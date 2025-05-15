Алдиер — Кыргызалтын. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 15 мая 2025 года

15 мая в 10-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алдиер» — «Кыргызалтын», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Алдиер» в 9 стартовых матчах добыл лишь 11 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алдиер» уступил «Узгену» (0:2).

До того команда уверенно расправилась с «Бишкек Сити» (3:0). Да и поединок с «Азиягол» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Алдиер» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алдиер» все никак не обретет пресловутую стабильность. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

Причем «Алдиер» традиционно успешно противостоит «Кыргызалтыну». В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к топ-5. Вот только проблемы в плане надежности тылов никуда не делись.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» выдал весьма продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Кыргызалтын» в 9 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 13 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. С минимальным счетом она переиграла «Нефтчи» Кочкор-Ата.

До того команда не смогла обыграть «Дордой» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Мурас Юнайтед» (1:3).

При этом «Кыргызалтын» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кыргызалтын» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 10 мячами в 9 турах чемпионата.

При этом «Кыргызалтын» явно поборется за высокие места. Нынешнее отставание от топ-5 составляет лишь 4 зачетных пункта.

Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кыргызалтын» не уступил в 2 последних матчах и явно намерен продлить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

«Кыргызалтын» не уступил в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

И те, и другие пропускают в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Алдиер» бьется за высокие места, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева нынче находятся в приличных кондициях, да и «Кыргызалтын» не столь стабилен в плане результатов.

Ставка: Победа «Алдиера» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00