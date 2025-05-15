Хуркач — Пол. Ставка (к. 2.04) и прогноз на Мастерс в Риме 15 мая 2025 года

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Томми Пола в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хуркач

Хуркач выиграл три матча подряд впервые после февральского «пятисотника» в Роттердаме.

В 1/8 финала у Хуркача был тяжелейший матч против чеха Якуба Меншика — 7:6, 4:6, 7:6. Здесь стоит отметить, что встреча продолжалась три часа.

В стартовом матче на текущем турнире Хуркач выиграл у испанца Педро Мартинеса — 6:1, 7:5.

Прогнозы на теннис

В третьем раунде польский теннисист одержал американца Маркоса Гирона — 6:3, 1:6, 6:1.

В апреле Хуркач пропустил грунтовые турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мюнхене.

Пол

Томми, как Хуберт, тоже второй год подряд добрался в Риме до четвертьфинала.

В 1/8 финала американский теннисист остановил австралийца Алекса Де Минора — 7:5, 6:3.

В первом матче на текущем турнире Пол спокойно обыграл бывшую девятую ракетку мира Роберто Баутисту-Агута — 6:1, 6:4.

В третьем раунде было не так легко, Пол с трудом остановил чеха Томаша Махача — 6:3, 6:7, 6:4.

Томми впервые в сезоне выиграл больше двух матчей на «Мастерсе».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.75, победу Пола букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: в прошлом году Томми обыграл Хуберта в четвертьфинале римского «тысячника» со счетом 7:5, 3:6, 6:3. Это хороший аргумент в пользу американца, но в любом случае ставить на исход в матчах с участием поляка почти всегда опасно. Если Хуркач успеет восстановиться после встречи с Меншиком, предстоящая игра получится нервной и затяжной.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.04.