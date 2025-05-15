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    Сможет ли Баэс разгромить Хиджикату?

    Хиджиката — Баэс. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Бордо 15 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хиджиката — Баэс
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    Себастьян Баэс
    Аргентинец Себастьян Баэс сыграет австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 15 мая, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хиджиката — Баэс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хиджиката

    Ринки в первом раунде преподнес мини-сенсацию, одержав победу над американцем Нишешем Басаваредди — 6:3, 4:6, 6:4.

    Австралиец впервые в сезоне выиграл матч на грунте на уровне основной сетки.

    Ранее Хиджиката уступил на старте турниров в Хьюстоне, Мадриде и Риме, а также не прошел квалификацию в Мюнхене.

    Прогнозы на теннис

    После январского турнира в Аделаиде Хиджиката еще ни разу не проходил дальше второго раунда.

    Баэс

    Себастьян тем временем провел на грунте этой весной уже 24 матча.

    На этом отрезке у аргентинца 16 побед и восемь поражений.

    Но здесь также важно отметить, что большую часть матчей на своем любимом покрытии Баэс выиграл в Южной Америке.

    На «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде и Риме Баэс не прошел второй круг, уступив Томашу Махачу, Дамиру Джумхуру и Виту Копршиве.

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    На европейском грунте лучшим результатом Баэса в этом сезоне пока остается выход в финал турнира в Бухаресте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 4.85, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.15.

    Прогноз: два года назад аргентинец разгромил австралийца на харде в Индиан-Уэллс — 6:3, 6:1. На грунте, скорее всего, будет то же самое.

    Рекомендуемая ставка: победа Баэса с форой по геймам (-5,5) за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хиджиката — Баэс?

    Матч Хиджиката — Баэс состоится 15 мая 2025 года в 11:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хиджиката — Баэс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Баэса с форой по геймам (-5,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хиджиката — Баэс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Баэса с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хиджиката — Баэс?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хиджиката — Баэс?

    Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 4.85, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.15.

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