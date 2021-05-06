Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле с испанским «Вильярреалом» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы. Матч пройдет 6 мая, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

Начало первого матча с «Вильярреалом» стало для «Арсенала» настоящим кошмаром. Уже к 29-й минуте счет был 2:0 в пользу испанцев. Унаи Эмери, как и ожидалось, очень «тепло» встретил свою бывшую команду.

И можно сказать, что «Арсенал» еще неплохо отделался. А особенно с учетом того, что вскоре после перерыва красную карточку получил Дани Себальос. После этого «Вильярреал» вместо того, чтобы добить соперника, позволил «канонирам» отыграть один мяч.

А за десять минут до конца игры арбитр удалил игрока «Вильярреала» Этьена Капу. Так что сначала повезло гостям, а потом хозяевам, которые запросто могли упустить победу.

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Это было первое гостевое поражение «Арсенала» в текущем розыгрыше Лиги Европы.

«Вильярреал»

«Вильярреал» же продлил свою, без преувеличения, уникальную серию в Лиге Европы. Победа над «Арсеналом» стала для него девятой кряду.

То есть команда Эмери в плей-офф пока что только выигрывала. При этом лишь в одном случае «субмарина» забила меньше двух мячей.

С обороной у «Вильярреала» тоже полный порядок. Больше одного мяча в матчах навылет испанцы еще не пропускали.

Как и «Арсенал», «Вильярреал» на выходных не стал расслабляться и выиграл свой матч в чемпионате — у «Хетафе» (1:0). Это тоже было важно на фоне недавних поражений от «Алавеса» и «Барселоны».

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Вильярреала» — за 4.50.

Что там скрывать, любопытно будет посмотреть на попытки «Арсенала» отыграться. А такой сценарий, как ни крути, несет в себе большие риски — в первую очередь, для хозяев. Испанцы умеют ловить на контратаках , и главный тренер «Арсенала» Микель Артета знает об этом лучше, чем кто-либо.

Шансы есть, но, скорее всего, «Арсенал» добьется дома максимум ничейного результата.

Ставка — ничья за 3.78. В том, что испанцы будут не только защищать свои ворота, но и огрызаться в нападении, можно не сомневаться.

Кстати, «Арсенал» ни разу не выиграл в пяти последних матчах на своем поле, при этом забив лишь два мяча.