«Рома» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы. Матч пройдет 6 мая, начало — в 22:00 мск. «Рома» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Болельщики «Ромы», наверное, сейчас находятся в замешательстве. В прошлый четверг их команад с треском проиграла «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (2:6), а через несколько дней клуб объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером.

«Особенный» возвращается в Италию! Правда, работу в римской команде он начнет уже со следующего сезона.

А оставшиеся матчи «Рома» проведет под руководством Паулу Фонсеки. По сути, римляне уже доигрывают, целей на текущий сезон у них не осталось.

Разве что «Рома» сделает камбэк в противостоянии «Манчестер Юнайтед» и выйдет в финал Лиги Европы. Но это из области фантастики .

Все прогнозы на Лигу Европы

Безвыигрышная серия «Ромы» составляет шесть матчей. Перед сокрушительным поражением в Англии римский клуб проиграл «Кальяри», а после — «Сампдории».

«Манчестер Юнайтед»

Понятно, что «Манчестер Юнайтед» уже почти двумя ногами в финале . Сложно представить, что нужно сделать, чтобы в ответном матче не хватило преимущества в четыре мяча. «Барселоне» когда-то не хватило трех, но это другой случай, «Рома» сейчас не такая дерзкая.

К тому же, у «МЮ» было достаточно времени на восстановление — целая неделя. И этому поспособствовали болельщики.

АПЛ пришлось перенести матч с «Ливерпулем» из-за протестов фанатов «МЮ», которые в минувшее воскресенье штурмовали «Олд Траффорд», требую владельцев продать клуб.

«Манчестер Юнайтед» еще ни разу не проигрывал в текущем плей-офф Лиги Европы.

Прогноз и ставка

На «Рому» в этом матче можно поставить за 3.80, ничью предлагают за 4.05, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.94.

На самом деле, «Роме» надо сыграть таким образом, чтобы снова не получить полную кошелку. Ни о каком камбэке не может быть и речи. Раньше надо было думать, как говорится.

«МЮ» же при желании спокойно выиграет и в Риме. «Рома» полностью разбалансирована, и это было заметно не только по первому матчу с английским клубом. В Серии А римляне тоже скатились.

Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» за 1.94.