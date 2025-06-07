Понше — Фрухвиртова. Ставка (к. 2.14) и прогноз на турнир в Бирмингеме 7 июня 2025 года

Чешка Линда Фрухвиртова сыграет против француженки Джессики Понше в полуфинале турнира WTA 125 в Бирмингеме. Матч пройдет 7 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Понше — Фрухвиртова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Понше

Джессика в первом раунде одержала победу над 34-летней россиянкой Виталией Дьяченко — 6:3, 6:2.

В следующем матче французская теннисистка выиграла у британки Хезер Уотсон — 6:4, 5:7, 7:5.

В четвертьфинале Понше остановила 17-летнюю представительницу Великобритании Мингге Сюй — 6:2, 6:4.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Понше в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Руане.

Фрухвиртова

Линда впервые в карьере дошла до полуфинала на траве.

В первом круге Фрухвиртова одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой — 7:5, 6:7, 6:1.

Во втором раунде 20-летняя теннисистка выиграла у британки Джоди Бёррэдж — 6:0, 6:4.

В четвертьфинале Фрухвиртова обыграла итальянку Лукрецию Стефанини — 6:4, 6:3.

Лучшим результатом Линды в этом сезоне пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Майами. Кроме того, в конце марта она остановилась в шаге от титула на турнире WTA 125 в Пуэрте-Вальярте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Понше в этом матче можно поставить за 2.37, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: три года назад Джессика разгромила Линду на турнире ITF во Франции, при этом отдав лишь два гейма. Сейчас такой сценарий вряд ли возможен. Скорее всего, чешская теннисистка возьмет реванш и второй раз в сезоне выйдет в финал.

Рекомендуемая ставка: победа Фрухвиртовой + тотал геймов больше 18,5 за 2.15.