Торонто — Флорида. Ставка (к. 2.16) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 15 мая 2025 года

Торонто
Флорида
«Торонто»
Путь к плей-офф: Общий этап чемпионата «Торонто» завершил на 1-й строчке в таблице Атлантического дивизиона. В 82 играх канадцы набрали 108 очков и на 6 пунктов обошли «Тампу-Бэй».
Последние матчи: Начало четвертьфинального раунда сложилось для «Торонто» весьма успешно. На домашнем льду «Мэйпл Лифс» одержали две победы в результативном противостоянии с «Флоридой» — 5:4; 4:3.
Торонто — Флорида: коэффициенты букмекеров
В моменте команда Крэйга Беруби была близка к успеху и в третьей игре, однако уступила «Пантерз» в овертайме — 4:5 ОТ. В четвертом матче серии канадцы и вовсе проиграли «всухую» — 0:2.
Не сыграют: Ян Хаканпаа.
Состояние команды: После уверенной — в общем понимании — серии с «Оттавой» и двух встреч с «Флоридой» «Торонто» снизил темп, потерпев поражения на гостевой площадке.
Одной из основных проблем «Торонто» в ходе последних матчей оказалась реализация, процент которой и вовсе достиг нулевой отметки в четвертой игре. Тем не менее неудачный выездной цикл вряд ли пошатнет уверенность устойчивых канадцев.
Несмотря на упущенное накануне преимущество, коллектив Крэйга Беруби по-прежнему старается строить игру за счет атакующей вариативности. Хороший баланс в нападении способен принести «Мэйпл Лифс» желаемый результат.
«Флорида»
Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного чемпионата «Флорида» заработала 98 очков, с которыми разместилась на 3-й строчке в таблице Атлантического дивизиона, на 1 очко опередив «Оттаву».
Последние матчи: После череды ярких побед над «Тампой-Бэй» в предыдущем раунде «Флорида» допустила два поражения в рамках насыщенных матчей на ледовой площадке «Торонто» — 4:5; 3:4.
Сократить отставание в серии команде Пола Мориса удалось в драматичной встрече на домашнем льду днями ранее — 5:4 ОТ. В последней игре «Пантерз» одержали более скромную победу — 2:0.
Не сыграют: В составе «Флориды» нет кадровых потерь.
Состояние команды: Начальный этап четвертьфинальной серии обернулся для «Флориды» тем еще испытанием на катке «Торонто», где были вскрыты все ее слабые зоны.
В несвойственной себе манере коллектив Пола Мориса допустил слишком много ошибок в позиционной защите, которых любыми способами попытался избежать в рамках домашних матчей.
На родной площадке «Флорида» сыграла в лучших традициях, заметно прибавив в уверенности и продемонстрировав способность перезапустить серию за счет попыток нарастить давление.
Статистика для ставок
- «Торонто» одержал 11 побед в 12 последних матчах дома
- В 4-х встречах из 6 на своей площадке «Торонто» забивал не менее 3 голов
- В 3-х матчах в рамках этой серии из 4-х был пробит тотал больше 6.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.89, ничья — в 4.44, а победа «Флориды» — в 2.17.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 5.5 — за 2.01.
- 1.76Латвия — Швеция: прогноз и ставкаЗавтра в 21:20
- 1.92Казахстан — Дания: прогноз и ставкаЗавтра в 21:20
- 2.12Даллас — Виннипег: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: На текущий момент серия складывается в пользу команд, играющих на домашнем льду, в связи с чем «Торонто» крайне важно забрать результат предстоящего матча, поскольку выезд во Флориду при 2:3 может обернуться катастрофой.
Ставка: «Торонто» победит в матче за 2.16.
Прогноз: Испытав проблемы с реализацией ранее, «Торонто» явно обратил внимание на свои недочеты в организации атак. При поддержке родных трибун «Мэйпл Лифс», вероятно, пойдут вперед с более свежими идеями.
Ставка: Индивидуальный тотал «Торонто» больше 2.5 за 2.18.