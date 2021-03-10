В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи из чемпионатов Франции, Англии и Испании.

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

На прошедших выходных «Ман Сити» прервал свою 15-матчевую победную серию в рамках чемпионата Англии и 21-матчевую во всех турнирах, проиграв на своей арене «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

Это фиаско никак не сказалось на положении «горожан» в турнирной таблице АПЛ. За десять туров до конца первенства они уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на 11 баллов.

«Саутгемптон» с 33 набранными баллами разместился на 14 позиции в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись на семь пунктов от зоны вылета.

В минувшем туре «святые» на выезде обыграли аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0. Этой викторией они прервали свою 9-матчевую безвыигрышную серию, где уступили в восьми из них при одном ничейном результате, забив за этот период всего пять мячей.

После неудачи в прошлом туре, «горожане» теперь должны исправиться и добыть победу, выиграв с разницей минимум в один мяч.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1) за 1.30.

«Атлетико» — «Атлетик»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

«Атлетико» подходит к данной игре после домашней ничьей с «Реалом» 1:1, где он вел 1:0 вплоть до 88-й минуты, но не смог удержать победный результат. Отметим, что команда Симеоне выиграла в Примере всего две игры из последних шести проведенных.

В данный момент «матрасники» являются лидерами испанского первенства, имея в своей копилке 59 очков, опережая всего лишь на три балла вторую «Барселону», но имеют матч в запасе.

«Атлетик» готовится к этой игре после домашней победы над «Гранадой» со счетом 2:1. Этим результатом баски продлили свою беспроигрышную серию в Примере, где было две виктории и три мировые.

В турнирной таблице чемпионата Испании клуб из Бильбао с 33 очка идет на восьмом месте, отставая от седьмой позиции на четыре пункта, но сыграв при этом на одну игру меньше.

Считаем, что как минимум «Атлетико» на своей арене не проиграет гостям из Бильбао, поэтому ставим с 0 форой на хозяев.

Ставка: победа «Атлетико» с форой 0 за 1.30.

«Марсель» — «Ренн»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур

К этому поединку «Марсель» подходит с серией из двух поражений, где он уступил в чемпионате 0:2 в гостях «Лиллю» и в Кубке страны коллективу из четвертой лиги на его поле (1:2). Всего безвыигрышная серия «южан» состоит из четырех игре, в которой они по два раза проиграли и играли вничью.

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В турнирной таблице французского первенства «провансальцы» находятся сейчас на восьмой позиции, имея на своем счету 38 баллов, но в случае успеха в предстоящем матче поднимутся на шестую строку.

У «Ренна» сейчас 8-матчевая бевыигрышная серия, где шесть были проиграны и пять из них в последних играх. В своей последней проведенной встрече бретонцы на выезде уступили 0:1 «Лиону» в рамках Лиги 1.

С 38 набранными очками «красно-черные» разместились в турнирной таблице чемпионата Франции на две строки ниже своего предстоящего противника.

Обе команды сейчас переживают не лучшие времена, но так как она пройдет на поле «Марселя», поэтому ставим в этом матче с Х на хозяев.

Ставка: 1Х за 1.47.

Общий коэффициент — 2.48.