Алга — Узген. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 15 мая 2025 года

15 мая в 10-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Узген». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алга» — «Узген», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» провалила старт чемпионата. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Алга» в 9 стартовых матчах добыла лишь 7 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алга» уступила «Бишкек Сити» (1:3).

До того команда минимально расправилась с «Азияголом». Да и поединок с «Талантом» завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Алга» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алга» все никак не обретет пресловутую стабильность. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

При этом «Алга» имеет огромные проблемы в плане надежности тылов. Команда пропустила уже 18 мячей в собственные ворота.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться оторваться от опасной зоны. Да и в последних матчах команда выглядела симпатично.

«Узген»

Турнирное положение: «Узген» выдал относительно продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Узген» в 9 матчах чемпионата набрал 10 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 9 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. Дома она переиграла «Алдиер» (2:0).

До того команда не уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата (0:0). А вот чуть ранее она дала бой крепкому «Дордою» (0:0).

При этом «Узген» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Узген» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 10 мячами в 9 турах чемпионата.

При этом «Узген» явно не будет бороться за выживание. Потенциально команда способна укорениться в группе середняков.

Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем аккурат гол за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Плюс «Узген» не уступил в трех своих последних матчах.

Статистика для ставок

«Узген» не уступил в 3 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

«Алга» пропускает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

Прогноз: «Алга» явно находится не на своем месте, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева вполне способны прибавить, да и «Узген» пока только обживается в элитном дивизионе.

Ставка: Победа «Алги» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.60