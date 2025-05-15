Остин — Атланта Юнайтед. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, МЛС, 15 мая 2025 года

Остин
Атланта Юнайтед
«Остин»
Турнирное положение: Остинцы посредственно выступают в МЛС. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице своей конференции.
При этом «Остин» аж на 11 пунктов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей в 12 матчах.
Остин — Атланта Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Остинцы уступили «Цинциннатти» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Эль-Пасо Локомотиву» (3:2). При этом чуть ранее она была обыграна «Миннесотой» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Остин» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Даниэль Перейра — травмирован.
Состояние команды: «Остин» крайне слабо атакует. Забила команда всего 8 мячей в 12 поединках американского чемпионата.
С «Атлантой Юнайтед» команда пересекалась лишь однажды. Три года назад «Остин» уверенно переиграл соперника (3:0).
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Остинцы твердо намерены запрыгнуть в топ-7.
«Атланта Юнайтед»
Турнирное положение: «Пятиполосные» откровенно проваливают нынешний чемпионат. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы Восточной конференции.
Причем «Атланта Юнайтед» в 12 матчах чемпионата набрал 10 зачетных пунктов. При этом забила команда 13 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Пятиполосные» уступила «Чикаго Файр» (1:2).
До того команда подписала мировую с «Нэшвиллом» (1:1). А вот поединок с «Орландо Сити» завершился коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атланта Юнайтед» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Стьян Грегерсен — травмирован.
Состояние команды: «Атланта Юнайтед» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Да и не побеждает команда уже 6 матчей кряду.
При этом «Атланта Юнайтед» не преуспевает в плане реализации. Да и россиянин Алексей Миранчук пока отличился всего одним точным выстрелом.
Нынче «пятиполосные» выглядят крайне бледно. Между тем, отставание от топ-9 составляет всего 7 зачетных пунктов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Пятиполосные» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Статистика для ставок
- «Атланта Юнайтед» не побеждала в 6 последних матчах
- «Остин» в среднем забивает реже гола за матч
- «Атланта Юнайтед» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Остин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.
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Прогноз: Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что наверняка активно понесутся к воротам соперника.
Номинальные хозяева нынче слабоваты в плане реализации, забивая в среднем реже одного мяча за матч.
Ставка: Обе не забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.80