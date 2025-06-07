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    Фрухвиртова второй раз в сезоне выйдет в финал?

    Понше — Фрухвиртова. Ставка (к. 2.14) и прогноз на турнир в Бирмингеме 7 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Понше — Фрухвиртова
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    Линда Фрухвиртова
    Чешка Линда Фрухвиртова сыграет против француженки Джессики Понше в полуфинале турнира WTA 125 в Бирмингеме. Матч пройдет 7 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Понше — Фрухвиртова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Понше

    Джессика в первом раунде одержала победу над 34-летней россиянкой Виталией Дьяченко — 6:3, 6:2.

    В следующем матче французская теннисистка выиграла у британки Хезер Уотсон — 6:4, 5:7, 7:5.

    В четвертьфинале Понше остановила 17-летнюю представительницу Великобритании Мингге Сюй — 6:2, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Понше в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Руане.

    Фрухвиртова

    Линда впервые в карьере дошла до полуфинала на траве.

    В первом круге Фрухвиртова одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой — 7:5, 6:7, 6:1.

    Во втором раунде 20-летняя теннисистка выиграла у британки Джоди Бёррэдж — 6:0, 6:4.

    В четвертьфинале Фрухвиртова обыграла итальянку Лукрецию Стефанини — 6:4, 6:3.

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    Лучшим результатом Линды в этом сезоне пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Майами. Кроме того, в конце марта она остановилась в шаге от титула на турнире WTA 125 в Пуэрте-Вальярте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Понше в этом матче можно поставить за 2.37, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 1.53.

    Прогноз: три года назад Джессика разгромила Линду на турнире ITF во Франции, при этом отдав лишь два гейма. Сейчас такой сценарий вряд ли возможен. Скорее всего, чешская теннисистка возьмет реванш и второй раз в сезоне выйдет в финал.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрухвиртовой + тотал геймов больше 18,5 за 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Понше — Фрухвиртова?

    Матч Понше — Фрухвиртова состоится 07 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Понше — Фрухвиртова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Фрухвиртовой + тотал геймов больше 18,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Понше — Фрухвиртова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Фрухвиртовой + тотал геймов больше 18,5» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Понше — Фрухвиртова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Понше — Фрухвиртова?

    Коэффициенты букмекеров: на Понше в этом матче можно поставить за 2.37, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 1.53.

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    Понше — Фрухвиртова: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 07.06.202513:00. Фрухвиртова второй раз в сезоне выйдет в финал?
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