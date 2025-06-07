Босния и Герцеговина — Сан-Марино. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 7 июня 2025 года

Босния и Герцеговина
Сан-Марино
Босния и Герцеговина
Турнирное положение: Боснийцы в отборе пока преуспевают. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Босния и Герцеговина набрала 6 очков в двух стартовых турах. А вот атака команды выглядит не столь ярко: всего 3 забитых мяча.
Босния и Герцеговина — Сан-Марино: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Боснийцы сумели обыграть Кипр (2:1).
При этом чуть ранее Босния и Герцеговина переиграла Румынию (1:0). А вот поединок с голландцами принес паритет (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Босния и Герцеговина добыла 2 победы. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Боснийцы на данном этапе прибавляют. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
При всем при этом Босния и Герцеговина традиционно успешно противостоит Сан-Марино. В обоих очных поединках команда одолела футбольного карлика.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и разницу мячей улучшить не помешает.
Сан-Марино
Турнирное положение: Санмаринцы традиционно являются поставщиком очков. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем Сан-Марино не набрала ни одного очка в двух поединках отбора. Да и состав у команды по именам выглядит чересчур скромно.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Санмаринцы уступили Румынии (1:5).
До того команда была бита киприотами (0:2). А еще чуть раньше она сенсационно переиграла сборную Лихтенштейна (3:1).
Вообще же, Сан-Марино в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе санмаринцы выглядят бледновато. Команда пропускала в 7 своих последних поединках.
При этом Сан-Марино весьма блекло выглядит в плане реализации. В среднем команда забивает реже гола за матч.
Команда явно постарается оказать достойное сопротивление боснийцам. Санмаринцы способны извлечь какие-то дивиденды из контратак.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Футбольный карлик мечтает зацепиться за первые очки в нынешнем отборе.
Статистика для ставок
- Боснийцы победили в 2 последних матчах
- Санмаринцы уступили в 2 своих последних поединках
- Босния и Герцеговина не проигрывает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Босния и Герцеговина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.02. Ничья оценена в 21.00, а победа оппонента — в скромные 51.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
- 2.05Россия — Нигерия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.60Норвегия — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.40Северная Македония — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Боснийцы вполне способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, к тому же санмаринцы пропускают уж чересчур часто.
Ставка: Фора Боснии и Герцеговины -2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50