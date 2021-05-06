«Арсенал»
Начало первого матча с «Вильярреалом» стало для «Арсенала» настоящим кошмаром. Уже к 29-й минуте счет был 2:0 в пользу испанцев. Унаи Эмери, как и ожидалось, очень «тепло» встретил свою бывшую команду.
И можно сказать, что «Арсенал» еще неплохо отделался. А особенно с учетом того, что вскоре после перерыва красную карточку получил Дани Себальос. После этого «Вильярреал» вместо того, чтобы добить соперника, позволил «канонирам» отыграть один мяч.
А за десять минут до конца игры арбитр удалил игрока «Вильярреала» Этьена Капу. Так что сначала повезло гостям, а потом хозяевам, которые запросто могли упустить победу.
Это было первое гостевое поражение «Арсенала» в текущем розыгрыше Лиги Европы.
«Вильярреал»
«Вильярреал» же продлил свою, без преувеличения, уникальную серию в Лиге Европы. Победа над «Арсеналом» стала для него девятой кряду.
То есть команда Эмери в плей-офф пока что только выигрывала. При этом лишь в одном случае «субмарина» забила меньше двух мячей.
С обороной у «Вильярреала» тоже полный порядок. Больше одного мяча в матчах навылет испанцы еще не пропускали.
Как и «Арсенал», «Вильярреал» на выходных не стал расслабляться и выиграл свой матч в чемпионате — у «Хетафе» (1:0). Это тоже было важно на фоне недавних поражений от «Алавеса» и «Барселоны».
Прогноз и ставка
На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Вильярреала» — за 4.50.
Что там скрывать, любопытно будет посмотреть на попытки «Арсенала» отыграться. А такой сценарий, как ни крути, несет в себе большие риски — в первую очередь, для хозяев.
Шансы есть, но, скорее всего, «Арсенал» добьется дома максимум ничейного результата.
Ставка — ничья за 3.78. В том, что испанцы будут не только защищать свои ворота, но и огрызаться в нападении, можно не сомневаться.
Кстати, «Арсенал» ни разу не выиграл в пяти последних матчах на своем поле, при этом забив лишь два мяча.