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    Боснийцы деклассируют футбольного карлика

    Босния и Герцеговина — Сан-Марино. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 7 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Боснии и Герцеговины Прогнозы на Сборная Сан-Марино
    Прогноз и ставки на Босния и Герцеговина — Сан-Марино
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    Эдин Джеко
    7 июня в 3-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Босния и Герцеговина и Сан-Марино. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Босния и Герцеговина — Сан-Марино, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H 07 Июня 2025 года

    Босния и Герцеговина

  • Сараево
    •  Босния и Герцеговина 16:00 Сан-Марино

    Сан-Марино

  • Сан-Марино
    •

    Босния и Герцеговина

    Турнирное положение: Боснийцы в отборе пока преуспевают. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Босния и Герцеговина набрала 6 очков в двух стартовых турах. А вот атака команды выглядит не столь ярко: всего 3 забитых мяча.

    Босния и Герцеговина — Сан-Марино: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Боснийцы сумели обыграть Кипр (2:1).

    При этом чуть ранее Босния и Герцеговина переиграла Румынию (1:0). А вот поединок с голландцами принес паритет (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Босния и Герцеговина добыла 2 победы. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Боснийцы на данном этапе прибавляют. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

    При всем при этом Босния и Герцеговина традиционно успешно противостоит Сан-Марино. В обоих очных поединках команда одолела футбольного карлика.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и разницу мячей улучшить не помешает.

    Сан-Марино

    Турнирное положение: Санмаринцы традиционно являются поставщиком очков. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем Сан-Марино не набрала ни одного очка в двух поединках отбора. Да и состав у команды по именам выглядит чересчур скромно.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Санмаринцы уступили Румынии (1:5).

    До того команда была бита киприотами (0:2). А еще чуть раньше она сенсационно переиграла сборную Лихтенштейна (3:1).

    Вообще же, Сан-Марино в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе санмаринцы выглядят бледновато. Команда пропускала в 7 своих последних поединках.

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    При этом Сан-Марино весьма блекло выглядит в плане реализации. В среднем команда забивает реже гола за матч.

    Команда явно постарается оказать достойное сопротивление боснийцам. Санмаринцы способны извлечь какие-то дивиденды из контратак.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Футбольный карлик мечтает зацепиться за первые очки в нынешнем отборе.

    Статистика для ставок

    • Боснийцы победили в 2 последних матчах

    • Санмаринцы уступили в 2 своих последних поединках

    • Босния и Герцеговина не проигрывает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Босния и Герцеговина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.02. Ничья оценена в 21.00, а победа оппонента — в скромные 51.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: Боснийцы вполне способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, к тому же санмаринцы пропускают уж чересчур часто.

    Ставка: Фора Боснии и Герцеговины -2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Босния и Герцеговина — Сан-Марино?

    Матч Босния и Герцеговина — Сан-Марино состоится 07 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Босния и Герцеговина — Сан-Марино?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Боснии и Герцеговины -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Босния и Герцеговина — Сан-Марино?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Боснии и Герцеговины -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина — Сан-Марино?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Босния и Герцеговина — Сан-Марино?

    Коэффициенты букмекеров: Босния и Герцеговина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.02. Ничья оценена в 21.00, а победа оппонента — в скромные 51.00.

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    Босния и Герцеговина — Сан-Марино: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 07.06.202516:00. Боснийцы деклассируют футбольного карлика
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