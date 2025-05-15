Остин — Атланта Юнайтед. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, МЛС, 15 мая 2025 года

15 мая в 13-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Остин» и «Атланта Юнайтед». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Остин» — «Атланта Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Остин»

Турнирное положение: Остинцы посредственно выступают в МЛС. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице своей конференции.

При этом «Остин» аж на 11 пунктов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей в 12 матчах.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Остинцы уступили «Цинциннатти» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Эль-Пасо Локомотиву» (3:2). При этом чуть ранее она была обыграна «Миннесотой» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Остин» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Даниэль Перейра — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Остин» крайне слабо атакует. Забила команда всего 8 мячей в 12 поединках американского чемпионата.

С «Атлантой Юнайтед» команда пересекалась лишь однажды. Три года назад «Остин» уверенно переиграл соперника (3:0).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Остинцы твердо намерены запрыгнуть в топ-7.

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: «Пятиполосные» откровенно проваливают нынешний чемпионат. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

Причем «Атланта Юнайтед» в 12 матчах чемпионата набрал 10 зачетных пунктов. При этом забила команда 13 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Пятиполосные» уступила «Чикаго Файр» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Нэшвиллом» (1:1). А вот поединок с «Орландо Сити» завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атланта Юнайтед» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Стьян Грегерсен — травмирован.

Состояние команды: «Атланта Юнайтед» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Да и не побеждает команда уже 6 матчей кряду.

При этом «Атланта Юнайтед» не преуспевает в плане реализации. Да и россиянин Алексей Миранчук пока отличился всего одним точным выстрелом.

Нынче «пятиполосные» выглядят крайне бледно. Между тем, отставание от топ-9 составляет всего 7 зачетных пунктов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Пятиполосные» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

«Атланта Юнайтед» не побеждала в 6 последних матчах

«Остин» в среднем забивает реже гола за матч

«Атланта Юнайтед» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Остин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

Прогноз: Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что наверняка активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные хозяева нынче слабоваты в плане реализации, забивая в среднем реже одного мяча за матч.

Ставка: Обе не забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.80