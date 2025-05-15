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    Рахимова снова обыграет Утидзиму?

    Рахимова — Утидзима. Ставка (к. 2.17) и прогноз на турнир в Париже 15 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рахимова — Утидзима
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    Камилла Рахимова
    Россиянка Камилла Рахимова сыграет против японки Моюки Утидзимы во втором круге турнира WTA 125 в Париже. Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Утидзима, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Рахимова

    Камилла в первом раунде выиграла у 629-й ракетки мира Ксении Ефремовой — 6:3, 6:3.

    В этом году у российской теннисистки пока что очень печальный баланс — всего лишь семь побед и 14 поражений.

    На уровне основной сетки Рахимова в текущем сезоне одержала только четыре победы. При этом она еще ни разу не проходила дальше второго круга.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Рахимовой в 2025-м пока остается выход во второй круг «тысячника» в Риме, на котором она попала в основную сетку в качестве лаки-лузера.

    Утидзима

    Моюка ранее этой весной дебютировала в топ-50. Эту неделю она начала в статусе 47-й ракетки мира.

    В стартовом матче на текущем турнире японка обыграла Мананчаю Савангкаев из Таиланда — 1:6, 6:4, 6:3.

    На прошлой неделе Утидзима не смогла пройти первый круг на «тысячнике» в Риме, проиграв немке Еве Лис со счетом 1:6, 0:6.

    Но зато перед этим Утидзима добралась до четвертьфинала на крупном турнире в Мадриде.

    В столице Испании она выиграла у Робин Монтгомери, Онс Жабер, Джессики Пегулы и Екатерины Александровой, после чего уступила Элине Свитолиной.

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    Также стоит отметить, что Утидзима выиграла два матча на грунтовом турнире ATP 250 во французском Руане.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рахимову в этом матче можно поставить за 2.62, победу Утидзимы букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: в прошлом году Камилла разгромила Моюку на турнире в Ухане — 6:1, 6:2. Осенью россиянка действительно показывала хороший теннис, тогда как сейчас она явно далека от своей лучшей формы, о чем свидетельствуют многочисленные поражения. Скорее всего, японка возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Утидзимы в двух сетах за 2.17.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рахимова — Утидзима?

    Матч Рахимова — Утидзима состоится 15 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рахимова — Утидзима?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Утидзимы в двух сетах .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рахимова — Утидзима?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Утидзимы в двух сетах » с коэффициентом у букмекеров 2.17.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рахимова — Утидзима?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рахимова — Утидзима?

    Коэффициенты букмекеров: на Рахимову в этом матче можно поставить за 2.62, победу Утидзимы букмекеры предлагают за 1.44.

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    Рахимова — Утидзима: прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 15.05.202512:00. Рахимова снова обыграет Утидзиму?
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