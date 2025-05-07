Вегас — Эдмонтон. Ставка (к. 2.18), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 07 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 07 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: Перед стартом плей-офф о перспективах «Вегаса» не говорил только ленивый, но серия против «Миннесоты» обнажила огромное количество проблем в защите.

Последние матчи: При всем этом «Вегас» смог выбраться из тяжелой ситуации и выиграл три последних очных противостояния.

Травмированные игроки: Не может помочь «Вегасу» только Ленер, но его проблемы с бедром начались ещё осенью прошлого года. Есть определенные сложности со здоровьем у Дорофеева, но диагноз пока не подтвержден.

Общий тонус клуба: Серия против «Эдмонтона» проходной никак не ожидается, поэтому терять концентрацию не стоит ни в одном из матчей этого противостояния.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: После первых двух проигранных матчей серии с «королями» поклонникам «Эдмонтона» казалось, что ничего хорошего их парням светить не будет.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Однако сами хоккеисты «Эдмонтона» были против такого развития событий и забрали четыре матча подряд, но не без везения.

Травмированные игроки: По-прежнему на больничном у «Эдмонтона» продолжает находиться только Экхольм.

Общий тонус клуба: С разогнавшимся «Вегасом» будет совсем другой хоккей, поэтому коллективу Ноблоха придется очень сильно постараться, чтобы попасть в финал западной конференции.

Статистика для ставок

«Вегас» не проигрывает три матча кряду

Победная серия «Эдмонтона» длится четыре игры

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.30, на гостей — 2.94.

Прогноз: «Вегас» начнет серию довольно уверенно и не позволит сопернику создать большое количество моментов у своих ворот.

Альтернативный прогноз: Вполне можно ждать результативной игры от обеих команд.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.18.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.75.