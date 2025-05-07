Легечка — Мюллер. Ставка (к. 2.34) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

Иржи Леxечка
Александр Мюллер
Легечка
Иржи в последнее время вообще не впечатляет. Более того, его результаты уже начинают настораживать.
После февральского турнира в Дохе, на котором он дошел до полуфинала и остановил Карлоса Алькараса, чех выиграл лишь один матч.
В начале апреля Легечка обыграл американца Себастьяна Корду на старте «Мастерса» в Монте-Карло, после чего уступил Лоренцо Музетти.
На «тысячнике» в Мадриде Легечка проиграл в стартовом матче британцу Кэмерону Норри — 6:2, 4:6, 0:6.
Кроме того, Иржи не выиграл ни одного матча в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами.
Мюллер
Александр тем временем по итогам турнира в Мадриде дебютировал в топ-40.
В столице Испании французский теннисист дошел до третьего раунда.
Прежде чем проиграть американцу Фрэнсису Тиафо, Мюллер остановил Давида Гоффена и Юго Эмбера.
Но лучшим результатом Мюллера на грунте в 2025-м пока остается выход в финал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.
После «Мастерса» в Индиан-Уэллс Мюллер не прошел ни одного раунда только на турнире в Мюнхене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.60, победу Мюллера букмекеры предлагают за 2.34.
Прогноз: в прошлом году Легечка пропустил три месяца из-за травмы спины. Глядя на недавние результаты, вполне логично предположить, что его снова что-то беспокоит. Мюллер может воспользоваться проблемами соперника.
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Рекомендуемая ставка: победа Мюллера за 2.34.