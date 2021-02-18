ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеКамбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону» «Барселона» — ПСЖЛЧ. ПСЖ разгромил «Барселону», «Ливерпуль» в гостях обыграл «Лейпциг» Тимо ВернерТимо и Кепа на пути к возрождению. «Челси» демонстрирует признаки прогресса
  • 09:37
    • Медведев в трех сетах обыграл Рублева и вышел в полуфинал АО
  • 00:52
    • Хет-трик Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Барселону» на «Камп Ноу»
  • 00:52
    • «Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» в Будапеште
    Все новости спорта

    Будут ли забитые мячи в Краснодаре?

    Экспресс дня 18 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 февраля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед-Шапи Сулейманов
    В традиционном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим три матча 1/16 финала Лиги Европы.

    «Краснодар» — «Динамо» Загреб

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

    «Краснодар» перебрался в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где в своем квартете с «Челси», «Севильей» и «Ренном» занял третье место. «Быки» три встречи проиграли, дважды сыграли вничью и обыграли дома французов (1:0).

    Это будет первый для краснодарского коллектива матч с середины декабря. На зимнюю паузу он уходил с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой было четыре победы и одна ничья, и только один пропущенный мяч. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает всего седьмое место.

    «Динамо» начинало своей еврокубковый сезон также в Лиге чемпионов, но выбыло там еще на стадии квалификации, проиграв «Ференцварошу». В Лиге Европы загребцы набрали 14 очков и стали первыми в одном квартете с «Фейеноорд», «Вольфсбергер» и московским ЦСКА.

    На выходных «синие» обыграли в родных стенах «Осиек» со счетом 1:0, что стало их третьей «сухой» викторией подряд в рамках чемпионата Хорватии, в котором они лидируют с 3-очковым отрывом от второй позиции.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Динамо» очень надежно играло в обороне в этом евросезоне, и в выездной встрече игр на вылет будет предельно сконцентрирован на обороне. Поэтому отданной встречи не стоит ждать изобилия голов.

    Ставка: ТМ 3.0 за 1.42.

    «Динамо» Киев — «Брюгге»

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

    «Динамо» начало этот евросезон в Лиге чемпионов, где в компании с «Ференцварошем», «Барселоной» и «Ювентусом» заняло третье место, набрав четыре очка (все в играх с венграми).

    Киевляне в этом году успели провести только один официальный матч. В минувшие выходные они обыграли дома донецкий «Олимпик» со счетом 3:1, что стало их третьей викторией за четыре последних матча. В турнирной таблице УПЛ коллектив Луческу лидирует, опережая на три очка «Шахтер».

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Как и «Динамо», «Брюгге» осенью играл в Лиге чемпионов, где также стал третьим в своем квартете с «Зенитом», дортмундской «Боруссией» и «Лацио», набрав восемь очков. Причем коллектив до последнего претендовала на выход в плей-офф ЛЧ.

    «Черно-синие» уверенно лидируют в чемпионате Бельгии, оторвавшись от второго места аж на 13 очков. Накануне они в гостях одолели «Васланд-Беверен» (2:0), одержав восьмую викторию подряд.

    Команду гостей подкосил коронавирус. Бельгийцы едут в Киев без ряда ключевых игроков и главного тренера. Думаем, что этой ситуацией хозяева должны воспользоваться, и как минимум не проиграть.

    Ставка: 1Х за 1.42.

    «Олимпиакос» — ПСВ

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

    «Олимпиакос» начал свое выступление в этом евросезоне в Лиге чемпионов. В одной группе с «Марселем», «Порту» и «Манчестер Сити» греки набрали три очка (обыграли дома французов), но заняли третье место и переместились в Лигу Европы.

    Все прогнозы на футбол

    Накануне «легенды» проиграли «Панатинаикосу» (1:2) в чемпионате Греции, однако их лидерские позиции в первенстве от этого не пострадали. Правда, этим фиаско они прервали свою 15-матчевую беспроигрышную серию и 8-матчевую победную.

    ПСВ в этот розыгрыш ЛЕ начал с квалификации, где преодолел два этапа. На групповой стадии его соперниками были ПАОК, «Омония» и «Гранада». Нидерландцы набрали 12 очков в шести матчах и заняли первое место.

    Эйндховенский клуб непосредственно перед этой игрой сыграл на выезде с «Ден Хаагом» (2:2) в национальном первенстве, где он идет вторым, отставая уже на шесть очков от первого «Аякса».

    «Олимпиакос» сильно проводит домашние встречи. И гостям из Нидерландов он как минимум не должен проиграть.

    Ставка: 1Х за 1.33.

    Общий коэффициент — 2.68.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Леганес — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бернли — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Суонси — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Суонси — Ноттингем Форрест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ковентри — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Барнсли — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021     Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • 01:57     Жозе Моуринью
  • Сокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл
    • 18:00 11/02/2021
    Прогноз и ставка на матч Экспресс дня 18 февраля 18.02.2021 в 20:55. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.68.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры