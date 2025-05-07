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    Справится ли Тьен с подачей Опелки?

    Тьен — Опелка. Ставка (к. 2.11) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Тьен — Опелка
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    Райли Опелка
    Американцы Райли Опелка и Лернер Тьен встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тьен — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Тьен

    Лернер после начала грунтовой серии до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки.

    Американец не смог пройти первый круг даже на «челленджере» в португальском Эшториле, проиграв Гаштану Элиашу.

    На «Мастерсе» в Мадриде Тьен уступил в первом раунде своему соотечественнику Маркосу Гирону, который вырвал победу на решающем тай-брейке.

    В Мюнхене 19-летний теннисист прошел квалификацию, но в основной сетке сразу проиграл Таллону Грикспору.

    Прогнозы на теннис

    Еще на одном грунтовом турнире — в Хьюстоне — Тьен проиграл Алексу Микельсену.

    Также стоит отметить, что Тьен не играл на грунте до этого сезона.

    Опелка

    Райли тем временем наконец-то вернулся в то-100.

    На прошлой неделе американский теннисист дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Экс-ан-Провансе.

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  • 04/05/2025

    • Опелка обыграл французов Кириана Жаке и Корантена Муте (7:6, 7:6), после чего не смог завершить матч против перуанца Игнасио Бусе.

    На «Мастерсе» в Мадриде Опелка после победы над Ринки Хиджикатой уступил во втором круге Карену Хачанову (6:7, 6:7).

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    В Барселоне двухметровый американец проиграл в первом раунде греку Стефаносу Циципасу со счетом 2:6, 2:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.72, победу Опелки букмекеры предлагают за 2.11.

    Прогноз: сложный матч, но все-таки рискнем предположить, что Опелка обыграет соотечественника благодаря своей неприятной подаче.

    Рекомендуемая ставка: победа Опелки за 2.11.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тьен — Опелка?

    Матч Тьен — Опелка состоится 07 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тьен — Опелка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Опелки.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тьен — Опелка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Опелки» с коэффициентом у букмекеров 2.11.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тьен — Опелка?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тьен — Опелка?

    Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.72, победу Опелки букмекеры предлагают за 2.11.

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