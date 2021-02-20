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    «Айнтрахт» и «Бавария» порадуют результативным поединком

    «Айнтрахт» — «Бавария». Прогноз, ставка (к. 1.79) на чемпионат Германии по футболу 20 февраля 2021 года

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    Лерой Сане
    В 22 туре немецкой Бундеслиги «Бавария» отправится в гости к «Айнтрахту». Матч состоится во Франкфурте, на стадионе «Дойче Банк Парк». Начало встречи в 17:30 мск. «Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Февраля 2021 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Айнтрахт»

    «Орлы» в последнее время дают жару. Благодаря результатам клуб поднялся в турнирной таблице на 3 строчку, набрав 39 очков. В чемпионате «Айнтрахт» не проигрывает уже 10 матчей.

    В четырех турах подряд подопечные Ади Хюттера побеждают. Разгромив «Арминию» 5:1, команда с одинаковым счетом обыграла «Герту» и «Хоффенхайм» со счетом 3:1. После этого была победа над «Кельном» 2:0.

    Дома «Айнтрахт» играет достаточно уверенно — 5 побед и 5 ничьих в 10 матчах. Никому из пятерки лидеров хозяева на своем поле не проигрывали.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В Бундеслиге команда 10 матчей подряд забывает не менее двух голов за встречу.

    «Бавария»

    «Бавария» в прошлом туре чуть не проиграла «Арминии». После первой половины встречи «Мюнхенцы» уступали 0:2, но итоговый счет составил 3:3. Такую неуверенную игру команда показала после победы на клубном чемпионате мира.

    Напомним, что ранее «Бавария» обыграла «Тигрес» 1:0 и дополнила свою коллекцию трофеев прошлого сезона. До этого «Баварцы» обыграли «Аль-Ахли» 2:0, одолели «Герту» 1:0 и разгромили «Хоффенхайм» 4:1.

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    • В рамках выездных матчей в Бундеслиге у команды Флика серия из трех побед без пропущенных голов.

    Проблемой для гостей может стать отсутствие важных игроков. Травмированы Дуглас Коста, Серж Гнабри, а также на карантине Томас Мюллер и Бенжамен Павар. Должны вернутся Леон Горетцка и Хави Мартинес.

    Прогноз и ставка

    Победа «Баварии» дается за 1.80, так что в этом матче команда является фаворитом, поскольку на успех «Айнтрахта» букмекеры дают 3.95. Ничья котируется с коэффициентом 4.40.

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    «Айнтрахт» может наказать «Баварию». Уж очень неуверенно гости сыграли против «Арминии». «Орлы» сейчас на подъеме, а у «Баварцев», видимо, небольшой спад, да еще и кадровые проблемы.

    Все последние встречи этих команд заканчивались результативно. Если последняя игра завершилась разгромом «Айнтрахта» 5:0, то в этот раз хозяева без голов с поля вряд ли уйдут. Ставим на результативный поединок — тотал больше 3.5 за 1.79.

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