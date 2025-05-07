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    Мпетши-Перрикар наконец-то обыграет Томпсон?

    Томпсон — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

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    Джованни Мпетши-Перрикар
    Француз Джованни Мпетши-Перрикар сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Мпетши-Перрикар, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 07 Мая 2025 года

    Джордан Томпсон

  • Австралия
    •  Джордан Томпсон 12:00 Джованни Мпетши Перрикар

    Джованни Мпетши Перрикар

  • Франция
    •

    Томпсон

    Джордан в этом году до сих пор провел лишь 12 матчей (шесть побед и шесть поражений).

    После Открытого чемпионата Австралии Томпсон пропустил полтора месяца из-за травмы.

    С тех пор его лучшим результатом пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

    Прогнозы на теннис

    В апреле Томпсон не смог пройти первый раунд на турнире в Хьюстоне и уступил Стефаносу Циципасу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

    Мпетши-Перрикар

    Джованни тем временем входит в список главных разочарований первой половины сезона.

    В этом году у француза пока совсем грустный баланс — шесть побед и восемь поражений.

    Серия поражений Мпетши-Перрикара составляет уже пять матчей.

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    В начале марта Мпетши-Перрикар проиграл Таллону Грикспору в Индиан-Уэллс, а потом не прошел ни одного раунда в Майами, Монте-Карло, Барселоне и Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 1.69, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 2.17.

    Прогноз: ну а теперь самое интересное — Джордан ведет 4-0 в противостоянии с двухметровым французом. Ранее в этом сезоне австралиец обыграл Мпетши-Перрикара на харде в Майами и на грунте в Монте-Карло. При этом во всех случаях Томпсону хватило двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Томсона с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Томпсон — Мпетши-Перрикар?

    Матч Томпсон — Мпетши-Перрикар состоится 07 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Томпсон — Мпетши-Перрикар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Томсона с форой по геймам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Томпсон — Мпетши-Перрикар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Томсона с форой по геймам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Томпсон — Мпетши-Перрикар?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Томпсон — Мпетши-Перрикар?

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 1.69, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 2.17.

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    1.92
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    Томпсон — Мпетши-Перрикар: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 07.05.202512:00. Мпетши-Перрикар наконец-то обыграет Томпсон?
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