В традиционном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим три матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Краснодар» — «Динамо» Загреб

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

«Краснодар» перебрался в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где в своем квартете с «Челси», «Севильей» и «Ренном» занял третье место. «Быки» три встречи проиграли, дважды сыграли вничью и обыграли дома французов (1:0).

Это будет первый для краснодарского коллектива матч с середины декабря. На зимнюю паузу он уходил с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой было четыре победы и одна ничья, и только один пропущенный мяч. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает всего седьмое место.

«Динамо» начинало своей еврокубковый сезон также в Лиге чемпионов, но выбыло там еще на стадии квалификации, проиграв «Ференцварошу». В Лиге Европы загребцы набрали 14 очков и стали первыми в одном квартете с «Фейеноорд», «Вольфсбергер» и московским ЦСКА.

На выходных «синие» обыграли в родных стенах «Осиек» со счетом 1:0, что стало их третьей «сухой» викторией подряд в рамках чемпионата Хорватии, в котором они лидируют с 3-очковым отрывом от второй позиции.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Динамо» очень надежно играло в обороне в этом евросезоне, и в выездной встрече игр на вылет будет предельно сконцентрирован на обороне. Поэтому отданной встречи не стоит ждать изобилия голов.

Ставка: ТМ 3.0 за 1.42.

«Динамо» Киев — «Брюгге»

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

«Динамо» начало этот евросезон в Лиге чемпионов, где в компании с «Ференцварошем», «Барселоной» и «Ювентусом» заняло третье место, набрав четыре очка (все в играх с венграми).

Киевляне в этом году успели провести только один официальный матч. В минувшие выходные они обыграли дома донецкий «Олимпик» со счетом 3:1, что стало их третьей викторией за четыре последних матча. В турнирной таблице УПЛ коллектив Луческу лидирует, опережая на три очка «Шахтер».

Как и «Динамо», «Брюгге» осенью играл в Лиге чемпионов, где также стал третьим в своем квартете с «Зенитом», дортмундской «Боруссией» и «Лацио», набрав восемь очков. Причем коллектив до последнего претендовала на выход в плей-офф ЛЧ.

«Черно-синие» уверенно лидируют в чемпионате Бельгии, оторвавшись от второго места аж на 13 очков. Накануне они в гостях одолели «Васланд-Беверен» (2:0), одержав восьмую викторию подряд.

Команду гостей подкосил коронавирус. Бельгийцы едут в Киев без ряда ключевых игроков и главного тренера. Думаем, что этой ситуацией хозяева должны воспользоваться, и как минимум не проиграть.

Ставка: 1Х за 1.42.

«Олимпиакос» — ПСВ

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

«Олимпиакос» начал свое выступление в этом евросезоне в Лиге чемпионов. В одной группе с «Марселем», «Порту» и «Манчестер Сити» греки набрали три очка (обыграли дома французов), но заняли третье место и переместились в Лигу Европы.

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Накануне «легенды» проиграли «Панатинаикосу» (1:2) в чемпионате Греции, однако их лидерские позиции в первенстве от этого не пострадали. Правда, этим фиаско они прервали свою 15-матчевую беспроигрышную серию и 8-матчевую победную.

ПСВ в этот розыгрыш ЛЕ начал с квалификации, где преодолел два этапа. На групповой стадии его соперниками были ПАОК, «Омония» и «Гранада». Нидерландцы набрали 12 очков в шести матчах и заняли первое место.

Эйндховенский клуб непосредственно перед этой игрой сыграл на выезде с «Ден Хаагом» (2:2) в национальном первенстве, где он идет вторым, отставая уже на шесть очков от первого «Аякса».

«Олимпиакос» сильно проводит домашние встречи. И гостям из Нидерландов он как минимум не должен проиграть.

Ставка: 1Х за 1.33.

Общий коэффициент — 2.68.