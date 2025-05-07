Павлюченкова — Бултер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Риме 7 мая 2025 года

Анастасия Павлюченкова
Кэйти Бултер
Павлюченкова
Анастасия после Открытого чемпионата Австралии, на котором она дошла до четвертьфинала, выиграла лишь один матч.
Последние несколько месяцев российскую теннисистку преследуют проблемы со здоровьем и травмы.
На недавнем «тысячнике» в Мадриде Павлюченкова проиграла в первом круге Анастасии Севастовой (4:6, 5:7).
Уже после матча она сообщила, что вышла на корте с надрывом задней мышцы бедра.
С тех пор прошло всего лишь две недели, а это значит, что в Рим Павлюченкова тоже приехала не в оптимальной форме.
Бултер
Кэти в этом году провела пока лишь 12 матчей. На этом отрезке у нее шесть побед и столько же поражений.
На турнире в Мадриде британская теннисистка в первом круге выиграла у чешки Катерины Синяковой, а во втором уступила итальянке Жасмин Паолини (1:6, 2:6).
Здесь также важно отметить, что Бултер очень редко играет на грунте. С учетом текущего сезона и двух предыдущих она провела на этом покрытии лишь 11 матчей.
В 2025-м Бултер выиграла лишь три матча на уровне основной сетки WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.74, победу Бултер букмекеры предлагают за 2.09.
Прогноз: если Настя успела восстановиться, она, скорее всего, обыграет британку, которая действительно не любит играть на грунте.
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Рекомендуемая ставка: победа Павлюченковой с форой по геймам (-1,5) за 1.92.