Джере — Этчеверри. Ставка (к. 2.25) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

Серб Ласло Джере сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джере — Этчеверри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джере

Ласло в конце прошлого месяца спокойно переиграл итальянца Фабио Фоньини на старте «Мастерса» в Мадриде.

Во втором круге сербский теннисист должен был встретиться с Даниилом Медведевым, но по каким-то причинам не смог выйти на матч.

На «пятисотнике» в Барселоне Джере прошел квалификацию и выиграл в первом круге у Артура Риндеркнеша, после чего уступил Карлосу Алькарасу (2:6, 4:6).

В Бухаресте Ласло не прошел первый круг, а на «Мастерсе» в Монте-Карло проиграл в решающем раунде квалификации.

Прогнозы на теннис

Но также стоит обратить внимание, что в начале марта Джере выиграл турнир в Сантьяго (Чили), а в феврале дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе.

Этчеверри

Томас тоже не очень удачно провел недавние турниры.

После турнира в Сантьяго, на котором он дошел до четвертьфинала, аргентинец еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

На «Мастерсе» в Мадриде Этчеверри проиграл во втором круге итальянцу Лоренцо Музетти (6:7, 2:6).

В середине апреля латиноамериканец уступил австралийцу Алексу Де Минору на старте «пятисотника» в Барселоне.

После начала весенней грунтовой серии самым неприятным моментом стало поражение Этчеверри от американца Александра Ковачевича в первом круге турнира в Хьюстоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джере в этом матче можно поставить за 2.01, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.80.

Прогноз: оба теннисиста не очень убедительно играли на недавних турнирах, поэтому здесь лучше рассматривать ставки без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.