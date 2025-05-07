Тьен — Опелка. Ставка (к. 2.11) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

Американцы Райли Опелка и Лернер Тьен встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тьен — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тьен

Лернер после начала грунтовой серии до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки.

Американец не смог пройти первый круг даже на «челленджере» в португальском Эшториле, проиграв Гаштану Элиашу.

На «Мастерсе» в Мадриде Тьен уступил в первом раунде своему соотечественнику Маркосу Гирону, который вырвал победу на решающем тай-брейке.

В Мюнхене 19-летний теннисист прошел квалификацию, но в основной сетке сразу проиграл Таллону Грикспору.

Прогнозы на теннис

Еще на одном грунтовом турнире — в Хьюстоне — Тьен проиграл Алексу Микельсену.

Также стоит отметить, что Тьен не играл на грунте до этого сезона.

Опелка

Райли тем временем наконец-то вернулся в то-100.

На прошлой неделе американский теннисист дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Экс-ан-Провансе.

Опелка обыграл французов Кириана Жаке и Корантена Муте (7:6, 7:6), после чего не смог завершить матч против перуанца Игнасио Бусе.

На «Мастерсе» в Мадриде Опелка после победы над Ринки Хиджикатой уступил во втором круге Карену Хачанову (6:7, 6:7).

В Барселоне двухметровый американец проиграл в первом раунде греку Стефаносу Циципасу со счетом 2:6, 2:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.72, победу Опелки букмекеры предлагают за 2.11.

Прогноз: сложный матч, но все-таки рискнем предположить, что Опелка обыграет соотечественника благодаря своей неприятной подаче.

Рекомендуемая ставка: победа Опелки за 2.11.