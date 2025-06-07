Латвия — Азербайджан. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июня 2025 года

7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Латвия и Азербайджан. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Латвия — Азербайджан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Латвия

Турнирное положение: Латвийцы нынче переживают некоторый эмоциональный подъем. Команда неплохо стартовала в отборе на Мундиаль.

При этом Латвия в двух турах квалификации набрала 3 очка. Вот только команде крайне сложно даются поединки с более статусными соперниками.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Латвийцы уступили Англии (0:3).

При этом чуть ранее Латвия переиграла Андорру (1:0). А вот поединок с Арменией завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Латвия добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Латвийцы имеют проблемы с надежностью тылов. При этом команда забивают с явной натугой.

При всем при этом Латвия сложно противостоит азербайджанцам. В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Латвийцы выглядят монолитнее соперника.

Азербайджан

Турнирное положение: Азербайджанцы не блещут стабильностью результатов. Команда чередует редкие успешные поединки с откровенно блеклыми.

Причем Азербайджан уступил в 3 своих последних поединках. А вот не побеждает команда уже 8 матчей кряду.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Азербайджанцы уступили Белоруссии (0:2).

До того команда была бита скромной сборной Гаити (0:3). А еще чуть раньше она по всем статьям уступила Швеции (0:6).

Вообще же, Азербайджан в 5 своих последних матчах добыл всего одну ничью. Забила в них команда 1 мяч при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе азербайджанцы выглядят бледновато. Плюс команда не забивает 4 матча кряду.

При этом Азербайджан имеет весьма скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых соперников.

Азербайджанцы пропускали в трех своих последних поединках. Да и в плане созидания имеются заметные сложности.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Азербайджанцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Азербайджан не побеждает 8 матчей кряду

Азербайджанцы уступили в 3 своих последних матчах

Азербайджан пропускал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Латвия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.10 и 1.36.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Латвийцы выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа Латвии за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 3.10