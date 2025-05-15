Хиджиката — Баэс. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Бордо 15 мая 2025 года

Аргентинец Себастьян Баэс сыграет австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 15 мая, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хиджиката — Баэс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хиджиката

Ринки в первом раунде преподнес мини-сенсацию, одержав победу над американцем Нишешем Басаваредди — 6:3, 4:6, 6:4.

Австралиец впервые в сезоне выиграл матч на грунте на уровне основной сетки.

Ранее Хиджиката уступил на старте турниров в Хьюстоне, Мадриде и Риме, а также не прошел квалификацию в Мюнхене.

Прогнозы на теннис

После январского турнира в Аделаиде Хиджиката еще ни разу не проходил дальше второго раунда.

Баэс

Себастьян тем временем провел на грунте этой весной уже 24 матча.

На этом отрезке у аргентинца 16 побед и восемь поражений.

Но здесь также важно отметить, что большую часть матчей на своем любимом покрытии Баэс выиграл в Южной Америке.

На «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде и Риме Баэс не прошел второй круг, уступив Томашу Махачу, Дамиру Джумхуру и Виту Копршиве.

На европейском грунте лучшим результатом Баэса в этом сезоне пока остается выход в финал турнира в Бухаресте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 4.85, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.15.

Прогноз: два года назад аргентинец разгромил австралийца на харде в Индиан-Уэллс — 6:3, 6:1. На грунте, скорее всего, будет то же самое.

Рекомендуемая ставка: победа Баэса с форой по геймам (-5,5) за 2.10.