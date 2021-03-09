Рассмотрим матчи Лиги чемпионов и НХЛ.

«Боруссия» Д — «Севилья»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала

После победы в первом матче со счетом 3:2, «Боруссия» провела три хороших матча. Она разгромила в Бундеслиге «Шальке» (4:0) и «Арминию» (3:0), а также одолела в Кубке Германии «Боруссию» М (1:0).

В прошлом матче «Шмели» потерпели поражение от «Баварии» со счетом 2:4, хотя к концовке матча счет был ничейным 2:2.

У «Севилья» результаты стали ухудшаться. Команда потерпела три поражения подряд. Гости проиграли «Барселоне» 0:2 в чемпионате, затем вылетели в полуфинале Кубка Испании от нее же (0:3). При этом первую встречу «Севильцы» выиграли 2:0.

В последнем поединке «Севилья» проиграла почти аутсайдеру Примеры — «Эльче» (1:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

По последним результатам именно «Боруссия» внушает доверия. «Севилья» будет бороться, но уж слишком она сдала позиции. Как минимум, «Боруссия» не должна уступить в этом поединке.

Ставка: Ф1 (0) за 1.65.

«Ювентус» — «Порту»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала

«Ювентус» проваливает выступление в Серии А, проигрывая чемпионскую гонку. В первом матче с «Порту» команда Пирло проиграла 1:2. Но после той неудачи «Зебры» сыграли вничью и одержал три победы.

«Юве» победил «Кротоне» 3:0, «Специю» 3:0 и «Лацио» 3:1 в последнем матче. Также была ничья с «Вероной» 1:1.

«Драконы» после победы над «Юве» выиграли у «Маритиму» 2:1 и сыграли по нулям со «Спортингом». А вот затем было поражение от «Браги» 2:3. 6 марта «Порту» победил «Жил Висенте», прервав серию из двух матчей без побед

Отметим, что на выезде «Синие» не проигрывают уже 7 поединков.

«Ювентус» сделает все, чтобы сравнять счет. Придется идти вперед. Игра вряд ли останется без голов, даже если «Порту» будет сидеть в обороне. Отсидеться не получится. Ждем больше двух голов.

Ставка: ТБ 2 за 1.36.

«Миннесота» — «Вегас»

Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон

«Миннесота» потерпела 3 поражения в 4 последних матчах регулярного сезона. «Уайлд» проиграли 2:5 «Аризоне», 1:5 и 4:5 ОТ «Вегасу». Также была одна победа над той же «Аризоной» со счетом 5:1.

«Миннесота» выиграла три домашних матча подряд, но два из них с учетом дополнительного времени.

«Вегас» лидирует в Западном дивизионе, имея серию из шести побед подряд. Кроме двух побед над «Миннесотой» «Золотые рыцари» дважды победили «Сан-Хосе» 5:4 ОТ и 4:0.

У «Вегаса» 4 победы подряд на выезде — 2 с учетом дополнительного времени и две в основное время.

«Миннесота» имеет много поражений в последних встречах. «Вегас» же идет на серии побед, в том числе и в «очках» с «Уайлд». Мы ставим на победу «Вегаса» с учетом возможных ОТ и буллитов, чтобы полностью подстраховаться.

Ставка: Победа в матче «Вегас» за 1.83.

Итоговый коэффициент — 4.11