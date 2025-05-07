Павлюченкова — Бултер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Риме 7 мая 2025 года

Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против британки Кэти Бултер в первом круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Бултер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Павлюченкова

Анастасия после Открытого чемпионата Австралии, на котором она дошла до четвертьфинала, выиграла лишь один матч.

Последние несколько месяцев российскую теннисистку преследуют проблемы со здоровьем и травмы.

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Павлюченкова проиграла в первом круге Анастасии Севастовой (4:6, 5:7).

Уже после матча она сообщила, что вышла на корте с надрывом задней мышцы бедра.

Прогнозы на теннис

С тех пор прошло всего лишь две недели, а это значит, что в Рим Павлюченкова тоже приехала не в оптимальной форме.

Бултер

Кэти в этом году провела пока лишь 12 матчей. На этом отрезке у нее шесть побед и столько же поражений.

На турнире в Мадриде британская теннисистка в первом круге выиграла у чешки Катерины Синяковой, а во втором уступила итальянке Жасмин Паолини (1:6, 2:6).

Здесь также важно отметить, что Бултер очень редко играет на грунте. С учетом текущего сезона и двух предыдущих она провела на этом покрытии лишь 11 матчей.

В 2025-м Бултер выиграла лишь три матча на уровне основной сетки WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.74, победу Бултер букмекеры предлагают за 2.09.

Прогноз: если Настя успела восстановиться, она, скорее всего, обыграет британку, которая действительно не любит играть на грунте.

Рекомендуемая ставка: победа Павлюченковой с форой по геймам (-1,5) за 1.92.