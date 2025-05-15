Алдиер — Кыргызалтын. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 15 мая 2025 года

Алдиер
Кыргызалтын
«Алдиер»
Турнирное положение: «Алдиер» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Алдиер» в 9 стартовых матчах добыл лишь 11 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алдиер» уступил «Узгену» (0:2).
До того команда уверенно расправилась с «Бишкек Сити» (3:0). Да и поединок с «Азиягол» завершился уверенной викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Алдиер» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алдиер» все никак не обретет пресловутую стабильность. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.
Причем «Алдиер» традиционно успешно противостоит «Кыргызалтыну». В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к топ-5. Вот только проблемы в плане надежности тылов никуда не делись.
«Кыргызалтын»
Турнирное положение: «Кыргызалтын» выдал весьма продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Кыргызалтын» в 9 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 13 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. С минимальным счетом она переиграла «Нефтчи» Кочкор-Ата.
До того команда не смогла обыграть «Дордой» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Мурас Юнайтед» (1:3).
При этом «Кыргызалтын» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кыргызалтын» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 10 мячами в 9 турах чемпионата.
При этом «Кыргызалтын» явно поборется за высокие места. Нынешнее отставание от топ-5 составляет лишь 4 зачетных пункта.
Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кыргызалтын» не уступил в 2 последних матчах и явно намерен продлить свой успешный сериал.
Статистика для ставок
- «Кыргызалтын» не уступил в 2 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч
- И те, и другие пропускают в среднем чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: «Алдиер» бьется за высокие места, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева нынче находятся в приличных кондициях, да и «Кыргызалтын» не столь стабилен в плане результатов.
Ставка: Победа «Алдиера» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00