Фита Болуда — Тайхманн. Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч турнира в Бари, 04 июня 2025 года

Испанка Анхела Фита Болуда и швейцарка Жиль Тайхманн встретятся во втором круге турнира в Бари. Матч пройдет 04 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фита Болуда — Тайхманн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Анхела Фита Болуда

Большинство из тех, кто следит за женским теннисом, имя Фита Болуда слышат впервые, но это и не удивителньо, учитывая результаты испанки по карьере к 25 годам.

Крайне редко у нее получается играть в основных сетках грунтовых челленджеров, и на турнире в Бари ей повезло.

В первом круге она разделалась с натурализованной австралийкой Ариной Родионовой, но у соперницы были шансы пройти по дистанции дальше.

В матче против швейцарки Анхелу с большой долей вероятности будет ждать поражение, поскольку она совсем не умеет держать мяч на задней линии без ошибок.

Жиль Тайхманн

На соревнованиях средней руки Тайхманн выглядит более, чем солидно, но как дело доходит до больших стартов, она «рассыпается» сразу же.

Прогнозы на теннис

В итальянском Бари ей более, чем комфортно, что Жиль и продемонстрировала по теннису в первом круге против совсем юной итальянки Паганетти.

Не очень приятно играть на следующий день после только сыгранного поединка, но швейцарка в нем особо даже не вспотела.

С испанкой получится примерно похожий матч по сценарию, поскольку Фита Болуда достаточно сильно ограничена в инструментарии.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в швейцарку в этом поединке: победа Фита Болуда — 3.50, победа Тайхманн — 1.24.

Прогноз: Швейцарка будет диктовать условия матча до самого его завершения.

Ставка: Ф2 (-5) за 1.93.

Альтернативный прогноз: Встреча окажется на удивление скоротечной.

Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.90.