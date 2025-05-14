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    Шериф безальтернативно разберется с австралийкой?

    Хон — Шериф. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч в Парме, 14 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хон — Шериф
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    Майар Шериф
    Австралийка Присцилла Хон и египтянка Майар Шериф встретятся во втором круге турнира в Парме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хон — Шериф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Присцилла Хон

    Дела у Хон постепенно выправляются, но до образца игры двух летней давности Присцилле довольно далеко.

    Её прогресс в игре на грунте виден невооруженным глазом, однако скорость развития австралийки на этом покрытии оставляет желать лучшего.

    Место в середине второй сотни стало привычным для этой спорстменки, однако она усвердно работает над теми элементами игры, которые позволят ей забраться в первую сотню. При этом первый матч на турнире против Зайдель получился более, чем тяжелым, где для выявления победительницы потребовалось целых три партии.

    Хочется верить, что борьбу Шериф она навязать сможет, однако африканская теннисистка куда более системная и сильная спортсменка.

    Майар Шериф

    Сейчас Шериф ошивается в районе седьмой сотни рейтинга, хотя все прекрасно знают её возможности.

    Прогнозы на теннис

    Середина мая является для Майар наиболее интенсивным отрезком подготовки к главному грунтовому турниру сезона, коим является «Ролан Гаррос».

    В Парме у нее будет несколько возможностей продемонстрировать видоизменную игру на задней линии.

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    Старт на турнире для египтянки должен получиться легким, поскольку Хон не является той спортсменкой, которая способна поставить неопреодолимые преграды перед Майар.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Хон — 5.25, победа Шериф — 1.14.

    Прогноз: Шериф не оставит никаких шансов своей сопернице.

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.79.

    Альтернативный прогноз: В этом матче будет разгром австралийки, поскольку египетская спортсменка чувствует себя на грунте максимально уверенно.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.48.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хон — Шериф?

    Матч Хон — Шериф состоится 14 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хон — Шериф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хон — Шериф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-5)» с коэффициентом у букмекеров 1.79.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хон — Шериф?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хон — Шериф?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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