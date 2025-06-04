Хиджиката — Ватануки. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Бирмингеме 4 июня 2025 года

Японец Есукэ Ватануки сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге травяного «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 4 июня, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хиджиката — Ватануки, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хиджиката

В первом раунде Ринки одержал победу над британцем Билли Харрисом — 6:1, 3:6, 6:4.

В текущем сезоне австралиец провел 31 матч — и на этом отрезке у него 13 побед и 18 поражений.

Ранее в этом году Хиджиката прошел дальше второго круга только на турнире в Аделаиде и на «челленджере» в Бордо.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Хиджиката выиграл пять из десяти матчей на траве, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертьфинал турнира в Лондоне.

Ватануки

Есукэ в первом круге выиграл у бельгийца Александра Блокса.

С учетом квалификации японский теннисист провел в Бирмингеме уже три матча.

В текущем сезоне лучшим результатом Ватануки пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс. На американском «тысячнике» он выиграл у Александар Бублика, Томаша Махача и Фрэнсиса Тиафо.

Ватануки выиграл хотя бы один матч на четвертом турнире подряд.

В прошлом году Ватануки пропустил серию на турниров на траве из-за травмы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 1.68, победу Ватануки букмекеры предлагают за 2.09.

Прогноз: два года назад Ринки выиграл у Есукэ на траве в британском Илкли со счетом 7:6, 7:5. Скорее всего, австралиец и японец снова проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.88.