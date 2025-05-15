Хиджиката — Баэс. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Бордо 15 мая 2025 года

Хиджиката
Ринки в первом раунде преподнес мини-сенсацию, одержав победу над американцем Нишешем Басаваредди — 6:3, 4:6, 6:4.
Австралиец впервые в сезоне выиграл матч на грунте на уровне основной сетки.
Ранее Хиджиката уступил на старте турниров в Хьюстоне, Мадриде и Риме, а также не прошел квалификацию в Мюнхене.
После январского турнира в Аделаиде Хиджиката еще ни разу не проходил дальше второго раунда.
Баэс
Себастьян тем временем провел на грунте этой весной уже 24 матча.
На этом отрезке у аргентинца 16 побед и восемь поражений.
Но здесь также важно отметить, что большую часть матчей на своем любимом покрытии Баэс выиграл в Южной Америке.
На «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде и Риме Баэс не прошел второй круг, уступив Томашу Махачу, Дамиру Джумхуру и Виту Копршиве.
На европейском грунте лучшим результатом Баэса в этом сезоне пока остается выход в финал турнира в Бухаресте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 4.85, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.15.
Прогноз: два года назад аргентинец разгромил австралийца на харде в Индиан-Уэллс — 6:3, 6:1. На грунте, скорее всего, будет то же самое.
- 2.17Рахимова — Утидзима: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.08Синнер — Рууд: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.14Паолини — Стернс: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Баэса с форой по геймам (-5,5) за 2.10.