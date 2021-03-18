«Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Осенняя «Боруссия», возможно, смогла бы потрепать нервы «Манчестер Сити», но на данный момент об этом не может быть и речи. Увы, но спад в игре клуба из Менхенгладбаха совпал как раз с началом плей-офф в Лиге чемпионов. Команде Марко Розе сейчас непросто даже в матчах против середняков Бундеслиги.
Цифры не дадут соврать: серия поражений «Боруссии» составляет уже шесть матчей, а безвыигрышная — восемь.
«Боруссия» постоянно пропускает, но при этом крайне мало забивает. Это самый настоящий игровой кризис.
Так что единственный вопрос перед встречей с «Манчестер Сити» заключается в том, как много пропустит «Боруссия». Лидер АПЛ, скорее всего, не будет скромничать.
Ставка: «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах за 1.83.
«Бавария» — «Лацио»
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Почти аналогичная ситуация и в этом матче — явный фаворит против команды, которая не блещет даже в своем чемпионате. «Бавария» легко обыграла «Лацио» в Риме, даже несмотря на существенные кадровые проблемы. В отличие от противостояния «Барселоны» и «ПСЖ», здесь после 4:1 в первой игре рассуждать о камбэке даже как-то неприлично.
И опять-таки, все сводится к одному — сможет ли «Бавария» снова выиграть с крупным счетом. При желании — легко. Ну а расслабляться в Лиге чемпионов немецкая машина вряд ли станет. «Бавария» всегда переживала за свою репутацию.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Лацио» точно получит не меньше трёшки. В Мюнхене «Бавария», как правило, никогда не жадничает.
Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 2.02.
«Шахтер» — «Рома»
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Матч в Риме превратился для «Шахтера» в настоящую катастрофу. Чемпион Украины и близко не был похож на команду, которая осенью обыгрывала мадридский «Реал» и сдерживала миланский «Интер». 0:3 после первой игры — это почти приговор для донецкой команды.
Впрочем, футболисты и тренер «Шахтера» пообещали, что постараются как минимум вернуть интригу в это противостояние. Все будет зависеть от первого тайма, если до перерыва команда Луиша Каштру сможет забить хотя бы один мяч и при этом не пропустить, тогда, возможно, что-то и получится.
В общем, начало матча точно будет бодрым, хозяева сразу же побегут вперед и постараются забить быстрый гол. Другой сценарий их не устроит.
Ставка: тотал первого тайма больше 1,0 за 1.72.
«Вильярреал» — «Динамо» Киев
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Киевское «Динамо» тоже не смогло порадовать в первом матче 1/8-й. Команда Мирчи Луческу очень старалась, но на данный момент ей сложно конкурировать с «Вильярреалом». Испанцы выиграли в столице Украины со счетом 2:0.
Интриги перед ответным матчем практически не осталось. Более того, Луческу даже не стал отрицать, что на чудо от «Динамо» вряд ли стоит рассчитывать. Разница в классе пока что слишком существенная.
«Вильярреал», скорее всего, обыграет «Динамо» и в домашнем матче. И, возможно, хозяева снова не пропустят.
Ставка: победа «Вильярреала» за 1.56.
«Рейнджерс» — «Славия»
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Результат первого матча — ничья 1:1 — естественно, больше устраивает«Рейнджерс», которые как раз перед поездкой в Прагу досрочно стали чемпионами Шотландии. Выездной гол шотландцев запросто может стать ключевым.
Впрочем, не надо забывать, что «Славия» в прошлом раунде тоже начала с домашней ничьей, более того, тогда ее соперником был «Лестер». Но после 0:0 в Праге «Спарта» сенсационно одержала гостевую победу со счетом 2:0.
Так что в Глазко тоже может произойти все что угодно. Ну а для ставки в данном случае самый оптимальный вариант — обе забьют.
Ставка: обе команды забьют за 1.86.
«Милан» — «Манчестер Юнайтед»
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
«Манчестер Юнайтед» называли явным фаворитом перед первым матчем, но встреча на «Олд Траффорд» завершилась вничью — 1:1. «Милан» забил спасительный гол за несколько минут до финального свистка, но результат сложно назвать несправедливым, на победу «красные дьяволы» явно ненаиграли.
Это признал даже Оле-Гуннар Сульшер, по словам которого, «МЮ» выглядел далеко не лучшим образом.
И судя по всему, «МЮ» не сильно расстроится в случае вылета из Лиги Европы. Главная цель — финишировать в топ-4 АПЛ. Это для «МЮ» более существенная задача.
Легко не будет, но «Милан» действительно может пройти дальше. По настрою «МЮ» не скажешь, что им так уж интересно играть в этом турнире.
Ставка: победа «Милана» или ничья за 1.77.
Общий коэффициент — 32.16.