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    Соболенко обыграет Гауфф и станет чемпионкой Ролан Гаррос?

    Соболенко — Гауфф. Ставка (к. 2.80) и прогноз на финал Ролан Гаррос 7 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Гауфф
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Кори Гауфф в финале Ролан Гаррос. Матч пройдет 7 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Соболенко

    Арина впервые в карьере вышла в финал на французском мэйджоре.

    До сих пор ее лучшим результатом здесь был выход в полуфинал в 2023 году.

    На текущем турнире белорусская теннисистка проиграла пока лишь один сет.

    Соболенко понадобилась дополнительная партия в 1/2 финала против четырехкратной чемпионки Ролан Гаррос Иги Свентек — 7:6, 4:6, 6:0.

    В четвертьфинале Соболенко одержала победу над китаянкой Циньвэнь Чжэн — 7:6, 6:3.

    В первом круге Арина разгромила россиянку Камиллу Рахимову (6:1, 6:0), а в следующем матче выиграла у швейцарки Джил Тайхман (6:3, 6:1).

    Прогнозы на теннис

    В третьем раунде Соболенко одержала победу над сербкой Ольгой Данилович (6:2, 6:3), а в 1/8 финала у нее был непростой матч против американки Аманды Анисимовой (7:5, 6:3).

    В текущем сезоне Соболенко провела на грунте 19 матчей — и на этом отрезке у нее 17 побед и два поражения.

    Гауфф

    Кори второй раз сыграет в финале Открытого чемпионата Франции.   В 2022-м американка уступила в решающем матче Свентек со счетом 1:6, 3:6.

    В полуфинале Гауфф разгромила главную сенсацию текущего турнира француженку Лоис Буассон — 6:1, 6:2.

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    • В четвертьфинале Гауфф  одержала волевую победу над чемпионкой Australian Open-2025 Мэдисон Киз — 6:7, 6:4, 6:1.

    Кори Гауфф
    globallookpress.com

    При этом до встречи с Киз она не отдала ни одного сета. В четвертом круге Гауфф разгромила россиянку Екатерину Александрову — 6:0, 7:5.

    В остальных раундах вторая ракетка мира выиграла у Оливии Гадецки, Терезы Валентовой и Мари Боузковой.

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    В текущем сезоне Коко провела на грунте 20 матчей — и на этом отрезке у нее 17 побед и три поражения.

    В мае Гауфф дошла до финала на «тысячниках» в Мадриде и Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.49, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.69.

    Прогноз: как ни странно, Арину в данном случае действительно нельзя назвать явным фаворитом финала.

    Дело в том, что белоруска выиграла лишь половину из 10 предыдущих матчей против американки.

    В начале мая Соболенко одержала победу над Гауфф в финале «тысячника» в Мадриде, но также можно вспомнить их встречу в полуфинале прошлогоднего Итогового турнира, в которой Коко обыграла первую ракетку мира со счетом 7:6, 6:3.

    Но самым болезненным для Соболенко остается матч против Гауфф в финале US Open-2023. Американка тогда совершила невероятный камбэк — 2:6, 6:3, 6:2.

    В общем, Гауфф вполне способна преподнести сенсацию. Поэтому оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

    В предыдущих матчах Соболенко и Гауфф провели в общей сложности шесть тай-брейков, и это тоже указывает на общую тенденцию — их встречи, как правило, получаются напряженными.

    Ставка: хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Гауфф?

    Матч Соболенко — Гауфф состоится 07 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Гауфф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Гауфф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Гауфф?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Гауфф?

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.49, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.69.

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    Соболенко — Гауфф: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 07.06.202516:00. Соболенко обыграет Гауфф и станет чемпионкой Ролан Гаррос?
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