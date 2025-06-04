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    Харри и Маннарино дойдут до решающего тай-брейка?

    Харри — Маннарино. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Бирмингеме 4 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Харри — Маннарино
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    Николас Харри
    Чилиец Николас Харри сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге травяного «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 4 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Харри — Маннарино, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Харри

    Николас по итогам первой половины сезона скатился в середину второй сотни рейтинга. Эту неделю он начал в статусе 149-й ракетки мира.

    На данный момент у чилийского теннисиста отрицательный баланс — восемь побед и 13 поражений.

    Но здесь также стоит добавить, что серьезный спад в игре Харри начался еще в прошлом году из-за проблем со здоровьем.

    В первом матче на текущем турнире Харри одержал волевую победу над австралийцем Тристаном Скулкейтом — 6:7, 6:4, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Харри провел лишь один матч на траве — проиграл Денису Шаповалову в первом круге Уимблдона.

    Маннарино

    Адриан в первом раунде встречался с Есихито Нисиокой, который снялся при счете 7:6, 3:2 в пользу соперника.

    Француз прервал серию из семи поражений, которая отбросила его за пределы топ-100.

    В этом году Маннарино одержал лишь восемь побед и 21 раз проиграл.

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    В прошлом году Маннарино выиграл лишь один из шести матчей на траве. При этом в 2023-м взял титул в Ньюпорте, дошел до финала на Мальорке и выиграл по два матча в Хертогенбосе и Лондоне. Но сейчас 36-летнему теннисисту остается только мечтать о таких успехах.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Харри, и на Маннарино можно поставить за 1.86.

    Прогноз: пожалуй, да, лучше выбрать какой-нибудь вариант без учета исхода встречи. Оба теннисиста чересчур часто проигрывают в этом году.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Харри — Маннарино?

    Матч Харри — Маннарино состоится 04 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Харри — Маннарино?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Харри — Маннарино?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.28.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Харри — Маннарино?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Харри — Маннарино?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Харри, и на Маннарино можно поставить за 1.86.

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