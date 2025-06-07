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    Латвия одолеет азербайджанцев

    Латвия — Азербайджан. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июня 2025 года

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    Кристерс Тоберс
    7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Латвия и Азербайджан. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Латвия — Азербайджан, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Июня 2025 года

    Латвия

  • Рига
    •  Латвия 16:00 Азербайджан

    Азербайджан

  • Баку
    •

    Латвия

    Турнирное положение: Латвийцы нынче переживают некоторый эмоциональный подъем. Команда неплохо стартовала в отборе на Мундиаль.

    При этом Латвия в двух турах квалификации набрала 3 очка. Вот только команде крайне сложно даются поединки с более статусными соперниками.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Латвийцы уступили Англии (0:3).

    При этом чуть ранее Латвия переиграла Андорру (1:0). А вот поединок с Арменией завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Латвия добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Латвийцы имеют проблемы с надежностью тылов. При этом команда забивают с явной натугой.

    При всем при этом Латвия сложно противостоит азербайджанцам. В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Латвийцы выглядят монолитнее соперника.

    Азербайджан

    Турнирное положение: Азербайджанцы не блещут стабильностью результатов. Команда чередует редкие успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Причем Азербайджан уступил в 3 своих последних поединках. А вот не побеждает команда уже 8 матчей кряду.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Азербайджанцы уступили Белоруссии (0:2).

    До того команда была бита скромной сборной Гаити (0:3). А еще чуть раньше она по всем статьям уступила Швеции (0:6).

    Вообще же, Азербайджан в 5 своих последних матчах добыл всего одну ничью. Забила в них команда 1 мяч при 14 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе азербайджанцы выглядят бледновато. Плюс команда не забивает 4 матча кряду.

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    При этом Азербайджан имеет весьма скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых соперников.

    Азербайджанцы пропускали в трех своих последних поединках. Да и в плане созидания имеются заметные сложности.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Азербайджанцы постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Азербайджан не побеждает 8 матчей кряду

    • Азербайджанцы уступили в 3 своих последних матчах

    • Азербайджан пропускал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Латвия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.10 и 1.36.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Латвийцы выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа Латвии за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 3.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Латвия — Азербайджан?

    Матч Латвия — Азербайджан состоится 07 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Латвия — Азербайджан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Латвия — Азербайджан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Латвия — Азербайджан?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Латвия — Азербайджан?

    Коэффициенты букмекеров: Латвия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.25.

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    Латвия — Азербайджан: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 07.06.202516:00. Латвия одолеет азербайджанцев
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