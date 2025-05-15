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    У Грикспора тоже будут неприятности в матче с Харрисом?

    Грикспор — Харрис. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Бордо 15 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Грикспор — Харрис
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    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против британца Билли Харриса во втором круге «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 15 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Харрис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Грикспор

    Таллон на этом турнире попал в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

    На прошлой неделе нидерландский теннисист прошел один раунд на «Мастерсе» в Риме — после победы над Миомиром Кецмановичем проиграл Артуру Фису (2:6, 2:6).

    В Мадриде Грикспор тоже выиграл один матч. На «тысячнике» в столице Испании он уступил британцу Джеку Дрейперу.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Грикспора на грунте в этом сезоне пока остается выход в финал турнира в Марракеше.

    Харрис

    Билли в первом раунде одержал волевую победу над 40-летним швейцарцем Стэном Вавринкой.

    Британец не очень хорошо провел первый сет, но в итоге совершил камбэк — 3:6, 6:2, 6:1.

    Харрис выиграл всего лишь второй матч на грунте в этом сезоне.

    На прошлой неделе он безуспешно пытался пройти квалификацию на римском «Мастерсе», проиграв в первом раунде чилийцу Марсело Барриосу-Вере.

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    Перед этим Харрис уступил колумбийцу Даниэлю Галану (2:6, 2:6) на старте «челленджера» в Экс-ан-Провансе.

    На «Мастерсе» в Мадриде 105-я ракетка мира проиграл на старте квалификации американцу Итану Куинну. Еще на трех грунтовых турнирах — на «челленджерах» в Менорке и Мадриде и на «пятисотнике» в Мюнхене — Харрис не прошел первый круг.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.15, победу Харриса букмекеры предлагают за 4.75.

    Прогноз: при правильном настрое Таллон просто не заметит британца. Рискнем предположить, что у нидерландца не будет проблем с мотивацией.

    Рекомендуемая ставка: победа Грикспора с форой по геймам (-4,5) за 1.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Грикспор — Харрис?

    Матч Грикспор — Харрис состоится 15 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Грикспор — Харрис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Грикспора с форой по геймам (-4,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Грикспор — Харрис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Грикспора с форой по геймам (-4,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Грикспор — Харрис?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Грикспор — Харрис?

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.15, победу Харриса букмекеры предлагают за 4.75.

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    Грикспор — Харрис: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 15.05.202513:00. У Грикспора тоже будут неприятности в матче с Харрисом?
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