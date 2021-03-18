ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуТрансферный дайджест. 9-15 марта «Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» на выезде«Арсенал» доказал: прогресс «Тоттенхэма» оказался ложью «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»АПЛ. «Лидс» отнял очки у «Челси», «Ман Сити» разгромил «Фулхэм», «Арсенал» выиграл северолондонское дерби
  • 07:30
    • Власти Мальты разрешили национальной сборной провести домашний матч с Россией
  • 00:59
    • «Барселона» разгромила «Уэску»
  • 00:53
    • Гол Жоты принес «Ливерпулю» важную победу
  • 22:57
    • Вратарь «Колорадо» Грубауэр стал первой звездой недели в НХЛ
  • 20:55
    • Миранчук будет в заявке на матч с «Реалом»
  • 18:51
    • Фьюри и Джошуа подписали контракт на два боя
    Все новости спорта

    Суперэкспресс: голы от «Ман Сити» и «Баварии», шоу в Киеве и триллер в Глазго за 32+

    Суперэкспресс на еврокубки 16-18 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс Прогнозы на Суперэкспресс
    Прогноз и ставки на Суперэкспресс на еврокубки 16-18 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски
    Традиционный суперэкспресс на еврокубки. На этот раз из двух матчей Лиги чемпионов и четырех событий в Лиге Европы.

    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Осенняя «Боруссия», возможно, смогла бы потрепать нервы «Манчестер Сити», но на данный момент об этом не может быть и речи. Увы, но спад в игре клуба из Менхенгладбаха совпал как раз с началом плей-офф в Лиге чемпионов. Команде Марко Розе сейчас непросто даже в матчах против середняков Бундеслиги.

    Цифры не дадут соврать: серия поражений «Боруссии» составляет уже шесть матчей, а безвыигрышная — восемь.

    «Боруссия» постоянно пропускает, но при этом крайне мало забивает. Это самый настоящий игровой кризис.

  • «Сливочные» забьют еще до перерыва?
  • Читайте по теме

    • Так что единственный вопрос перед встречей с «Манчестер Сити» заключается в том, как много пропустит «Боруссия». Лидер АПЛ, скорее всего, не будет скромничать.

    Ставка: «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах за 1.83.

    «Бавария» — «Лацио»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Почти аналогичная ситуация и в этом матче — явный фаворит против команды, которая не блещет даже в своем чемпионате. «Бавария» легко обыграла «Лацио» в Риме, даже несмотря на существенные кадровые проблемы. В отличие от противостояния «Барселоны» и «ПСЖ», здесь после 4:1 в первой игре рассуждать о камбэке даже как-то неприлично.

    И опять-таки, все сводится к одному — сможет ли «Бавария» снова выиграть с крупным счетом. При желании — легко. Ну а расслабляться в Лиге чемпионов немецкая машина вряд ли станет. «Бавария» всегда переживала за свою репутацию.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Лацио» точно получит не меньше трёшки. В Мюнхене «Бавария», как правило, никогда не жадничает.

    Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 2.02.

    «Шахтер» — «Рома»

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

    Матч в Риме превратился для «Шахтера» в настоящую катастрофу. Чемпион Украины и близко не был похож на команду, которая осенью обыгрывала мадридский «Реал» и сдерживала миланский «Интер». 0:3 после первой игры — это почти приговор для донецкой команды.

    Впрочем, футболисты и тренер «Шахтера» пообещали, что постараются как минимум вернуть интригу в это противостояние. Все будет зависеть от первого тайма, если до перерыва команда Луиша Каштру сможет забить хотя бы один мяч и при этом не пропустить, тогда, возможно, что-то и получится.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В общем, начало матча точно будет бодрым, хозяева сразу же побегут вперед и постараются забить быстрый гол. Другой сценарий их не устроит.

    Ставка: тотал первого тайма больше 1,0 за 1.72.

    «Вильярреал» — «Динамо» Киев

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

    Киевское «Динамо» тоже не смогло порадовать в первом матче 1/8-й. Команда Мирчи Луческу очень старалась, но на данный момент ей сложно конкурировать с «Вильярреалом». Испанцы выиграли в столице Украины со счетом 2:0.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Интриги перед ответным матчем практически не осталось. Более того, Луческу даже не стал отрицать, что на чудо от «Динамо» вряд ли стоит рассчитывать. Разница в классе пока что слишком существенная.

    «Вильярреал», скорее всего, обыграет «Динамо» и в домашнем матче. И, возможно, хозяева снова не пропустят.

    Ставка: победа «Вильярреала» за 1.56.

    «Рейнджерс» — «Славия»

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

    Результат первого матча — ничья 1:1 — естественно, больше устраивает«Рейнджерс», которые как раз перед поездкой в Прагу досрочно стали чемпионами Шотландии. Выездной гол шотландцев запросто может стать ключевым.

    Впрочем, не надо забывать, что «Славия» в прошлом раунде тоже начала с домашней ничьей, более того, тогда ее соперником был «Лестер». Но после 0:0 в Праге «Спарта» сенсационно одержала гостевую победу со счетом 2:0.

    Так что в Глазко тоже может произойти все что угодно. Ну а для ставки в данном случае самый оптимальный вариант — обе забьют.

    Ставка: обе команды забьют за 1.86.

    «Милан» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

    «Манчестер Юнайтед» называли явным фаворитом перед первым матчем, но встреча на «Олд Траффорд» завершилась вничью — 1:1. «Милан» забил спасительный гол за несколько минут до финального свистка, но результат сложно назвать несправедливым, на победу «красные дьяволы» явно ненаиграли.

    Это признал даже Оле-Гуннар Сульшер, по словам которого, «МЮ» выглядел далеко не лучшим образом.

  • Диалло — будущее «МЮ». Он перевернул игру против «Милана»
  • Матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан» завершился вничью
  • 12/03/2021

    • И судя по всему, «МЮ» не сильно расстроится в случае вылета из Лиги Европы. Главная цель — финишировать в топ-4 АПЛ. Это для «МЮ» более существенная задача.

    Легко не будет, но «Милан» действительно может пройти дальше. По настрою «МЮ» не скажешь, что им так уж интересно играть в этом турнире.

    Ставка: победа «Милана» или ничья за 1.77.

    Общий коэффициент — 32.16.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Кьево — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Борнмут — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дерби — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.46
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бостон — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чикаго — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     «Динамо» — «Спартак»
  • Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
    • 00:30 14/03/2021     ПСЖ — «Барселона»
  • Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду
    • 02:36 11/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Суперэкспресс на еврокубки 16-18 марта 18.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 32.16.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры