Анисимова — Мартич. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Париже 15 мая 2025 года

Анисимова
Аманда приехала на скромный турнир в столице Франции во многом ради дополнительной игровой практики перед Ролан Гаррос.
Дело в том, что американка слабо провела крупные турниры в Мадриде и Риме.
На «тысячнике» в столице Испании Анисимова проиграла в стартовом матче Пейтон Стернс.
На турнире в Вечном городе она тоже не прошла ни раунда, сразу уступив Веронике Кудерметовой.
Правда, также стоит отметить, что в начале апреля Анисимова дошла до полуфинала на домашнем «пятисотнике» в Хьюстоне. Там же она получила травму, из-за которой не смогла завершить матч против Софии Кенин.
В стартовом матче на текущем турнире Анисимова разгромила украинку Юлию Стародубцеву — 6:1, 6:2.
Мартич
Петра в первом раунде одержала победу над француженкой Сарой Ракотоманга — 6:2, 2:6, 6:4.
Хорватская теннисистка прервала серию из пяти поражений.
После «пятисотника» в мексиканской Мериде, на котором она уступила во втором круге Эмме Наварро, Мартич не выиграла ни одного матча в Индиан-Уэллс, Майами и на двух небольших турнирах в турецкой Анталье.
Лучшим результатом бывшей 14-й ракетки мира в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в австрийском Линце.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 1.10, победу Мартич букмекеры предлагают за 5.95.
Прогноз: скорее всего, Аманда снова выиграет с большой разницей в счете. Серия поражений Мартич подтверждает, что она уже не так опасна, как раньше.
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Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой + тотал геймов меньше 19,5 за 1.88.