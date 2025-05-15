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    «Алга» быстро вскроет оборону «Узгена»

    Алга — Узген. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 15 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Алга» — «Узген»
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    15 мая в 10-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Узген». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алга» — «Узген», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 15 Мая 2025 года

    Алга

  • Бишкек
    •  Алга 13:00 Ozgon

    Ozgon

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •

    «Алга»

    Турнирное положение: «Алга» провалила старт чемпионата. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алга» в 9 стартовых матчах добыла лишь 7 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает аккурат гол за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алга» уступила «Бишкек Сити» (1:3).

    До того команда минимально расправилась с «Азияголом». Да и поединок с «Талантом» завершился непростой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Алга» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алга» все никак не обретет пресловутую стабильность. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

    При этом «Алга» имеет огромные проблемы в плане надежности тылов. Команда пропустила уже 18 мячей в собственные ворота.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться оторваться от опасной зоны. Да и в последних матчах команда выглядела симпатично.

    «Узген»

    Турнирное положение: «Узген» выдал относительно продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Узген» в 9 матчах чемпионата набрал 10 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 9 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. Дома она переиграла «Алдиер» (2:0).

    До того команда не уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата (0:0). А вот чуть ранее она дала бой крепкому «Дордою» (0:0).

    При этом «Узген» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Узген» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 10 мячами в 9 турах чемпионата.

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    При этом «Узген» явно не будет бороться за выживание. Потенциально команда способна укорениться в группе середняков.

    Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем аккурат гол за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Плюс «Узген» не уступил в трех своих последних матчах.

    Статистика для ставок

    • «Узген» не уступил в 3 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

    • «Алга» пропускает в среднем 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

    Прогноз: «Алга» явно находится не на своем месте, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева вполне способны прибавить, да и «Узген» пока только обживается в элитном дивизионе.

    Ставка: Победа «Алги» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алга — Узген?

    Матч Алга — Узген состоится 15 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Алга — Узген?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алга — Узген?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алга — Узген?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алга — Узген?

    Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 3.50.

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    Алга — Узген: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 15.05.202513:00. «Алга» быстро вскроет оборону «Узгена»
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