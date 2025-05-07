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    Сможет ли Павлюченкова пройти первый круг в Риме?

    Павлюченкова — Бултер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Риме 7 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Бултер
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против британки Кэти Бултер в первом круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Бултер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 07 Мая 2025 года

    Анастасия Павлюченкова

  • Россия
    •  Анастасия Павлюченкова 12:00 Кэйти Бултер

    Кэйти Бултер

  • Великобритания
    •

    Павлюченкова

    Анастасия после Открытого чемпионата Австралии, на котором она дошла до четвертьфинала, выиграла лишь один матч.

    Последние несколько месяцев российскую теннисистку преследуют проблемы со здоровьем и травмы.

    На недавнем «тысячнике» в Мадриде Павлюченкова проиграла в первом круге Анастасии Севастовой (4:6, 5:7).

    Уже после матча она сообщила, что вышла на корте с надрывом задней мышцы бедра.

    Прогнозы на теннис

    С тех пор прошло всего лишь две недели, а это значит, что в Рим Павлюченкова тоже приехала не в оптимальной форме.

    Бултер

    Кэти в этом году провела пока лишь 12 матчей. На этом отрезке у нее шесть побед и столько же поражений.

    На турнире в Мадриде британская теннисистка в первом круге выиграла у чешки Катерины Синяковой, а во втором уступила итальянке Жасмин Паолини (1:6, 2:6).

    Здесь также важно отметить, что Бултер очень редко играет на грунте. С учетом текущего сезона и двух предыдущих она провела на этом покрытии лишь 11 матчей.

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    В 2025-м Бултер выиграла лишь три матча на уровне основной сетки WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.74, победу Бултер букмекеры предлагают за 2.09.

    Прогноз: если Настя успела восстановиться, она, скорее всего, обыграет британку, которая действительно не любит играть на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победа Павлюченковой с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Павлюченкова — Бултер?

    Матч Павлюченкова — Бултер состоится 07 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Павлюченкова — Бултер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Павлюченковой с форой по геймам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Павлюченкова — Бултер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Павлюченковой с форой по геймам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Павлюченкова — Бултер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Павлюченкова — Бултер?

    Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.74, победу Бултер букмекеры предлагают за 2.09.

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    Павлюченкова — Бултер: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 07.05.202512:00. Сможет ли Павлюченкова пройти первый круг в Риме?
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