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    Забить сумеет лишь один из оппонентов

    Остин — Атланта Юнайтед. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, МЛС, 15 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Остин» — «Атланта Юнайтед»
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    Алексей Миранчук
    15 мая в 13-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Остин» и «Атланта Юнайтед». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Остин» — «Атланта Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 15 Мая 2025 года

    Остин

  • США. MLS
    •  Остин 03:30 Атланта Юнайтед

    Атланта Юнайтед

  • США. MLS
    •

    «Остин»

    Турнирное положение: Остинцы посредственно выступают в МЛС. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице своей конференции.

    При этом «Остин» аж на 11 пунктов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей в 12 матчах.

    Остин — Атланта Юнайтед: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Остинцы уступили «Цинциннатти» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Эль-Пасо Локомотиву» (3:2). При этом чуть ранее она была обыграна «Миннесотой» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Остин» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Даниэль Перейра — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Остин» крайне слабо атакует. Забила команда всего 8 мячей в 12 поединках американского чемпионата.

    С «Атлантой Юнайтед» команда пересекалась лишь однажды. Три года назад «Остин» уверенно переиграл соперника (3:0).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Остинцы твердо намерены запрыгнуть в топ-7.

    «Атланта Юнайтед»

    Турнирное положение: «Пятиполосные» откровенно проваливают нынешний чемпионат. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

    Причем «Атланта Юнайтед» в 12 матчах чемпионата набрал 10 зачетных пунктов. При этом забила команда 13 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Пятиполосные» уступила «Чикаго Файр» (1:2).

    До того команда подписала мировую с «Нэшвиллом» (1:1). А вот поединок с «Орландо Сити» завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атланта Юнайтед» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Стьян Грегерсен — травмирован.

    Состояние команды: «Атланта Юнайтед» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Да и не побеждает команда уже 6 матчей кряду.

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    При этом «Атланта Юнайтед» не преуспевает в плане реализации. Да и россиянин Алексей Миранчук пока отличился всего одним точным выстрелом.

    Нынче «пятиполосные» выглядят крайне бледно. Между тем, отставание от топ-9 составляет всего 7 зачетных пунктов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Пятиполосные» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Атланта Юнайтед» не побеждала в 6 последних матчах

    • «Остин» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Атланта Юнайтед» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Остин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что наверняка активно понесутся к воротам соперника.

    Номинальные хозяева нынче слабоваты в плане реализации, забивая в среднем реже одного мяча за матч.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.80

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Остин — Атланта Юнайтед?

    Матч Остин — Атланта Юнайтед состоится 15 мая 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Остин — Атланта Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе не забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Остин — Атланта Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе не забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Остин — Атланта Юнайтед?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Остин — Атланта Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: «Остин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.00.

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    Остин — Атланта Юнайтед: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 15.05.202504:00. Забить сумеет лишь один из оппонентов
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