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    «Манчестер Юнайтед» снова обыграет «Рому»?

    «Рома» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.94) и ставки на полуфинал Лиги Европы 6 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Манчестер Юнайтед» забил «Роме» шесть мячей в первом матче
    «Рома» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы. Матч пройдет 6 мая, начало — в 22:00 мск. «Рома» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 06 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Рома»

    Болельщики «Ромы», наверное, сейчас находятся в замешательстве. В прошлый четверг их команад с треском проиграла «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (2:6), а через несколько дней клуб объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером.

    «Особенный» возвращается в Италию! Правда, работу в римской команде он начнет уже со следующего сезона.

    А оставшиеся матчи «Рома» проведет под руководством Паулу Фонсеки. По сути, римляне уже доигрывают, целей на текущий сезон у них не осталось.

    Разве что «Рома» сделает камбэк в противостоянии «Манчестер Юнайтед» и выйдет в финал Лиги Европы. Но это из области фантастики.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Безвыигрышная серия «Ромы» составляет шесть матчей. Перед сокрушительным поражением в Англии римский клуб проиграл «Кальяри», а после — «Сампдории».

    «Манчестер Юнайтед»

    Понятно, что «Манчестер Юнайтед» уже почти двумя ногами в финале. Сложно представить, что нужно сделать, чтобы в ответном матче не хватило преимущества в четыре мяча. «Барселоне» когда-то не хватило трех, но это другой случай, «Рома» сейчас не такая дерзкая.

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    • К тому же, у «МЮ» было достаточно времени на восстановление — целая неделя. И этому поспособствовали болельщики.

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    «Манчестер Юнайтед» еще ни разу не проигрывал в текущем плей-офф Лиги Европы.

    Прогноз и ставка

    На «Рому» в этом матче можно поставить за 3.80, ничью предлагают за 4.05, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.94.

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    На самом деле, «Роме» надо сыграть таким образом, чтобы снова не получить полную кошелку. Ни о каком камбэке не может быть и речи. Раньше надо было думать, как говорится.

    «МЮ» же при желании спокойно выиграет и в Риме. «Рома» полностью разбалансирована, и это было заметно не только по первому матчу с английским клубом. В Серии А римляне тоже скатились.

    Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» за 1.94.

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