Новая версия в нашей уже традиционной рубрике «суперэкспресс». На этот раз общий коэффициент в «паровозе» перевалил за тридцатку.

«Ливерпуль» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии. 25-й тур

В начале недели «Ливерпуль» слегка пришел в себя после очередной серии неудачных матчей. «Красные» выиграли у «Лейпцига» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 2:0 благодаря голам Салаха и Мане. Отличный результат при довольно приличной игре — такой «Ливерпуль» мы в последнее время видим не очень часто.

В АПЛ «Ливерпуль» на данный момент всего лишь шестой. Про чемпионские амбиции уже не может быть и речи, в лучшем случае команда Юргена Клоппа завершит сезон в топ-4. Но пока что в этом нет никакой уверенности.

«Эвертон» отстает от «Ливерпуля» на три очка. И команда Карло Анчелотти в последних матчах тоже не впечатляла. Несколько дней назад «Эвертон» уступил «Манчестер Сити», а перед этим проиграл «Фулхэму». Плюс не забываем про победу над «Тоттенхэмом», который забил «ирискам» пять мячей и результативную ничью с «Манчестер Юнайтед» (3:3).

У «Эвертона» совсем расклеилась игра в защите. И «Ливерпуль» должен этим воспользоваться.

Ставка: тотал «Ливерпуля» больше 1,5 за 1.52.

«Айнтрахт» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. 22-й тур

«Бавария» слегка расслабилась. По всей видимости, мюнхенская супер машина понимает, что победа в Бундеслиге от нее уже никуда не ускользнет и подсознательно настраивается на Лигу чемпионов. На следующей неделе «Бавария» сыграет с «Лацио».

А в чемпионате команда Ханса-Дитера Флика в начале недели умудрилась сыграть вничью с «Арминией» — 3:3. Да, в тот день была ужасная погода, в первом тайме поле засыпало снегом, и все же три пропущенных мяча от одной из худших команд лиги — это чересчур.

«Айнтрахт», забивший в десяти предыдущих турах 27 (!) мячей, скорее всего, тоже будет резвиться у ворот действующего чемпиона. Клуб из Франкфурта после с середины декабря демонстрирует очень бодрый футбол. Больше в этом чемпионате забила только «Бавария».

Так что в игре двух самых результативных команд немецкого сезона есть смысл рассчитывать на обилие забитых мячей.

Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 1.95.

«Шальке» — «Боруссия» Дортмунд

Чемпионат Германии. 22-й тур

И снова «Боруссия», куда же без нее. Среди недели Дортмунд почти шокировал всех победой над «Севильей» в Лиге чемпионов. После всех страданий в Бундеслиге почти ни у кого не оставалось сомнений, что в Испании «Боруссия» проиграет, но получилось наоборот.

Шикарный Эрлинг Холанд и остальные звезды дортмундского клуба провели невероятный матч, а «Боруссия» одержала победу со счетом 3:2. Для выездной встречи это очень солидный результат.

Впереди дерби, матч против последней команды чемпионата. Новая беспроигрышая серия «Шальке» составляет уже шесть матчей — четыре поражения и две ничьи. Шансы на спасение еще остаются, но с такой игрой сохранить место в элите практически нереально.

«Боруссия» после яркого визита в Испанию, скорее всего, разнесет и «Шальке». Во всяком случае, такого Холанда хозяева точно не остановят.

Ставка: тотал «Боруссии» больше 2,5 за 1.94.

«Милан» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. 23-й тур

Это может прозвучать слишком громко, но «Милан» с каждым матчем выглядит все хуже и хуже. В прошлом туре «россонери» без шансов проиграли в гостях «Специи» — 0:2. Дебютант Серии А был лучше по всем возможным показателям. «Милан» же, в свою очередь, никак не напоминал лидера чемпионата.

И так получилось, что вскоре после провальной игры со «Специей» команда Стефано Пиоли покинула первую строчку, на которую взобрался «Интер». Очень символичная смена лидера перед миланским дерби.

Осенний «Милан» наверняка поборолся бы даже за победу в игре с «Интером», но сейчас двух мнений не может быть. «Нерадзурри» на данный момент реально лучше. Очень вероятно, что после этого матча «Интер» увеличит отрыв от «Милана» до четырех очков.

Ставка: победа «Интера» за 2.10.

«Барселона» — «Кадис»

Футбол. Чемпионат Испании. 24-й тур

«Барселоне» не позавидуешь. После ряда действительно очень классных матчей каталонский клуб снова угодил в очень неприятную историю. Поражение от «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:4 в домашнем матче Лиги чемпионов стало невероятно болезненным ударом по и без того избитой репутации «Барсы». Весь позитив, который накопился за последние пару месяцев, утонул в огромном море разочарования. Так бывает, когда одна игра в миллион раз важнее ста предыдущих.

Но худшее, что сейчас может сделать «Барса» и Лео Месси, — окончательно раскиснуть и вдобавок ко всему провалить еще и остаток сезона в Ла Лиге. Подвинуть «Атлетико» с первого места будет сложно, но пока есть шансы, надо бороться.

В общем, рассчитываем на достойную реакцию «Барселоны» после Мбаппе-шоу на «Камп Ноу».

Ставка: тотал «Барселоны» больше 2,5 за 1.78.

«Арсенал» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. 25-й тур

Глупо отрицать, у «Арсенала» в последнее время было немало классных матчей. После осеннего кошмара «канониры» стали играть значительно лучше. Но перед матчем против «Манчестер Сити» все это не имеет никакого значения.

Комнада Пепа Гвардиолы вот уже несколько месяцев непоминает футбольного монстра. Победная серия «Сити» составляет уже 17 матчей. Тут, как говорится, без комментариев.

Хотя нет, добавим еще, что у «Сити» невероятно надежная оборона. В 24-х турах «горожане» пропустили всего лишь 15 мячей, а в предыдущих десяти — три.

Не факт, что будет разгром, но сомнений в победе «Сити» ни малейших.

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 1,5 за 1.60.

Общий коэффициент — 34,58.