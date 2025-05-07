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    Джере и Этчеверри проведут затяжной матч?

    Джере — Этчеверри. Ставка (к. 2.25) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Джере — Этчеверри
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    Ласло Джере
    Серб Ласло Джере сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джере — Этчеверри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джере

    Ласло в конце прошлого месяца спокойно переиграл итальянца Фабио Фоньини на старте «Мастерса» в Мадриде.

    Во втором круге сербский теннисист должен был встретиться с Даниилом Медведевым, но по каким-то причинам не смог выйти на матч.

    На «пятисотнике» в Барселоне Джере прошел квалификацию и выиграл в первом круге у Артура Риндеркнеша, после чего уступил Карлосу Алькарасу (2:6, 4:6).

    В Бухаресте Ласло не прошел первый круг, а на «Мастерсе» в Монте-Карло проиграл в решающем раунде квалификации.

    Прогнозы на теннис

    Но также стоит обратить внимание, что в начале марта Джере выиграл турнир в Сантьяго (Чили), а в феврале дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе.

    Этчеверри

    Томас тоже не очень удачно провел недавние турниры.

    После турнира в Сантьяго, на котором он дошел до четвертьфинала, аргентинец еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    На «Мастерсе» в Мадриде Этчеверри проиграл во втором круге итальянцу Лоренцо Музетти (6:7, 2:6).

    В середине апреля латиноамериканец уступил австралийцу Алексу Де Минору на старте «пятисотника» в Барселоне.

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    После начала весенней грунтовой серии самым неприятным моментом стало поражение Этчеверри от американца Александра Ковачевича в первом круге турнира в Хьюстоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джере в этом матче можно поставить за 2.01, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.80.

    Прогноз: оба теннисиста не очень убедительно играли на недавних турнирах, поэтому здесь лучше рассматривать ставки без учета исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джере — Этчеверри?

    Матч Джере — Этчеверри состоится 07 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джере — Этчеверри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джере — Этчеверри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джере — Этчеверри?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джере — Этчеверри?

    Коэффициенты букмекеров: на Джере в этом матче можно поставить за 2.01, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.80.

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