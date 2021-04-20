«Бавария» — «Байер»
Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 30-й тур
«Бавария» уверенно движется к очередному чемпионскому титулу. За пять туров до конца первенства она идет во главе турнирной таблицы, имея запас перед ближайшим преследователем в семь очков.
Мюнхенцы в рамках Бундеслиге в отрезке последних семи встреч выиграли в шести из них и раз разойдясь миром. В своей последней проведенной игре «Бавария» в гостях одержала викторию над «Вольфсбургом» со счетом 3:2.
«Байер» в турнирной таблице Бундеслиги занимает шестую строчку, отставая от четвертого места, дающего билет в Лигу чемпионов, на шесть баллов, которые будет почти невозможно отыграть.
Сейчас у «аптекарей» 3-матчевая беспроигрышная серия, где они на выезде разошлись миром с «Хоффенхаймом» (0:0), а также одолели дома аутсайдеров первенства «Шальке» (2:1) и «Кельн» (3:0). Перед этим леверкузенцы проиграли три из четырех игр чемпионата.
Вряд ли «Байер» сможет отобрать хоть очко у мюнхенцев, которые уверенно движутся к золотым медалям.
Ставка: победа «Баварии» за 1.41.
«Айнтрахт» — «Аугсбург»
Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 30-й тур
За пять туров до финиша чемпионата Германии «Айнтрахт» находится на четвертом месте, уступая третьей строке всего один балл, а пятую позицию обходит на четыре пункта.
В минувшем туре первенства «орлы» в гостях потерпели крупное поражение от «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 0:4, тем самым прервав свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой трижды выиграли.
«Аугсбург» в турнирной таблице Бундеслиги занимает 11 позицию. Выше команда подняться особо не сможет, но в то же время перед зоной вылета у нее прочный запас.
В отрезке последних пяти матчей чемпионата страны «фуггеры» добились двух домашних викторий, дважды проиграли на выезде, а в своей последней проведенной игре расписали мировую с «Арминией» (0:0) на своем поле.
В свете борьбы за ЛЧ, «Айнтрахт» обязан брать три очка в поединке с коллективом, которому трудно даются выездные матчи.
Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.48.
«Челси» — «Брайтон»
Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур
«Челси» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает пятую строчку, уступая четвертому месту один балл, но имеет один матч в запасе.
В отрезке последних 12 поединках чемпионата «синие» потерпели только одно поражение, которое было в начале апреля дома от «Вест Бромвича» (2:5). В прошлом туре они в гостях разгромили «Кристал Пэлас» (4:1), а накануне в полуфинале Кубка Англии переиграли «Манчестер Сити» (1:0).
«Брайтон» в турнирной таблице чемпионата Англии находится на 16 месте, имея запас перед зоной вылета в шесть очков, что наверняка не даст коллективу опустится в Чемпионшип.
За минувшие четыре поединка первенства «чайки» проиграли только раз, уступив на выезде «Манчестеру Юнайтед» (1:2). Также в этот период они дважды победили и сыграли вничью в родных стенах с «Эвертоном» (0:0) в прошлом туре.
«Челси», который ведет борьбу за попадание в топ-4, обязан положить в свою копилку три очка. Так что ставим на победу хозяев поля.
Ставка: победа «Челси» за 1.63.
Общий коэффициент — 3.40.