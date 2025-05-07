Джере — Этчеверри. Ставка (к. 2.25) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

Джере
Ласло в конце прошлого месяца спокойно переиграл итальянца Фабио Фоньини на старте «Мастерса» в Мадриде.
Во втором круге сербский теннисист должен был встретиться с Даниилом Медведевым, но по каким-то причинам не смог выйти на матч.
На «пятисотнике» в Барселоне Джере прошел квалификацию и выиграл в первом круге у Артура Риндеркнеша, после чего уступил Карлосу Алькарасу (2:6, 4:6).
В Бухаресте Ласло не прошел первый круг, а на «Мастерсе» в Монте-Карло проиграл в решающем раунде квалификации.
Но также стоит обратить внимание, что в начале марта Джере выиграл турнир в Сантьяго (Чили), а в феврале дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе.
Этчеверри
Томас тоже не очень удачно провел недавние турниры.
После турнира в Сантьяго, на котором он дошел до четвертьфинала, аргентинец еще ни разу не выигрывал больше одного матча.
На «Мастерсе» в Мадриде Этчеверри проиграл во втором круге итальянцу Лоренцо Музетти (6:7, 2:6).
В середине апреля латиноамериканец уступил австралийцу Алексу Де Минору на старте «пятисотника» в Барселоне.
После начала весенней грунтовой серии самым неприятным моментом стало поражение Этчеверри от американца Александра Ковачевича в первом круге турнира в Хьюстоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Джере в этом матче можно поставить за 2.01, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.80.
Прогноз: оба теннисиста не очень убедительно играли на недавних турнирах, поэтому здесь лучше рассматривать ставки без учета исхода.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.