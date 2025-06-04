Харри — Маннарино. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Бирмингеме 4 июня 2025 года

Харри
Николас по итогам первой половины сезона скатился в середину второй сотни рейтинга. Эту неделю он начал в статусе 149-й ракетки мира.
На данный момент у чилийского теннисиста отрицательный баланс — восемь побед и 13 поражений.
Но здесь также стоит добавить, что серьезный спад в игре Харри начался еще в прошлом году из-за проблем со здоровьем.
В первом матче на текущем турнире Харри одержал волевую победу над австралийцем Тристаном Скулкейтом — 6:7, 6:4, 6:4.
В прошлом году Харри провел лишь один матч на траве — проиграл Денису Шаповалову в первом круге Уимблдона.
Маннарино
Адриан в первом раунде встречался с Есихито Нисиокой, который снялся при счете 7:6, 3:2 в пользу соперника.
Француз прервал серию из семи поражений, которая отбросила его за пределы топ-100.
В этом году Маннарино одержал лишь восемь побед и 21 раз проиграл.
В прошлом году Маннарино выиграл лишь один из шести матчей на траве. При этом в 2023-м взял титул в Ньюпорте, дошел до финала на Мальорке и выиграл по два матча в Хертогенбосе и Лондоне. Но сейчас 36-летнему теннисисту остается только мечтать о таких успехах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Харри, и на Маннарино можно поставить за 1.86.
Прогноз: пожалуй, да, лучше выбрать какой-нибудь вариант без учета исхода встречи. Оба теннисиста чересчур часто проигрывают в этом году.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.