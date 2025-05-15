Рахимова — Утидзима. Ставка (к. 2.17) и прогноз на турнир в Париже 15 мая 2025 года

Россиянка Камилла Рахимова сыграет против японки Моюки Утидзимы во втором круге турнира WTA 125 в Париже. Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Утидзима, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рахимова

Камилла в первом раунде выиграла у 629-й ракетки мира Ксении Ефремовой — 6:3, 6:3.

В этом году у российской теннисистки пока что очень печальный баланс — всего лишь семь побед и 14 поражений.

На уровне основной сетки Рахимова в текущем сезоне одержала только четыре победы. При этом она еще ни разу не проходила дальше второго круга.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Рахимовой в 2025-м пока остается выход во второй круг «тысячника» в Риме, на котором она попала в основную сетку в качестве лаки-лузера.

Утидзима

Моюка ранее этой весной дебютировала в топ-50. Эту неделю она начала в статусе 47-й ракетки мира.

В стартовом матче на текущем турнире японка обыграла Мананчаю Савангкаев из Таиланда — 1:6, 6:4, 6:3.

На прошлой неделе Утидзима не смогла пройти первый круг на «тысячнике» в Риме, проиграв немке Еве Лис со счетом 1:6, 0:6.

Но зато перед этим Утидзима добралась до четвертьфинала на крупном турнире в Мадриде.

В столице Испании она выиграла у Робин Монтгомери, Онс Жабер, Джессики Пегулы и Екатерины Александровой, после чего уступила Элине Свитолиной.

Также стоит отметить, что Утидзима выиграла два матча на грунтовом турнире ATP 250 во французском Руане.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рахимову в этом матче можно поставить за 2.62, победу Утидзимы букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: в прошлом году Камилла разгромила Моюку на турнире в Ухане — 6:1, 6:2. Осенью россиянка действительно показывала хороший теннис, тогда как сейчас она явно далека от своей лучшей формы, о чем свидетельствуют многочисленные поражения. Скорее всего, японка возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: победа Утидзимы в двух сетах за 2.17.