Сан-Хосе Эрткуэйкс — Интер Майами. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, МЛС, 15 мая 2025 года

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Интер Майами
«Сан-Хосе Эрткуэйкс»
Турнирное положение: «Эрткуэйкс» посредственно выступают в МЛС. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице своей конференции.
При этом «Сан-Хосе Эрткуэйкс» аж на 11 пунктов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 12 матчах.
Сан-Хосе Эрткуэйкс — Интер Майами: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Эрткуэйкс» одолели «Колорадо Рэпидс» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Сакраменто» (2:1). При этом чуть ранее она сумела переиграть еще и «Портленд Тимберс» (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Сан-Хосе Эрткуэйкс» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Бруну Уилсон — травмирован.
Состояние команды: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» весьма прилично атакует. Забила команда уже 26 мячей в 12 поединках американского чемпионата.
С «цаплями» команда пересекалась лишь однажды. Три года назад «Сан-Хосе Эрткуэйкс» минимально уступил клубу из Майами.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Эрткуэйкс» твердо намерены запрыгнуть в первую семерку.
«Интер Майами»
Турнирное положение: «Цапли» пока не блистают в чемпионате США. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы Восточной конференции.
Причем «Интер Майами» в 11 матчах чемпионата набрал 21 зачетный пункт. При этом забила команда 21 мяч в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Цапли» уступили «Миннесоте» (1:4).
До того команда смогла переиграть «Нью-Йорк Ред Буллз» (4:1). А вот поединок с «Ванкувером» завершился коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер Майами» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 14 пропущенных.
Не сыграют: Дрейк Каллендер, Давид Руис — травмированы.
Состояние команды: «Интер Майами» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, результаты хромают на обе ноги.
При этом «Интер Майами» не столь преуспевает в плане реализации. Да и Лионель Месси пока отличился всего 5 голами в чемпионате.
Нынче «цапли» крайне нестабильны в плане игры и результатов. Между тем, отставание от лидера конференции составляет всего 4 зачетных балла.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Цапли» имеют в своем составе блестящих атакующих исполнителей.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают фактически 2 мяча за матч
- «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Эрткуэйкс» победили в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.43 и 2.75.
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Прогноз: Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же намерены подтянуться в лидеру конференции.
Номинальные хозяева нынче смотрятся выгодно, однако многовато пропускают в свои ворота.
Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.75