Албания — Сербия. Ставка (к. 3.20) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2026 года 7 июня 2025 года

7 июня в отборе на ЧМ-2026 по футболу сыграют Албания и Сербия. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Албания — Сербия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Албания

Турнирное положение: после двух матчей Албания имеет 3 очка и пока занимает второе место в группе К.

Последние матчи: матч против аутсайдера Андорры (3:0) сложился для подопечных Силвинью очень удачно. Уже к 19-й минуте Албания вела со счетом 2:0 после дубля форварда «Сивасспора» Роя Маная. Точку в матче уже в компенсированное время поставил нападающий Узуни.

Ранее было поражение в гостях от Англии со счетом 0:2.

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: Силвинью продолжает успешно работать со сборной Албании, превратив ее в крепкого середняка с претензией на более высокие места. В Лиге Наций команда сейчас играет в зоне В и надеется пробиться в элитный дивизион. Традиционно сборная обладает крепким и боевитым характером, который нивелирует недостаток мастерства.

Сербия

Турнирное положение: пока Сербия не провела еще ни одного матча в отборочном турнире на ЧМ-2026.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Последние матчи: в марте команда Драгана Стойковича смогла по сумме матчей обыграть Австрию (2:0, 1:1) в Лиге Наций и получить право выступать в следующем турнире в зоне А, где собраны сильнейшие сборные. Игра против Австрии получилась непростой и равной, но больше повезло Сербии, за которую забивали Максимович и Влахович.

До этого была ничья с Данией (0:0) и Швейцарией (1:1).

Не сыграют: травмирован — Терзич (з).

Состояние команды: Сербия сейчас не обладает большой россыпью звед мирового уровня, фактически сейчас к ним можно причислить лишь одного Влаховича, да и то с натяжкой. При этом сборная берет свое командной и слаженной игрой под руководством великолепного в прошлом полузащитника Стойковича.

Статистика для ставок

В 2015 году в отборе на Евро-2016 Сербия выиграла в гостях со счетом 2:0

Албания в пяти последних матчах имеет такие показатели: +2=1-2

Сербия выиграла один матч, три раа сыграла вничью и один раз уступила в 5 последних играх

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Албанию дают 3,80, а на Сербию -2,22, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,45.

Прогноз: игра получится очень жаркой, обе сборные играют в плотный и вязкий футбол, предпочитая действовать вторым номером. Не стоит сбрасывать и политический подтекст, он, возможно, вообще будет главенствующим на поле. Команды сейчас равны и можно рискнуть, поставив на ничейный исход (0:0, 1:1).

Основная ставка: ничья за 3,20.

Прогноз: также стоит рассмотреть возможность удаления за приличный коэффициент, события и стычки могут вспыхнуть в любом момент, атмосфера на стадионе будет накалена.

Дополнительная ставка: удаление за 4,50.