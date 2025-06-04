Харри — Маннарино. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Бирмингеме 4 июня 2025 года

Чилиец Николас Харри сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге травяного «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 4 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Харри — Маннарино, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Харри

Николас по итогам первой половины сезона скатился в середину второй сотни рейтинга. Эту неделю он начал в статусе 149-й ракетки мира.

На данный момент у чилийского теннисиста отрицательный баланс — восемь побед и 13 поражений.

Но здесь также стоит добавить, что серьезный спад в игре Харри начался еще в прошлом году из-за проблем со здоровьем.

В первом матче на текущем турнире Харри одержал волевую победу над австралийцем Тристаном Скулкейтом — 6:7, 6:4, 6:4.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Харри провел лишь один матч на траве — проиграл Денису Шаповалову в первом круге Уимблдона.

Маннарино

Адриан в первом раунде встречался с Есихито Нисиокой, который снялся при счете 7:6, 3:2 в пользу соперника.

Француз прервал серию из семи поражений, которая отбросила его за пределы топ-100.

В этом году Маннарино одержал лишь восемь побед и 21 раз проиграл.

В прошлом году Маннарино выиграл лишь один из шести матчей на траве. При этом в 2023-м взял титул в Ньюпорте, дошел до финала на Мальорке и выиграл по два матча в Хертогенбосе и Лондоне. Но сейчас 36-летнему теннисисту остается только мечтать о таких успехах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Харри, и на Маннарино можно поставить за 1.86.

Прогноз: пожалуй, да, лучше выбрать какой-нибудь вариант без учета исхода встречи. Оба теннисиста чересчур часто проигрывают в этом году.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.