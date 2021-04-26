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    Мотивированные «лисы» и боевые «быки»

    Экспресс дня 26 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 апреля
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    «Лестер»
    В этом экспрессе рассмотрим матчи чемпионатов Италии, Англии и Швеции.

    «Лестер» — «Кристал Пэлас»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

    «Лестер» за шесть туров до завершения английского чемпионата в турнирной таблице занимает третье место, имея запас перед пятой в четыре очка, и оставляет еще открытым вопрос в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

    Этот месяц «лисы» начали с двух поражений подряд, уступив поочередно дома «Манчестер Сити» (0:2) и в гостях «Вест Хэму» (2:3), а в прошлом туре чемпионата они в родных стенах разгромили «Вест Бромвич» со счетом 3:0.

    «Кристал Пэлас» в турнирной таблице английской Премьер-лиги идет на 13 позиции, уже решив все свои задачи на этот сезон.

    За последние шесть встреч первенства «орлы» добыли только одну викторию, также они трижды сыграли вничью и потерпели два поражения. Одно из фиаско состоялось накануне дома от «Челси» (1:4).

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  • 23/04/2021

    • В данной встрече рекомендуем ставить на мотивированных «лис», которые ведут борьбу за путевку в ЛЧ.

    Ставка: победа «Лестера» за 1.50.

    «Торино» — «Наполи»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

    «Торино» за шесть туров до финиша в турнирной таблице занимает только 16 позицию, обходя зону вылета всего лишь на три очка.

    В шести прошлых турах «быки» уступили только раз, потерпев поражение в гостях от «Сампдории» со счетом 0:1, а также трижды победив и два раза сыграв вничью. В предыдущем поединке команда на выезде разошлась миром с «Болоньей» (1:1).

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    «Наполи» в турнирной таблице Серии А занимает пятую строчку, но отставание от четвертой лигачемпионовской строки составляет всего два балла.

    В десяти прошлых матчах «голубые»потерпели поражение только от «Ювентуса» (1:2), еще одержав семь викторий. Одна из побед была несколько дней назад в родных стенах над «Лацио» (5:2).

    «Торино» в последнее время по результатам выглядит неплохо и вполне способен дать бой «Наполи». Ставим с форой на хозяев.

    Ставка: победа «Торино» с форой (+1,5) за 1.42.

    «Гетеборг» — «Дегерфорс»

    Футбол. Чемпионат Швеции. 3-й тур

    Многократный чемпион Швеции, который в прошлом сезоне вел борьбу за выживание, в текущем первенстве стартовал в целом неплохо, набрав четыре очка в двух встерчах.

    Начал компанию «Гетеборг» с выездной мировой против «Эребру» (0:0), после чего в принципиальном поединке одолел в родных стенах столичный АИК — 2:0.

    «Дегерфорс» по итогам прошлого сезона смог подняться из второй лиги, заняв там второе место. В элите пока команда освоиться не может, проиграв обе игры.

    В первом туре коллектив в гостях уступил АИКу со счетом 0:2, а в следующей игре потерпел домашнее фиаско от «Кальмара» со счетом 0:1.

    Обладающий хорошим подбором футболистом «Гетеборг» в этом сезоне должен замахнуться на высокие места, так что с новичком он дома должен справиться.

    Ставка: победа «Гетеборга» за 1.74.

    Общий коэффициент — 3.70.

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