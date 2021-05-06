«Рома»
Болельщики «Ромы», наверное, сейчас находятся в замешательстве. В прошлый четверг их команад с треском проиграла «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (2:6), а через несколько дней клуб объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером.
«Особенный» возвращается в Италию! Правда, работу в римской команде он начнет уже со следующего сезона.
А оставшиеся матчи «Рома» проведет под руководством Паулу Фонсеки. По сути, римляне уже доигрывают, целей на текущий сезон у них не осталось.
Разве что «Рома» сделает камбэк в противостоянии «Манчестер Юнайтед» и выйдет в финал Лиги Европы. Но
Безвыигрышная серия «Ромы» составляет шесть матчей. Перед сокрушительным поражением в Англии римский клуб проиграл «Кальяри», а после — «Сампдории».
«Манчестер Юнайтед»
Понятно, что «Манчестер Юнайтед» уже почти
К тому же, у «МЮ» было достаточно времени на восстановление — целая неделя. И этому поспособствовали болельщики.
АПЛ пришлось перенести матч с «Ливерпулем» из-за протестов фанатов «МЮ», которые в минувшее воскресенье штурмовали «Олд Траффорд», требую владельцев продать клуб.
«Манчестер Юнайтед» еще ни разу не проигрывал в текущем плей-офф Лиги Европы.
Прогноз и ставка
На «Рому» в этом матче можно поставить за 3.80, ничью предлагают за 4.05, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.94.
На самом деле, «Роме» надо сыграть таким образом, чтобы снова не получить полную кошелку.
«МЮ» же при желании спокойно выиграет и в Риме. «Рома» полностью разбалансирована, и это было заметно не только по первому матчу с английским клубом. В Серии А римляне тоже скатились.
Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» за 1.94.