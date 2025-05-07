Вегас — Эдмонтон. Ставка (к. 2.18), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 07 мая 2025 года

Вегас
Эдмонтон
«Вегас»
Турнирное положение: Перед стартом плей-офф о перспективах «Вегаса» не говорил только ленивый, но серия против «Миннесоты» обнажила огромное количество проблем в защите.
Последние матчи: При всем этом «Вегас» смог выбраться из тяжелой ситуации и выиграл три последних очных противостояния.
Вегас — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Не может помочь «Вегасу» только Ленер, но его проблемы с бедром начались ещё осенью прошлого года. Есть определенные сложности со здоровьем у Дорофеева, но диагноз пока не подтвержден.
Общий тонус клуба: Серия против «Эдмонтона» проходной никак не ожидается, поэтому терять концентрацию не стоит ни в одном из матчей этого противостояния.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: После первых двух проигранных матчей серии с «королями» поклонникам «Эдмонтона» казалось, что ничего хорошего их парням светить не будет.
Последние матчи: Однако сами хоккеисты «Эдмонтона» были против такого развития событий и забрали четыре матча подряд, но не без везения.
Травмированные игроки: По-прежнему на больничном у «Эдмонтона» продолжает находиться только Экхольм.
Общий тонус клуба: С разогнавшимся «Вегасом» будет совсем другой хоккей, поэтому коллективу Ноблоха придется очень сильно постараться, чтобы попасть в финал западной конференции.
Статистика для ставок
- «Вегас» не проигрывает три матча кряду
- Победная серия «Эдмонтона» длится четыре игры
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.30, на гостей — 2.94.
Прогноз: «Вегас» начнет серию довольно уверенно и не позволит сопернику создать большое количество моментов у своих ворот.
- 2.38Трактор — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.08Вашингтон — Каролина: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.81Торонто — Флорида: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Вполне можно ждать результативной игры от обеих команд.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.18.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.75.