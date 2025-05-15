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    «Цапли» удачно слетают в Сан-Хосе

    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Интер Майами. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, МЛС, 15 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Интер Майами»
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    Луис Суарес
    15 мая в 13-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сан-Хосе Эрткуэйкс» и «Интер Майами». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Интер Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 15 Мая 2025 года

    Сан-Хосе Эрткуэйкс

  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе Эрткуэйкс 05:30 Интер Майами

    Интер Майами

  • Майами
    •

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс»

    Турнирное положение: «Эрткуэйкс» посредственно выступают в МЛС. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице своей конференции.

    При этом «Сан-Хосе Эрткуэйкс» аж на 11 пунктов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 12 матчах.

    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Интер Майами: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Эрткуэйкс» одолели «Колорадо Рэпидс» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Сакраменто» (2:1). При этом чуть ранее она сумела переиграть еще и «Портленд Тимберс» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Сан-Хосе Эрткуэйкс» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Бруну Уилсон — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» весьма прилично атакует. Забила команда уже 26 мячей в 12 поединках американского чемпионата.

    С «цаплями» команда пересекалась лишь однажды. Три года назад «Сан-Хосе Эрткуэйкс» минимально уступил клубу из Майами.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Эрткуэйкс» твердо намерены запрыгнуть в первую семерку.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Цапли» пока не блистают в чемпионате США. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

    Причем «Интер Майами» в 11 матчах чемпионата набрал 21 зачетный пункт. При этом забила команда 21 мяч в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Цапли» уступили «Миннесоте» (1:4).

    До того команда смогла переиграть «Нью-Йорк Ред Буллз» (4:1). А вот поединок с «Ванкувером» завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер Майами» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 14 пропущенных.

    Не сыграют: Дрейк Каллендер, Давид Руис — травмированы.

    Состояние команды: «Интер Майами» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, результаты хромают на обе ноги.

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    При этом «Интер Майами» не столь преуспевает в плане реализации. Да и Лионель Месси пока отличился всего 5 голами в чемпионате.

    Нынче «цапли» крайне нестабильны в плане игры и результатов. Между тем, отставание от лидера конференции составляет всего 4 зачетных балла.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Цапли» имеют в своем составе блестящих атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают фактически 2 мяча за матч

    • «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Эрткуэйкс» победили в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.43 и 2.75.

    Прогноз: Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же намерены подтянуться в лидеру конференции.

    Номинальные хозяева нынче смотрятся выгодно, однако многовато пропускают в свои ворота.

    Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сан-Хосе Эрткуэйкс — Интер Майами?

    Матч Сан-Хосе Эрткуэйкс — Интер Майами состоится 15 мая 2025 года в 05:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сан-Хосе Эрткуэйкс — Интер Майами?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сан-Хосе Эрткуэйкс — Интер Майами?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе Эрткуэйкс — Интер Майами?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сан-Хосе Эрткуэйкс — Интер Майами?

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.55.

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    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Интер Майами: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 15.05.202505:30. «Цапли» удачно слетают в Сан-Хосе
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