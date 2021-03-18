Традиционный суперэкспресс на еврокубки. На этот раз из двух матчей Лиги чемпионов и четырех событий в Лиге Европы.

«Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Осенняя «Боруссия», возможно, смогла бы потрепать нервы «Манчестер Сити», но на данный момент об этом не может быть и речи. Увы, но спад в игре клуба из Менхенгладбаха совпал как раз с началом плей-офф в Лиге чемпионов. Команде Марко Розе сейчас непросто даже в матчах против середняков Бундеслиги.

Цифры не дадут соврать: серия поражений «Боруссии» составляет уже шесть матчей, а безвыигрышная — восемь.

«Боруссия» постоянно пропускает, но при этом крайне мало забивает. Это самый настоящий игровой кризис.

Так что единственный вопрос перед встречей с «Манчестер Сити» заключается в том, как много пропустит «Боруссия». Лидер АПЛ, скорее всего, не будет скромничать.

Ставка: «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах за 1.83.

«Бавария» — «Лацио»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Почти аналогичная ситуация и в этом матче — явный фаворит против команды, которая не блещет даже в своем чемпионате. «Бавария» легко обыграла «Лацио» в Риме, даже несмотря на существенные кадровые проблемы. В отличие от противостояния «Барселоны» и «ПСЖ», здесь после 4:1 в первой игре рассуждать о камбэке даже как-то неприлично.

И опять-таки, все сводится к одному — сможет ли «Бавария» снова выиграть с крупным счетом. При желании — легко. Ну а расслабляться в Лиге чемпионов немецкая машина вряд ли станет. «Бавария» всегда переживала за свою репутацию.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Лацио» точно получит не меньше трёшки. В Мюнхене «Бавария», как правило, никогда не жадничает.

Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 2.02.

«Шахтер» — «Рома»

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Матч в Риме превратился для «Шахтера» в настоящую катастрофу. Чемпион Украины и близко не был похож на команду, которая осенью обыгрывала мадридский «Реал» и сдерживала миланский «Интер». 0:3 после первой игры — это почти приговор для донецкой команды.

Впрочем, футболисты и тренер «Шахтера» пообещали, что постараются как минимум вернуть интригу в это противостояние. Все будет зависеть от первого тайма, если до перерыва команда Луиша Каштру сможет забить хотя бы один мяч и при этом не пропустить, тогда, возможно, что-то и получится.

Все прогнозы на Лигу Европы

В общем, начало матча точно будет бодрым, хозяева сразу же побегут вперед и постараются забить быстрый гол. Другой сценарий их не устроит.

Ставка: тотал первого тайма больше 1,0 за 1.72.

«Вильярреал» — «Динамо» Киев

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Киевское «Динамо» тоже не смогло порадовать в первом матче 1/8-й. Команда Мирчи Луческу очень старалась, но на данный момент ей сложно конкурировать с «Вильярреалом». Испанцы выиграли в столице Украины со счетом 2:0.

Интриги перед ответным матчем практически не осталось. Более того, Луческу даже не стал отрицать, что на чудо от «Динамо» вряд ли стоит рассчитывать. Разница в классе пока что слишком существенная.

«Вильярреал», скорее всего, обыграет «Динамо» и в домашнем матче. И, возможно, хозяева снова не пропустят.

Ставка: победа «Вильярреала» за 1.56.

«Рейнджерс» — «Славия»

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Результат первого матча — ничья 1:1 — естественно, больше устраивает«Рейнджерс», которые как раз перед поездкой в Прагу досрочно стали чемпионами Шотландии. Выездной гол шотландцев запросто может стать ключевым.

Впрочем, не надо забывать, что «Славия» в прошлом раунде тоже начала с домашней ничьей, более того, тогда ее соперником был «Лестер». Но после 0:0 в Праге «Спарта» сенсационно одержала гостевую победу со счетом 2:0.

Так что в Глазко тоже может произойти все что угодно. Ну а для ставки в данном случае самый оптимальный вариант — обе забьют.

Ставка: обе команды забьют за 1.86.

«Милан» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

«Манчестер Юнайтед» называли явным фаворитом перед первым матчем, но встреча на «Олд Траффорд» завершилась вничью — 1:1. «Милан» забил спасительный гол за несколько минут до финального свистка, но результат сложно назвать несправедливым, на победу «красные дьяволы» явно ненаиграли.

Это признал даже Оле-Гуннар Сульшер, по словам которого, «МЮ» выглядел далеко не лучшим образом.

И судя по всему, «МЮ» не сильно расстроится в случае вылета из Лиги Европы. Главная цель — финишировать в топ-4 АПЛ. Это для «МЮ» более существенная задача.

Легко не будет, но «Милан» действительно может пройти дальше. По настрою «МЮ» не скажешь, что им так уж интересно играть в этом турнире.

Ставка: победа «Милана» или ничья за 1.77.

Общий коэффициент — 32.16.