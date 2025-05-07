Легечка — Мюллер. Ставка (к. 2.34) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

Чех Иржи Легечка сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Мюллер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Легечка

Иржи в последнее время вообще не впечатляет. Более того, его результаты уже начинают настораживать.

После февральского турнира в Дохе, на котором он дошел до полуфинала и остановил Карлоса Алькараса, чех выиграл лишь один матч.

В начале апреля Легечка обыграл американца Себастьяна Корду на старте «Мастерса» в Монте-Карло, после чего уступил Лоренцо Музетти.

Прогнозы на теннис

На «тысячнике» в Мадриде Легечка проиграл в стартовом матче британцу Кэмерону Норри — 6:2, 4:6, 0:6.

Кроме того, Иржи не выиграл ни одного матча в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами.

Мюллер

Александр тем временем по итогам турнира в Мадриде дебютировал в топ-40.

В столице Испании французский теннисист дошел до третьего раунда.

Прежде чем проиграть американцу Фрэнсису Тиафо, Мюллер остановил Давида Гоффена и Юго Эмбера.

Но лучшим результатом Мюллера на грунте в 2025-м пока остается выход в финал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

После «Мастерса» в Индиан-Уэллс Мюллер не прошел ни одного раунда только на турнире в Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.60, победу Мюллера букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: в прошлом году Легечка пропустил три месяца из-за травмы спины. Глядя на недавние результаты, вполне логично предположить, что его снова что-то беспокоит. Мюллер может воспользоваться проблемами соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Мюллера за 2.34.