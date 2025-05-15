Грикспор — Харрис. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Бордо 15 мая 2025 года

Грикспор
Таллон на этом турнире попал в число сеяных и стартует сразу со второго круга.
На прошлой неделе нидерландский теннисист прошел один раунд на «Мастерсе» в Риме — после победы над Миомиром Кецмановичем проиграл Артуру Фису (2:6, 2:6).
В Мадриде Грикспор тоже выиграл один матч. На «тысячнике» в столице Испании он уступил британцу Джеку Дрейперу.
Лучшим результатом Грикспора на грунте в этом сезоне пока остается выход в финал турнира в Марракеше.
Харрис
Билли в первом раунде одержал волевую победу над 40-летним швейцарцем Стэном Вавринкой.
Британец не очень хорошо провел первый сет, но в итоге совершил камбэк — 3:6, 6:2, 6:1.
Харрис выиграл всего лишь второй матч на грунте в этом сезоне.
На прошлой неделе он безуспешно пытался пройти квалификацию на римском «Мастерсе», проиграв в первом раунде чилийцу Марсело Барриосу-Вере.
Перед этим Харрис уступил колумбийцу Даниэлю Галану (2:6, 2:6) на старте «челленджера» в Экс-ан-Провансе.
На «Мастерсе» в Мадриде 105-я ракетка мира проиграл на старте квалификации американцу Итану Куинну. Еще на трех грунтовых турнирах — на «челленджерах» в Менорке и Мадриде и на «пятисотнике» в Мюнхене — Харрис не прошел первый круг.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.15, победу Харриса букмекеры предлагают за 4.75.
Прогноз: при правильном настрое Таллон просто не заметит британца. Рискнем предположить, что у нидерландца не будет проблем с мотивацией.
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Рекомендуемая ставка: победа Грикспора с форой по геймам (-4,5) за 1.97.