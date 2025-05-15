Анисимова — Мартич. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Париже 15 мая 2025 года

Американка Аманда Анисимова сыграет против хорватки Петры Мартич во втором круге турнира WTA 125 в Париже. Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Мартич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Анисимова

Аманда приехала на скромный турнир в столице Франции во многом ради дополнительной игровой практики перед Ролан Гаррос.

Дело в том, что американка слабо провела крупные турниры в Мадриде и Риме.

На «тысячнике» в столице Испании Анисимова проиграла в стартовом матче Пейтон Стернс.

На турнире в Вечном городе она тоже не прошла ни раунда, сразу уступив Веронике Кудерметовой.

Правда, также стоит отметить, что в начале апреля Анисимова дошла до полуфинала на домашнем «пятисотнике» в Хьюстоне. Там же она получила травму, из-за которой не смогла завершить матч против Софии Кенин.

Прогнозы на теннис

В стартовом матче на текущем турнире Анисимова разгромила украинку Юлию Стародубцеву — 6:1, 6:2.

Мартич

Петра в первом раунде одержала победу над француженкой Сарой Ракотоманга — 6:2, 2:6, 6:4.

Хорватская теннисистка прервала серию из пяти поражений.

После «пятисотника» в мексиканской Мериде, на котором она уступила во втором круге Эмме Наварро, Мартич не выиграла ни одного матча в Индиан-Уэллс, Майами и на двух небольших турнирах в турецкой Анталье.

Лучшим результатом бывшей 14-й ракетки мира в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в австрийском Линце.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 1.10, победу Мартич букмекеры предлагают за 5.95.

Прогноз: скорее всего, Аманда снова выиграет с большой разницей в счете. Серия поражений Мартич подтверждает, что она уже не так опасна, как раньше.

Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой + тотал геймов меньше 19,5 за 1.88.