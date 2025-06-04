ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальМолодая и дерзкая «Барселона» против звездного «Реала». Итоги сезона Ла Лиги Нассер Аль-ХелаифиМиссия выполнена. Что ждет «ПСЖ» после долгожданного триумфа в Лиге чемпионов? Усман ДембелеГид по Клубному чемпионату мира-2025: кто есть кто
  • 18:46
    • Официально: Индзаги ушел из «Интера»
    Все новости спорта

    Ватануки снова проиграет Хиджикате?

    Хиджиката — Ватануки. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Бирмингеме 4 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ринки Хидзиката
    Прогноз и ставки на Хиджиката — Ватануки
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Есукэ Ватануки
    Японец Есукэ Ватануки сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге травяного «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 4 июня, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хиджиката — Ватануки, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хиджиката

    В первом раунде Ринки одержал победу над британцем Билли Харрисом — 6:1, 3:6, 6:4.

    В текущем сезоне австралиец провел 31 матч — и на этом отрезке у него 13 побед и 18 поражений.

    Ранее в этом году Хиджиката прошел дальше второго круга только на турнире в Аделаиде и на «челленджере» в Бордо.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Хиджиката выиграл пять из десяти матчей на траве, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертьфинал турнира в Лондоне.

    Ватануки

    Есукэ в первом круге выиграл у бельгийца Александра Блокса.

    С учетом квалификации японский теннисист провел в Бирмингеме уже три матча.

    В текущем сезоне лучшим результатом Ватануки  пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс. На американском «тысячнике» он выиграл у Александар Бублика, Томаша Махача и Фрэнсиса Тиафо.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Ватануки выиграл хотя бы один матч на четвертом турнире подряд.

    В прошлом году Ватануки пропустил серию на турниров на траве из-за травмы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 1.68, победу Ватануки букмекеры предлагают за 2.09.

    Прогноз: два года назад Ринки выиграл у Есукэ на траве в британском Илкли со счетом 7:6, 7:5. Скорее всего, австралиец и японец снова проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хиджиката — Ватануки?

    Матч Хиджиката — Ватануки состоится 04 июня 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хиджиката — Ватануки?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хиджиката — Ватануки?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хиджиката — Ватануки?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хиджиката — Ватануки?

    Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 1.68, победу Ватануки букмекеры предлагают за 2.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.46
  • Прогноз на матч Моро-Каньяс — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Хюслер — Виртанен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шериф — Тиг
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Корпач — Приданкина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Киз — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Токио Верди — Касива Рейсол
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Серезо Осака — Йокогама
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сенан Бельмаре — Джубило Ивата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Андреева — Буассон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Парри — Дэвис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нимайер — Семенистая
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Марцинко — Булгару
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Эрьявец — Бартель
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хиджиката — Ватануки: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 04.06.202517:30. Ватануки снова проиграет Хиджикате?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры