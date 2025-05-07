Томпсон — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

Джордан Томпсон
Джованни Мпетши Перрикар
Томпсон
Джордан в этом году до сих пор провел лишь 12 матчей (шесть побед и шесть поражений).
После Открытого чемпионата Австралии Томпсон пропустил полтора месяца из-за травмы.
С тех пор его лучшим результатом пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
В апреле Томпсон не смог пройти первый раунд на турнире в Хьюстоне и уступил Стефаносу Циципасу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Мпетши-Перрикар
Джованни тем временем входит в список главных разочарований первой половины сезона.
В этом году у француза пока совсем грустный баланс — шесть побед и восемь поражений.
Серия поражений Мпетши-Перрикара составляет уже пять матчей.
В начале марта Мпетши-Перрикар проиграл Таллону Грикспору в Индиан-Уэллс, а потом не прошел ни одного раунда в Майами, Монте-Карло, Барселоне и Мадриде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 1.69, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 2.17.
Прогноз: ну а теперь самое интересное — Джордан ведет 4-0 в противостоянии с двухметровым французом. Ранее в этом сезоне австралиец обыграл Мпетши-Перрикара на харде в Майами и на грунте в Монте-Карло. При этом во всех случаях Томпсону хватило двух сетов.
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Рекомендуемая ставка: победа Томсона с форой по геймам (-1,5) за 1.92.