Экспресс дня 15 января. Прогнозы и ставки на футбол

Традиционный экспресс от LiveSport.ru из трех игр. На этот раз рассмотрим матчи из чемпионатов Италии, Германии и Португалии.

«Лацио» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

Перед стартом данного тура «Лацио» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Серии А. На счету «орлов» 28 очков и отставание от топ-4 в пять пунктов.

«Бело-голубые» в текущем чемпионате уже пять раз терпели поражения, четыре раза сыграли вничью и восемь раз побеждали. В новом году «Лацио» провел три игры, где расписал одну мировую и дважды победил. В своей последней проведенной игре он в гостях одолел 2:0 «Парму».

«Рома» на текущий момент в турнирной таблице итальянского первнества находится на третьей строчке, обходя своего предстоящего противника на шесть баллов.

«Волки» в этом розыгрыше Серии А десять раз побеждали, четыре встречи завершили миром и трижды уступали. «Рома» также провела три встречи в 2021 году. Сперва она победила в двух играх, а на прошлой неделе дома поделила очки «Интером» (2:2), отыгравшись на последних минутах.

«Лацио» в этом сезоне не особо стабилен, поэтому в данной игре отдаем предпочтение номинальным гостям. Рекомендуем ставить на Х2.

Ставка: Х2 за 1.48.

«Унион» — «Байер»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 16-й тур

«Унион» в текущем сезоне ведет борьбу за место в зоне еврокубков. Берлинцы на данный момент в турнирной таблице Бундеслиги занимают пятую строчку, уступая четвертой позиции всего три балла.

«Железные» в текущем первенстве всего дважды проигрывали, еще семь встреч завершили миром и одержали шесть викторий. В новом году «Унион» сначала на выезде переиграл «Вердер» (2:0), а затем дома сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2).

«Байер» перед стартом данного тура располагаясь на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Германии, проигрывая лидеру четыре очка.

«Аптекари» также в этом розыгрыше БЛ уступили только дважды, а также пять раз сыграв вничью при восьми викториях. Отметим, что они не могут выиграть в последних трех играх первенства. Накануне «Байер» в 1/16 финала Кубка Германии дома разгромил «Айнтрахт» (4:1).

Леверкузенцы обыгрывали «Унион» во всех пяти очных встречах. Наверняка и на этот раз «Байер» добьется положительного результата. Ставим на Х2.

Ставка: Х2 за 1.35.

«Спортинг» — «Риу Аве»

Футбол. Чемпионат Португалии. Примейра. 14-й тур

«Спортинг» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, обходя двух преследователей на четыре очка.

В текущем первенстве «львы» еще не проигрывали, выиграв 11 встреч при двух мировых исходах. Последняя игра первенства принесла им гостевую викторию над «Насьоналем» (2:0), а накануне они проиграли «Маритиму» (0:2), но это была кубковая игра.

Все прогнозы на футбол

«Риу Аве» расположился в середине турнирной таблице португальского чемпионата, но зону вылета коллектив опережает всего лишь на три пункта.

Клуб из города Вила-ду-Конди в этом первенстве три раза победил, а также по пять раз играл вничью и проигрывал. В минувшей игре Примейры «Риу Аве» разгромил дома последнюю команду лиги (3:0), после чего вылетел из Кубка страны, проиграв в родных стенах второлиговому «Эшторилу» — 1:2.

Скорее всего, дома «львы» добудут три очка и продолжат удерживать комфортный гандикап над преследователями.

Ставка: победа «Спортинга» за 1.50.

Общий коэффициент — 2.99.