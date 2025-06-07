20:00Россия — НигерияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииРоссия — Нигерия. Онлайн, прямая трансляция Валерий КарпинЧужой среди своих: Валерий Карпин близок к назначению в московское «Динамо» Флориан ВирцПять причин, почему Флориан Вирц может оказаться неудачным трансфером для «Ливерпуля»
  • 19:24
    • Постекоглу уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Балканская стычка получится нервной

    Албания — Сербия. Ставка (к. 3.20) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2026 года 7 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Албании Прогнозы на сборную Сербии
    Прогноз и ставки на Албания — Сербия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Душан Влахович
    7 июня в отборе на ЧМ-2026 по футболу сыграют Албания и Сербия. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Албания — Сербия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K 07 Июня 2025 года

    Албания

  • Тирана
    •  Албания 21:45 Сербия

    Сербия

  • Белград
    •

    Албания

    Турнирное положение: после двух матчей Албания имеет 3 очка и пока занимает второе место в группе К.

    Последние матчи: матч против аутсайдера Андорры (3:0) сложился для подопечных Силвинью очень удачно. Уже к 19-й минуте Албания вела со счетом 2:0 после дубля форварда «Сивасспора» Роя Маная. Точку в матче уже в компенсированное время поставил нападающий Узуни.

    Албания — Сербия: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в гостях от Англии со счетом 0:2.

  • Ренессанс «Наполи», хаос «Милана» и очарование «Комо». Итоги сезона Серии А
  • Подводим черту под розыгрышем чемпионата Италии 2024/2025
  • Вчера

    • Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: Силвинью продолжает успешно работать со сборной Албании, превратив ее в крепкого середняка с претензией на более высокие места. В Лиге Наций команда сейчас играет в зоне В и надеется пробиться в элитный дивизион. Традиционно сборная обладает крепким и боевитым характером, который нивелирует недостаток мастерства.

    Сербия

    Турнирное положение: пока Сербия не провела еще ни одного матча в отборочном турнире на ЧМ-2026.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Последние матчи: в марте команда Драгана Стойковича смогла по сумме матчей обыграть Австрию (2:0, 1:1) в Лиге Наций и получить право выступать в следующем турнире в зоне А, где собраны сильнейшие сборные. Игра против Австрии получилась непростой и равной, но больше повезло Сербии, за которую забивали Максимович и Влахович.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    До этого была ничья с Данией (0:0) и Швейцарией (1:1).

    Не сыграют: травмирован — Терзич (з).

    Состояние команды: Сербия сейчас не обладает большой россыпью звед мирового уровня, фактически сейчас к ним можно причислить лишь одного Влаховича, да и то с натяжкой. При этом сборная берет свое командной и слаженной игрой под руководством великолепного в прошлом полузащитника Стойковича.

    Статистика для ставок

    • В 2015 году в отборе на Евро-2016 Сербия выиграла в гостях со счетом 2:0

    • Албания в пяти последних матчах имеет такие показатели: +2=1-2

    • Сербия выиграла один матч, три раа сыграла вничью и один раз уступила в 5 последних играх

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Албанию дают 3,80, а на Сербию -2,22, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,45.

    Прогноз: игра получится очень жаркой, обе сборные играют в плотный и вязкий футбол, предпочитая действовать вторым номером. Не стоит сбрасывать и политический подтекст, он, возможно, вообще будет главенствующим на поле. Команды сейчас равны и можно рискнуть, поставив на ничейный исход (0:0, 1:1).

    Основная ставка: ничья за 3,20.

    Прогноз: также стоит рассмотреть возможность удаления за приличный коэффициент, события и стычки могут вспыхнуть в любом момент, атмосфера на стадионе будет накалена.

    Дополнительная ставка: удаление за 4,50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Албания — Сербия?

    Матч Албания — Сербия состоится 07 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Албания — Сербия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Албания — Сербия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Албания — Сербия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Албания — Сербия?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу Албанию дают 3,80, а на Сербию -2,22, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Болгария — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Косово — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Люксембург — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Синнер — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полпудников — Матмуратов
  • Бои
  • Сегодня в 20:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Венгрия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Нидерланды (U21) — Кот-д’Ивуар (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Норвегия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Северная Македония — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Гибралтар — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Польша — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шотландия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ирландия — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Албания — Сербия: прогноз и ставка за 3.20, статистика, коэффициенты матча 07.06.202521:45. Балканская стычка получится нервной
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры