Соболенко — Гауфф. Ставка (к. 2.80) и прогноз на финал Ролан Гаррос 7 июня 2025 года

Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Кори Гауфф в финале Ролан Гаррос. Матч пройдет 7 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина впервые в карьере вышла в финал на французском мэйджоре.

До сих пор ее лучшим результатом здесь был выход в полуфинал в 2023 году.

На текущем турнире белорусская теннисистка проиграла пока лишь один сет.

Соболенко понадобилась дополнительная партия в 1/2 финала против четырехкратной чемпионки Ролан Гаррос Иги Свентек — 7:6, 4:6, 6:0.

В четвертьфинале Соболенко одержала победу над китаянкой Циньвэнь Чжэн — 7:6, 6:3.

В первом круге Арина разгромила россиянку Камиллу Рахимову (6:1, 6:0), а в следующем матче выиграла у швейцарки Джил Тайхман (6:3, 6:1).

Прогнозы на теннис

В третьем раунде Соболенко одержала победу над сербкой Ольгой Данилович (6:2, 6:3), а в 1/8 финала у нее был непростой матч против американки Аманды Анисимовой (7:5, 6:3).

В текущем сезоне Соболенко провела на грунте 19 матчей — и на этом отрезке у нее 17 побед и два поражения.

Гауфф

Кори второй раз сыграет в финале Открытого чемпионата Франции. В 2022-м американка уступила в решающем матче Свентек со счетом 1:6, 3:6.

В полуфинале Гауфф разгромила главную сенсацию текущего турнира француженку Лоис Буассон — 6:1, 6:2.

В четвертьфинале Гауфф одержала волевую победу над чемпионкой Australian Open-2025 Мэдисон Киз — 6:7, 6:4, 6:1.

Кори Гауфф globallookpress.com

При этом до встречи с Киз она не отдала ни одного сета. В четвертом круге Гауфф разгромила россиянку Екатерину Александрову — 6:0, 7:5.

В остальных раундах вторая ракетка мира выиграла у Оливии Гадецки, Терезы Валентовой и Мари Боузковой.

В текущем сезоне Коко провела на грунте 20 матчей — и на этом отрезке у нее 17 побед и три поражения.

В мае Гауфф дошла до финала на «тысячниках» в Мадриде и Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.49, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.69.

Прогноз: как ни странно, Арину в данном случае действительно нельзя назвать явным фаворитом финала.

Дело в том, что белоруска выиграла лишь половину из 10 предыдущих матчей против американки.

В начале мая Соболенко одержала победу над Гауфф в финале «тысячника» в Мадриде, но также можно вспомнить их встречу в полуфинале прошлогоднего Итогового турнира, в которой Коко обыграла первую ракетку мира со счетом 7:6, 6:3.

Но самым болезненным для Соболенко остается матч против Гауфф в финале US Open-2023. Американка тогда совершила невероятный камбэк — 2:6, 6:3, 6:2.

В общем, Гауфф вполне способна преподнести сенсацию. Поэтому оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

В предыдущих матчах Соболенко и Гауфф провели в общей сложности шесть тай-брейков, и это тоже указывает на общую тенденцию — их встречи, как правило, получаются напряженными.

Ставка: хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.80.