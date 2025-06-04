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    Индия не уступит тайцам

    Таиланд — Индия. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 июня 2025 года

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    Сборная Индии
    4 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Таиланд и Индия. Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Таиланд — Индия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 04 Июня 2025 года

    Таиланд

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Таиланд 15:30 Индия

    Индия

  • Нью-Дели
    •

    Таиланд

    Турнирное положение: Тайцы нынче смотрятся весьма симпатично. Команда победила в двух своих последних поединках.

    При этом Таиланд в этих поединках не пропустил ни разу. А вот до того команда уступила 2 раза подряд.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Тайцы переиграли Шри-Ланку (1:0).

    При этом чуть ранее Таиланд нанес поражение Афганистану (2:0). А вот вьетнамцам команда уступила (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Таиланд победил 3 раза. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Тайцы в последних матчах смотрелись довольно выгодно. При этом команда имеет достаточно надежные тылы.

    Матчи с Индией для команды традиционно складываются непросто. Из четырех очных поединков Таиланд победил и уступил по 2 раза.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Тайцы явно не боятся оппонента.

    Индия

    Турнирное положение: Индийцы нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

    Причем Индия не пропускала в двух своих последних поединках. А вот последняя коллизия пришлась еще на сентябрь минувшего года.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. Индийцы подписали мировую с Бангладешем (0:0).

    До того команда сумела обыграть Мальдивские острова (3:0). А вот поединок с Малайзией завершился боевой ничьей (1:1).

    Вообще же, Индия в 5 своих последних матчах добыла одну победу. Забила в них команда 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе индийцы выглядят вполне-себе симпатично. Команда имеет весьма надежные тылы.

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    При этом Индия в двух последних очных поединках одолела тайцев. Да и подбор игроков у команды достаточно качественный.

    Набирающая обороты Индия явно постарается сыграть максимально активно. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться навязать сопернику свою игру. Индийцы вполне способны преуспеть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Таиланд победил в 2 последних матчах

    • Индийцы не проигрывали в 4 своих последних поединках

    • Тайцы уже почти 15 лет не обыгрывают Индию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Таиланд — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

    Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Тайцы давненько не обыгрывали Индию, тылы которой нынче выглядят весьма монолитно.

    Ставка: Индия не проиграет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Таиланд — Индия?

    Матч Таиланд — Индия состоится 04 июня 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Таиланд — Индия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индия не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Таиланд — Индия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индия не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Таиланд — Индия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Таиланд — Индия?

    Коэффициенты букмекеров: Таиланд — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

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