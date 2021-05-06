В этом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в Бундеслиге, чемпионате Португалии и украинской Премьер-лиге.

«Герта» — «Фрайбург»

Футбол. Чемпионат Германии. 30-й тур

Второй матч для «Герты» на этой неделе. А будет еще и третий, в воскресенье против «Арминии». Почему так часто? Потому что берлинская команда в апреле в какой-то момент ушла на карантин из-за эпидемии коронавируса. Теперь приходится догонять остальных.

В понедельник «Герта» кое-как сыграла вничью с «Майнцем» — 1:1 в ситуации, когда нужно обязательно побеждать. В таблице команда Пала Дардаи осталась на 17 месте. Единственный позитивный момент — конкуренты рядом.

«Фрайбург» начал прошлый месяц в двух поражений, но потом провел неплохие матчи с «Шальке» и «Хоффенхаймом».

Все прогнозы на Бундеслигу

Гостям уже ничего не надо, но это совсем не значит, что они откажутся «помочь» «Герте» опуститься во вторую Бундеслигу. Хозяева сейчас под психологическим прессом, а в такой обстановке всегда сложно. В общем, у «Герты» будут проблемы.

Ставка: обе команды забьют за 1.72.

«Бенфика» — «Порту»

Футбол. Чемпионат Португалии. 31-й тур

И точно такое же событие — на голы — возьмем на матч между двумя португальскими монстрами, которые в этом сезоне оказались позади лиссабонского «Спортинга».

«Порту» при этом еще сохраняет шансы на титул, тогда как «Бенфика» мечтает взобраться на второе место и получить путевку в Лигу чемпионов. Хозяев устроит только победа, в противном случае ЛЧ в этом году не будет.

У «Бенфики» в последнее время не самая приятная история отношений с «Порту» — в основном, поражения. Но здесь никогда не знаешь, когда одна серия прервется и начнется новая.

Поэтому — обе забьют, самый толковый вариант для подобных матчей.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

«Минай» — «Шахтер» Донецк

Футбол. Чемпионат Украины. 25-й тур

«Шахтер» благодаря победе в этом матче обеспечит себе второе место. В принципе, сомнений тут не может быть, страшно представить, что должно произойти, чтобы «горняки» не взяли три очка в игре с безнадежным аутсайдером.

«Минай», за который с февраля выступает легендарный Артем Милевский, находится на самом дне. Хозяева на 99,9% возвращаются в первый дивизион.

Ну и вдогонку «Минай», скорее всего, получит от «Шахтера» три-четыре мяча, чтобы нескучно было.

«Шахтер» в последнее время нечасто устраивает погромы, но здесь донецкий клуб вполне может отвести душу.

Ставка: тотал «Шахтера» больше 2,5 за 1.65.

Общий коэффициент — 5.10.