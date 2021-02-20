В 22 туре немецкой Бундеслиги «Бавария» отправится в гости к «Айнтрахту». Матч состоится во Франкфурте, на стадионе «Дойче Банк Парк». Начало встречи в 17:30 мск. «Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Орлы» в последнее время дают жару. Благодаря результатам клуб поднялся в турнирной таблице на 3 строчку, набрав 39 очков. В чемпионате «Айнтрахт» не проигрывает уже 10 матчей.

В четырех турах подряд подопечные Ади Хюттера побеждают. Разгромив «Арминию» 5:1, команда с одинаковым счетом обыграла «Герту» и «Хоффенхайм» со счетом 3:1. После этого была победа над «Кельном» 2:0.

Дома «Айнтрахт» играет достаточно уверенно — 5 побед и 5 ничьих в 10 матчах. Никому из пятерки лидеров хозяева на своем поле не проигрывали.

Все прогнозы на Бундеслигу

В Бундеслиге команда 10 матчей подряд забывает не менее двух голов за встречу.

«Бавария»

«Бавария» в прошлом туре чуть не проиграла «Арминии». После первой половины встречи «Мюнхенцы» уступали 0:2, но итоговый счет составил 3:3. Такую неуверенную игру команда показала после победы на клубном чемпионате мира.

Напомним, что ранее «Бавария» обыграла «Тигрес» 1:0 и дополнила свою коллекцию трофеев прошлого сезона. До этого «Баварцы» обыграли «Аль-Ахли» 2:0, одолели «Герту» 1:0 и разгромили «Хоффенхайм» 4:1.

В рамках выездных матчей в Бундеслиге у команды Флика серия из трех побед без пропущенных голов.

Проблемой для гостей может стать отсутствие важных игроков. Травмированы Дуглас Коста, Серж Гнабри, а также на карантине Томас Мюллер и Бенжамен Павар. Должны вернутся Леон Горетцка и Хави Мартинес.

Прогноз и ставка

Победа «Баварии» дается за 1.80, так что в этом матче команда является фаворитом, поскольку на успех «Айнтрахта» букмекеры дают 3.95. Ничья котируется с коэффициентом 4.40.

«Айнтрахт» может наказать «Баварию». Уж очень неуверенно гости сыграли против «Арминии». «Орлы» сейчас на подъеме, а у «Баварцев», видимо, небольшой спад, да еще и кадровые проблемы.

Все последние встречи этих команд заканчивались результативно. Если последняя игра завершилась разгромом «Айнтрахта» 5:0, то в этот раз хозяева без голов с поля вряд ли уйдут. Ставим на результативный поединок — тотал больше 3.5 за 1.79.