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    Добудет ли «Алдиер» три очка?

    Алдиер — Кыргызалтын. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 15 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Алдиер» — «Кыргызалтын»
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    15 мая в 10-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алдиер» — «Кыргызалтын», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 15 Мая 2025 года

    Алдиер

  • Куршаб
    •  Алдиер 13:00 Кыргызалтын

    Кыргызалтын

  • Кара Балта
    •

    «Алдиер»

    Турнирное положение: «Алдиер» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алдиер» в 9 стартовых матчах добыл лишь 11 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алдиер» уступил «Узгену» (0:2).

    До того команда уверенно расправилась с «Бишкек Сити» (3:0). Да и поединок с «Азиягол» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Алдиер» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алдиер» все никак не обретет пресловутую стабильность. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

    Причем «Алдиер» традиционно успешно противостоит «Кыргызалтыну». В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к топ-5. Вот только проблемы в плане надежности тылов никуда не делись.

    «Кыргызалтын»

    Турнирное положение: «Кыргызалтын» выдал весьма продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кыргызалтын» в 9 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 13 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. С минимальным счетом она переиграла «Нефтчи» Кочкор-Ата.

    До того команда не смогла обыграть «Дордой» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Мурас Юнайтед» (1:3).

    При этом «Кыргызалтын» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кыргызалтын» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 10 мячами в 9 турах чемпионата.

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    При этом «Кыргызалтын» явно поборется за высокие места. Нынешнее отставание от топ-5 составляет лишь 4 зачетных пункта.

    Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кыргызалтын» не уступил в 2 последних матчах и явно намерен продлить свой успешный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Кыргызалтын» не уступил в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

    • И те, и другие пропускают в среднем чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Алдиер» бьется за высокие места, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева нынче находятся в приличных кондициях, да и «Кыргызалтын» не столь стабилен в плане результатов.

    Ставка: Победа «Алдиера» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алдиер — Кыргызалтын?

    Матч Алдиер — Кыргызалтын состоится 15 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Алдиер — Кыргызалтын?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алдиер — Кыргызалтын?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алдиер — Кыргызалтын?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алдиер — Кыргызалтын?

    Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

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    Алдиер — Кыргызалтын: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 15.05.202513:00. Добудет ли «Алдиер» три очка?
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