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    «Торонто» вновь выйдет вперед в серии

    Торонто — Флорида. Ставка (к. 2.16) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 15 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Флорида»
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    «Торонто» дважды уступил в гостях
    В пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Скоушабэнк-арене» 15 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 15 Мая 2025 года

    Торонто

  • Кубок Стэнли
    •  Торонто 02:00 Флорида

    Флорида

  • Кубок Стэнли
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    «Торонто»

    Путь к плей-офф: Общий этап чемпионата «Торонто» завершил на 1-й строчке в таблице Атлантического дивизиона. В 82 играх канадцы набрали 108 очков и на 6 пунктов обошли «Тампу-Бэй».

    Последние матчи: Начало четвертьфинального раунда сложилось для «Торонто» весьма успешно. На домашнем льду «Мэйпл Лифс» одержали две победы в результативном противостоянии с «Флоридой» — 5:4; 4:3.

    Торонто — Флорида: коэффициенты букмекеров

    В моменте команда Крэйга Беруби была близка к успеху и в третьей игре, однако уступила «Пантерз» в овертайме — 4:5 ОТ. В четвертом матче серии канадцы и вовсе проиграли «всухую» — 0:2.

    Не сыграют: Ян Хаканпаа.

    Состояние команды: После уверенной — в общем понимании — серии с «Оттавой» и двух встреч с «Флоридой» «Торонто» снизил темп, потерпев поражения на гостевой площадке.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Одной из основных проблем «Торонто» в ходе последних матчей оказалась реализация, процент которой и вовсе достиг нулевой отметки в четвертой игре. Тем не менее неудачный выездной цикл вряд ли пошатнет уверенность устойчивых канадцев.

    Несмотря на упущенное накануне преимущество, коллектив Крэйга Беруби по-прежнему старается строить игру за счет атакующей вариативности. Хороший баланс в нападении способен принести «Мэйпл Лифс» желаемый результат.

    «Флорида»

    Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного чемпионата «Флорида» заработала 98 очков, с которыми разместилась на 3-й строчке в таблице Атлантического дивизиона, на 1 очко опередив «Оттаву».

    Последние матчи: После череды ярких побед над «Тампой-Бэй» в предыдущем раунде «Флорида» допустила два поражения в рамках насыщенных матчей на ледовой площадке «Торонто» — 4:5; 3:4.

    Сократить отставание в серии команде Пола Мориса удалось в драматичной встрече на домашнем льду днями ранее — 5:4 ОТ. В последней игре «Пантерз» одержали более скромную победу — 2:0.

    Не сыграют: В составе «Флориды» нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Начальный этап четвертьфинальной серии обернулся для «Флориды» тем еще испытанием на катке «Торонто», где были вскрыты все ее слабые зоны.

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    В несвойственной себе манере коллектив Пола Мориса допустил слишком много ошибок в позиционной защите, которых любыми способами попытался избежать в рамках домашних матчей.

    На родной площадке «Флорида» сыграла в лучших традициях, заметно прибавив в уверенности и продемонстрировав способность перезапустить серию за счет попыток нарастить давление.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» одержал 11 побед в 12 последних матчах дома

    • В 4-х встречах из 6 на своей площадке «Торонто» забивал не менее 3 голов

    • В 3-х матчах в рамках этой серии из 4-х был пробит тотал больше 6.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.89, ничья — в 4.44, а победа «Флориды» — в 2.17.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 5.5 — за 2.01.

    Прогноз: На текущий момент серия складывается в пользу команд, играющих на домашнем льду, в связи с чем «Торонто» крайне важно забрать результат предстоящего матча, поскольку выезд во Флориду при 2:3 может обернуться катастрофой.

    Ставка: «Торонто» победит в матче за 2.16.

    Прогноз: Испытав проблемы с реализацией ранее, «Торонто» явно обратил внимание на свои недочеты в организации атак. При поддержке родных трибун «Мэйпл Лифс», вероятно, пойдут вперед с более свежими идеями.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Торонто» больше 2.5 за 2.18.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торонто — Флорида?

    Матч Торонто — Флорида состоится 15 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Торонто — Флорида?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Торонто» победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торонто — Флорида?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Торонто» победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.16.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торонто — Флорида?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торонто — Флорида?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.89, ничья — в 4.44, а победа «Флориды» — в 2.17.

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    Торонто — Флорида: прогноз и ставка за 2.16, статистика, коэффициенты матча 15.05.202502:00. «Торонто» вновь выйдет вперед в серии
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