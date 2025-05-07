Ястремская — Потапова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Риме 7 мая 2025 года

Россиянка Анастасия Потапова сыграет против украинки Даяны Ястремской в первом круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ястремская — Потапова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ястремская

В конце прошлого месяца Даяна прошла один раунд на «тысячнике» в Мадриде — после победы над Франческой Джонс проиграла Кори Гауфф (6:0, 2:6, 5:7).

На «пятисотнике» в Штутгарте украинская теннисистка прошла квалификацию, после чего не смогла завершить матч первого круга против Алены Остапенко.

Лучшим результатом Ястремской в текущем сезоне пока остается выход в финал турнира в австрийском Линце.

Прогнозы на теннис

Кроме того, Ястремская выиграла по два матча на Australian Open и на «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллс.

Потапова

Настя тем временем дошла до четвертого круга на недавнем турнире в столице Испании.

Главным сюрпризом стала уверенная победа россиянки над восьмой ракеткой мира Циньвэнь Чжэн во втором круге — 6:4, 6:4.

Перед этим Потапова обыграла американку Эшлин Крюгер, а в третьем раунде она одержала волевую победу над Софией Кенин.

В 1/8 финала Потапова проиграла украинке Марте Костюк (3:6, 2:6).

Но в любом случае это было достойное выступление, Потапова подтвердила, что способна конкурировать даже с соперницами из топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ястремскую в этом матче можно поставить за 2.26, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.64.

Прогноз: в январе Настя обыграла Даяну на турнире в Брисбене — 7:5, 6:4. Через полтора месяца украинка взяла реванш, уверенно победив российскую теннисистку в Дубае — 6:2, 6:3. Очевидно, что оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов. Скорее всего, предстоящий матч получится нервным и затяжным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.