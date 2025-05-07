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    «Вегас» начнет полуфинал Запада с победы?

    Вегас — Эдмонтон. Ставка (к. 2.18), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 07 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Эдмонтон»
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    «Вегас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 07 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 07 Мая 2025 года

    Вегас

  • Кубок Стэнли
    •  Вегас 04:30 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
    •

    «Вегас»

    Турнирное положение: Перед стартом плей-офф о перспективах «Вегаса» не говорил только ленивый, но серия против «Миннесоты» обнажила огромное количество проблем в защите.

    Последние матчи: При всем этом «Вегас» смог выбраться из тяжелой ситуации и выиграл три последних очных противостояния.

    Вегас — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Не может помочь «Вегасу» только Ленер, но его проблемы с бедром начались ещё осенью прошлого года. Есть определенные сложности со здоровьем у Дорофеева, но диагноз пока не подтвержден.

    Общий тонус клуба: Серия против «Эдмонтона» проходной никак не ожидается, поэтому терять концентрацию не стоит ни в одном из матчей этого противостояния.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: После первых двух проигранных матчей серии с «королями» поклонникам «Эдмонтона» казалось, что ничего хорошего их парням светить не будет.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Однако сами хоккеисты «Эдмонтона» были против такого развития событий и забрали четыре матча подряд, но не без везения.

    Травмированные игроки: По-прежнему на больничном у «Эдмонтона» продолжает находиться только Экхольм.

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    Общий тонус клуба: С разогнавшимся «Вегасом» будет совсем другой хоккей, поэтому коллективу Ноблоха придется очень сильно постараться, чтобы попасть в финал западной конференции.

    Статистика для ставок

    • «Вегас» не проигрывает три матча кряду

    • Победная серия «Эдмонтона» длится четыре игры

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.30, на гостей — 2.94.

    Прогноз: «Вегас» начнет серию довольно уверенно и не позволит сопернику создать большое количество моментов у своих ворот.

    Альтернативный прогноз: Вполне можно ждать результативной игры от обеих команд.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.18.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.75.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вегас — Эдмонтон?

    Матч Вегас — Эдмонтон состоится 07 мая 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Вегас — Эдмонтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вегас — Эдмонтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.18.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вегас — Эдмонтон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вегас — Эдмонтон?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.30, на гостей — 2.94.

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