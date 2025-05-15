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    Хуркач снова проиграет Полу на римском грунте?

    Хуркач — Пол. Ставка (к. 2.04) и прогноз на Мастерс в Риме 15 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Пол
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Томми Пола в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 15 Мая 2025 года

    Хуберт Хуркач

  • Польша
    •  Хуберт Хуркач 14:00 Томми Пол

    Томми Пол

  • США
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    Хуркач

    Хуркач выиграл три матча подряд впервые после февральского «пятисотника» в Роттердаме.

    В 1/8 финала у Хуркача был тяжелейший матч против чеха Якуба Меншика — 7:6, 4:6, 7:6. Здесь стоит отметить, что встреча продолжалась три часа.

    В стартовом матче на текущем турнире Хуркач  выиграл у испанца Педро Мартинеса — 6:1, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    В третьем раунде польский теннисист одержал американца Маркоса Гирона — 6:3, 1:6, 6:1.

    В апреле Хуркач пропустил грунтовые турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мюнхене.

    Пол

    Томми, как Хуберт, тоже второй год подряд добрался в Риме до четвертьфинала.

    В 1/8 финала американский теннисист остановил австралийца Алекса Де Минора — 7:5, 6:3.

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    • В первом матче на текущем турнире Пол  спокойно обыграл бывшую девятую ракетку мира Роберто Баутисту-Агута — 6:1, 6:4.

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    В третьем раунде было не так легко, Пол с трудом остановил чеха Томаша Махача — 6:3, 6:7, 6:4.

    Томми впервые в сезоне выиграл больше двух матчей на «Мастерсе».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.75, победу Пола букмекеры предлагают за 1.45.

    Прогноз: в прошлом году Томми обыграл Хуберта в четвертьфинале римского «тысячника» со счетом 7:5, 3:6, 6:3. Это хороший аргумент в пользу американца, но в любом случае ставить на исход в матчах с участием поляка почти всегда опасно. Если Хуркач успеет восстановиться после встречи с Меншиком, предстоящая игра получится нервной и затяжной.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.04.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хуркач — Пол?

    Матч Хуркач — Пол состоится 15 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хуркач — Пол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хуркач — Пол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хуркач — Пол?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хуркач — Пол?

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.75, победу Пола букмекеры предлагают за 1.45.

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