Алены Остапенко.

    Лучшим результатом Ястремской в текущем сезоне пока остается выход в финал турнира в австрийском Линце.

    Прогнозы на теннис

    Кроме того, Ястремская выиграла по два матча на Australian Open и на «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллс.

    Потапова

    Настя тем временем дошла до четвертого круга на недавнем турнире в столице Испании.

    Главным сюрпризом стала уверенная победа россиянки над восьмой ракеткой мира Циньвэнь Чжэн во втором круге — 6:4, 6:4.

    Перед этим Потапова обыграла американку Эшлин Крюгер, а в третьем раунде она одержала волевую победу над Софией Кенин.

    В 1/8 финала Потапова проиграла украинке Марте Костюк (3:6, 2:6).

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    Но в любом случае это было достойное выступление, Потапова подтвердила, что способна конкурировать даже с соперницами из топ-10.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ястремскую в этом матче можно поставить за 2.26, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.64.

    Прогноз: в январе Настя обыграла Даяну на турнире в Брисбене — 7:5, 6:4. Через полтора месяца украинка взяла реванш, уверенно победив российскую теннисистку в Дубае — 6:2, 6:3. Очевидно, что оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов. Скорее всего, предстоящий матч получится нервным и затяжным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ястремская — Потапова?

    Матч Ястремская — Потапова состоится 07 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ястремская — Потапова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ястремская — Потапова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ястремская — Потапова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ястремская — Потапова?

    Коэффициенты букмекеров: на Ястремскую в этом матче можно поставить за 2.26, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.64.

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    Ястремская — Потапова: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 07.05.202512:00. Потапова спокойно обыграет Ястремскую?
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