Босния и Герцеговина — Сан-Марино. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 7 июня 2025 года

7 июня в 3-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Босния и Герцеговина и Сан-Марино. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Босния и Герцеговина — Сан-Марино, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: Боснийцы в отборе пока преуспевают. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Босния и Герцеговина набрала 6 очков в двух стартовых турах. А вот атака команды выглядит не столь ярко: всего 3 забитых мяча.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Боснийцы сумели обыграть Кипр (2:1).

При этом чуть ранее Босния и Герцеговина переиграла Румынию (1:0). А вот поединок с голландцами принес паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Босния и Герцеговина добыла 2 победы. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Боснийцы на данном этапе прибавляют. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При всем при этом Босния и Герцеговина традиционно успешно противостоит Сан-Марино. В обоих очных поединках команда одолела футбольного карлика.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и разницу мячей улучшить не помешает.

Сан-Марино

Турнирное положение: Санмаринцы традиционно являются поставщиком очков. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем Сан-Марино не набрала ни одного очка в двух поединках отбора. Да и состав у команды по именам выглядит чересчур скромно.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Санмаринцы уступили Румынии (1:5).

До того команда была бита киприотами (0:2). А еще чуть раньше она сенсационно переиграла сборную Лихтенштейна (3:1).

Вообще же, Сан-Марино в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе санмаринцы выглядят бледновато. Команда пропускала в 7 своих последних поединках.

При этом Сан-Марино весьма блекло выглядит в плане реализации. В среднем команда забивает реже гола за матч.

Команда явно постарается оказать достойное сопротивление боснийцам. Санмаринцы способны извлечь какие-то дивиденды из контратак.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Футбольный карлик мечтает зацепиться за первые очки в нынешнем отборе.

Статистика для ставок

Боснийцы победили в 2 последних матчах

Санмаринцы уступили в 2 своих последних поединках

Босния и Герцеговина не проигрывает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Босния и Герцеговина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.02. Ничья оценена в 21.00, а победа оппонента — в скромные 51.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: Боснийцы вполне способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, к тому же санмаринцы пропускают уж чересчур часто.

Ставка: Фора Боснии и Герцеговины -2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50