Хиджиката — Ватануки. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Бирмингеме 4 июня 2025 года

Хиджиката
В первом раунде Ринки одержал победу над британцем Билли Харрисом — 6:1, 3:6, 6:4.
В текущем сезоне австралиец провел 31 матч — и на этом отрезке у него 13 побед и 18 поражений.
Ранее в этом году Хиджиката прошел дальше второго круга только на турнире в Аделаиде и на «челленджере» в Бордо.
В прошлом году Хиджиката выиграл пять из десяти матчей на траве, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертьфинал турнира в Лондоне.
Ватануки
Есукэ в первом круге выиграл у бельгийца Александра Блокса.
С учетом квалификации японский теннисист провел в Бирмингеме уже три матча.
В текущем сезоне лучшим результатом Ватануки пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс. На американском «тысячнике» он выиграл у Александар Бублика, Томаша Махача и Фрэнсиса Тиафо.
Ватануки выиграл хотя бы один матч на четвертом турнире подряд.
В прошлом году Ватануки пропустил серию на турниров на траве из-за травмы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 1.68, победу Ватануки букмекеры предлагают за 2.09.
Прогноз: два года назад Ринки выиграл у Есукэ на траве в британском Илкли со счетом 7:6, 7:5. Скорее всего, австралиец и японец снова проведут больше 20 геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.88.