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    Легечка снова проиграет?

    Легечка — Мюллер. Ставка (к. 2.34) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Мюллер
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    Иржи Легечка
    Чех Иржи Легечка сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Мюллер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 07 Мая 2025 года

    Иржи Леxечка

  • Чехия
    •  Иржи Леxечка 12:00 Александр Мюллер

    Александр Мюллер

  • Франция
    •

    Легечка

    Иржи в последнее время вообще не впечатляет. Более того, его результаты уже начинают настораживать.

    После февральского турнира в Дохе, на котором он дошел до полуфинала и остановил Карлоса Алькараса, чех выиграл лишь один матч.

    В начале апреля Легечка обыграл американца Себастьяна Корду на старте «Мастерса» в Монте-Карло, после чего уступил Лоренцо Музетти.

    Прогнозы на теннис

    На «тысячнике» в Мадриде Легечка проиграл в стартовом матче британцу Кэмерону Норри — 6:2, 4:6, 0:6.

    Кроме того, Иржи не выиграл ни одного матча в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами.

    Мюллер

    Александр тем временем по итогам турнира в Мадриде дебютировал в топ-40.

    В столице Испании французский теннисист дошел до третьего раунда.

    Прежде чем проиграть американцу Фрэнсису Тиафо, Мюллер остановил Давида Гоффена и Юго Эмбера.

    Но лучшим результатом Мюллера на грунте в 2025-м пока остается выход в финал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

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    После «Мастерса» в Индиан-Уэллс Мюллер не прошел ни одного раунда только на турнире в Мюнхене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.60, победу Мюллера букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: в прошлом году Легечка пропустил три месяца из-за травмы спины. Глядя на недавние результаты, вполне логично предположить, что его снова что-то беспокоит. Мюллер может воспользоваться проблемами соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Мюллера за 2.34.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Легечка — Мюллер?

    Матч Легечка — Мюллер состоится 07 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Легечка — Мюллер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Мюллера.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Легечка — Мюллер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Мюллера» с коэффициентом у букмекеров 2.34.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Легечка — Мюллер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Легечка — Мюллер?

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.60, победу Мюллера букмекеры предлагают за 2.34.

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