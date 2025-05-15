Паолини — Стернс. Ставка (к. 2.14) и прогноз на турнир в Риме 15 мая 2025 года

Итальянка Жасмин Паолини сыграет против американки Пейтон Стернс в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Стернс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Паолини

Жасмин второй раз в сезоне дошла до полуфинала на «тысячнике». В марте она остановилась в шаге от решающего матча в Майами.

В четвертьфинале текущего турнира итальянка совершила мощнейший камбэк в матче против Дианы Шнайдер.

В первом сете Паолини уступила на тай-брейке, а во втором — отыгралась со счета 0:4. К слову, в начале третьей партии россиянка тоже вела с брейком.

В предыдущих раундах пятая ракетка мира не отдала ни одного сета.

Прогнозы на теннис

В 1/8 финала Паолини одержала победу над представительницей Латвии Аленой Остапенко — 7:5, 6:2. Перед этим она выиграла у Онс Жабер — 6:4, 6:3.

Еще в одном матче Паолини одержала победу над новозеландкой Лулу Сун — 6:4, 6:3.

Стернс

Пейтон впервые в карьере дошла до полуфинала на уровне WTA 1000.

При этом американке, которая не попала в число сеяных, для выхода в 1/2 финала надо было выиграть пять матчей.

В трех предыдущих раундах Стернс обыграла соперниц на решающем тай-брейке.

В третьем круге Стернс остановила действующую чемпионку Australian Open Мэдисон Киз, в 1/8 финала выиграла у бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки, а в четвертьфинале одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной.

В начале турнире 23-летняя Стернс обыграла итальянку Нурию Бранкаччо и россиянку Анну Калинскую.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Паолини в этом матче можно поставить за 1.46, победу Стернс букмекеры предлагают за 2.71.

Прогноз: американка не перестает удивлять, но в данном случае логично задуматься о том, хватит ли ей энергии на еще один классный матч. После трех изнурительных матчей Стернс легко может накрыть усталость. Именно по этой причине мы считаем, что она, скорее всего, не сможет остановить итальянку.

Рекомендуемая ставка: победа Паолини в двух сетах за 2.14.