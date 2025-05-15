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    Анисимова — Мартич. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Париже 15 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Анисимова — Мартич
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    Аманда Анисимова
    Американка Аманда Анисимова сыграет против хорватки Петры Мартич во втором круге турнира WTA 125 в Париже. Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Мартич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Анисимова

    Аманда приехала на скромный турнир в столице Франции во многом ради дополнительной игровой практики перед Ролан Гаррос.

    Дело в том, что американка слабо провела крупные турниры в Мадриде и Риме.

    На «тысячнике» в столице Испании Анисимова проиграла в стартовом матче Пейтон Стернс.

    На турнире в Вечном городе она тоже не прошла ни раунда, сразу уступив Веронике Кудерметовой.

    Правда, также стоит отметить, что в начале апреля Анисимова дошла до полуфинала на домашнем «пятисотнике» в Хьюстоне. Там же она получила травму, из-за которой не смогла завершить матч против Софии Кенин.

    Прогнозы на теннис

    В стартовом матче на текущем турнире Анисимова разгромила украинку Юлию Стародубцеву — 6:1, 6:2.

    Мартич

    Петра в первом раунде одержала победу над француженкой Сарой Ракотоманга — 6:2, 2:6, 6:4.

    Хорватская теннисистка прервала серию из пяти поражений.

    После «пятисотника» в мексиканской Мериде, на котором она уступила во втором круге Эмме Наварро, Мартич не выиграла ни одного матча в Индиан-Уэллс, Майами и на двух небольших турнирах в турецкой Анталье.

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    Лучшим результатом бывшей 14-й ракетки мира в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в австрийском Линце.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 1.10, победу Мартич букмекеры предлагают за 5.95.

    Прогноз: скорее всего, Аманда снова выиграет с большой разницей в счете. Серия поражений Мартич подтверждает, что она уже не так опасна, как раньше.

    Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой + тотал геймов меньше 19,5 за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Анисимова — Мартич?

    Матч Анисимова — Мартич состоится 15 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Анисимова — Мартич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Анисимовой + тотал геймов меньше 19,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Анисимова — Мартич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Анисимовой + тотал геймов меньше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Анисимова — Мартич?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Анисимова — Мартич?

    Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 1.10, победу Мартич букмекеры предлагают за 5.95.

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    Анисимова — Мартич: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 15.05.202512:00. Сможет ли Анисимова разгромить бывшую 14-ю ракетку мира?
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