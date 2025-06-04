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    Тайхманн одержит ещё одну простую победу?

    Фита Болуда — Тайхманн. Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч турнира в Бари, 04 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фита Болуда — Тайхманн
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    Жиль Тайхманн
    Испанка Анхела Фита Болуда и швейцарка Жиль Тайхманн встретятся во втором круге турнира в Бари. Матч пройдет 04 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фита Болуда — Тайхманн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Анхела Фита Болуда

    Большинство из тех, кто следит за женским теннисом, имя Фита Болуда слышат впервые, но это и не удивителньо, учитывая результаты испанки по карьере к 25 годам.

    Крайне редко у нее получается играть в основных сетках грунтовых челленджеров, и на турнире в Бари ей повезло.

    В первом круге она разделалась с натурализованной австралийкой Ариной Родионовой, но у соперницы были шансы пройти по дистанции дальше.

    В матче против швейцарки Анхелу с большой долей вероятности будет ждать поражение, поскольку она совсем не умеет держать мяч на задней линии без ошибок.

    Жиль Тайхманн

    На соревнованиях средней руки Тайхманн выглядит более, чем солидно, но как дело доходит до больших стартов, она «рассыпается» сразу же.

    Прогнозы на теннис

    В итальянском Бари ей более, чем комфортно, что Жиль и продемонстрировала по теннису в первом круге против совсем юной итальянки Паганетти.

    Не очень приятно играть на следующий день после только сыгранного поединка, но швейцарка в нем особо даже не вспотела.

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    С испанкой получится примерно похожий матч по сценарию, поскольку Фита Болуда достаточно сильно ограничена в инструментарии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в швейцарку в этом поединке: победа Фита Болуда — 3.50, победа Тайхманн — 1.24.

    Прогноз: Швейцарка будет диктовать условия матча до самого его завершения.

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.93.

    Альтернативный прогноз: Встреча окажется на удивление скоротечной.

    Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фита Болуда — Тайхманн?

    Матч Фита Болуда — Тайхманн состоится 04 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фита Болуда — Тайхманн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фита Болуда — Тайхманн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-5)» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фита Болуда — Тайхманн?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фита Болуда — Тайхманн?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Фита Болуда — Тайхманн: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 04.06.202518:00. Тайхманн одержит ещё одну простую победу?
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