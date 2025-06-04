Таиланд — Индия. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 июня 2025 года

4 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Таиланд и Индия. Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Таиланд — Индия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Таиланд

Турнирное положение: Тайцы нынче смотрятся весьма симпатично. Команда победила в двух своих последних поединках.

При этом Таиланд в этих поединках не пропустил ни разу. А вот до того команда уступила 2 раза подряд.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Тайцы переиграли Шри-Ланку (1:0).

При этом чуть ранее Таиланд нанес поражение Афганистану (2:0). А вот вьетнамцам команда уступила (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах Таиланд победил 3 раза. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Тайцы в последних матчах смотрелись довольно выгодно. При этом команда имеет достаточно надежные тылы.

Матчи с Индией для команды традиционно складываются непросто. Из четырех очных поединков Таиланд победил и уступил по 2 раза.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Тайцы явно не боятся оппонента.

Индия

Турнирное положение: Индийцы нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем Индия не пропускала в двух своих последних поединках. А вот последняя коллизия пришлась еще на сентябрь минувшего года.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. Индийцы подписали мировую с Бангладешем (0:0).

До того команда сумела обыграть Мальдивские острова (3:0). А вот поединок с Малайзией завершился боевой ничьей (1:1).

Вообще же, Индия в 5 своих последних матчах добыла одну победу. Забила в них команда 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе индийцы выглядят вполне-себе симпатично. Команда имеет весьма надежные тылы.

При этом Индия в двух последних очных поединках одолела тайцев. Да и подбор игроков у команды достаточно качественный.

Набирающая обороты Индия явно постарается сыграть максимально активно. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться навязать сопернику свою игру. Индийцы вполне способны преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

Таиланд победил в 2 последних матчах

Индийцы не проигрывали в 4 своих последних поединках

Тайцы уже почти 15 лет не обыгрывают Индию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Таиланд — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Тайцы давненько не обыгрывали Индию, тылы которой нынче выглядят весьма монолитно.

Ставка: Индия не проиграет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.00