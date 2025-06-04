«Балтика» подписала боснийского защитника Чивича

Защитникстал игроком

Соглашение с 29-летним боснийцем рассчитано до лета 2028 года, информирует клубная пресс-служба.

«Футбольный клуб "Балтика" подписал трудовое соглашение с боснийским защитником Эльдаром Чивичем. Мы рады приветствовать Эльдара в дружной семье балтийцев и желаем успехов в нашем клубе!» — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики».

С 2018 года Чивич защищает цвета сборной Боснии и Герцеговины, за которую сыграл в 28 матчах и успел отличиться голом.

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Напомним, что «Балтика» смогла подняться в классе и в следующем сезоне выступит в РПЛ.