В этом экспрессе рассмотрим два матча чемпионата Германии и один из английского первенства.

«Бавария» — «Байер»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 30-й тур

«Бавария» уверенно движется к очередному чемпионскому титулу. За пять туров до конца первенства она идет во главе турнирной таблицы, имея запас перед ближайшим преследователем в семь очков.

Мюнхенцы в рамках Бундеслиге в отрезке последних семи встреч выиграли в шести из них и раз разойдясь миром. В своей последней проведенной игре «Бавария» в гостях одержала викторию над «Вольфсбургом» со счетом 3:2.

«Байер» в турнирной таблице Бундеслиги занимает шестую строчку, отставая от четвертого места, дающего билет в Лигу чемпионов, на шесть баллов, которые будет почти невозможно отыграть.

Сейчас у «аптекарей» 3-матчевая беспроигрышная серия, где они на выезде разошлись миром с «Хоффенхаймом» (0:0), а также одолели дома аутсайдеров первенства «Шальке» (2:1) и «Кельн» (3:0). Перед этим леверкузенцы проиграли три из четырех игр чемпионата.

Вряд ли «Байер» сможет отобрать хоть очко у мюнхенцев, которые уверенно движутся к золотым медалям.

Ставка: победа «Баварии» за 1.41.

«Айнтрахт» — «Аугсбург»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 30-й тур

За пять туров до финиша чемпионата Германии «Айнтрахт» находится на четвертом месте, уступая третьей строке всего один балл, а пятую позицию обходит на четыре пункта.

В минувшем туре первенства «орлы» в гостях потерпели крупное поражение от «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 0:4, тем самым прервав свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой трижды выиграли.

«Аугсбург» в турнирной таблице Бундеслиги занимает 11 позицию. Выше команда подняться особо не сможет, но в то же время перед зоной вылета у нее прочный запас.

В отрезке последних пяти матчей чемпионата страны «фуггеры» добились двух домашних викторий, дважды проиграли на выезде, а в своей последней проведенной игре расписали мировую с «Арминией» (0:0) на своем поле.

В свете борьбы за ЛЧ, «Айнтрахт» обязан брать три очка в поединке с коллективом, которому трудно даются выездные матчи.

Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.48.

«Челси» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

«Челси» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает пятую строчку, уступая четвертому месту один балл, но имеет один матч в запасе.

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В отрезке последних 12 поединках чемпионата «синие» потерпели только одно поражение, которое было в начале апреля дома от «Вест Бромвича» (2:5). В прошлом туре они в гостях разгромили «Кристал Пэлас» (4:1), а накануне в полуфинале Кубка Англии переиграли «Манчестер Сити» (1:0).

«Брайтон» в турнирной таблице чемпионата Англии находится на 16 месте, имея запас перед зоной вылета в шесть очков, что наверняка не даст коллективу опустится в Чемпионшип.

За минувшие четыре поединка первенства «чайки» проиграли только раз, уступив на выезде «Манчестеру Юнайтед» (1:2). Также в этот период они дважды победили и сыграли вничью в родных стенах с «Эвертоном» (0:0) в прошлом туре.

«Челси», который ведет борьбу за попадание в топ-4, обязан положить в свою копилку три очка. Так что ставим на победу хозяев поля.

Ставка: победа «Челси» за 1.63.

Общий коэффициент — 3.40.