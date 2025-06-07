Джойнт — Бейлек. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч турнира в Макарске, 07 июня 2025 года

Майя Джойнт
Уровень тенниса Джойнт приятно удивляет, но ничего нового в этом нет. Австралийка была крайне хороша ещё по юниорам, а её путь во взрослом туре ещё только начинается.
На всех турнирах, где Майя принимает участие, она не проваливается. Мало того, она почти всегда проходит первых двух соперниц по сетке.
На турнире в Хорватии уже капитулировали Конюх, Чирико и Семенистая, а австралийка во всех этих играх не отдала соперницам ни единой партии.
С Бейлек придется повозиться, но все равно класс у Джойнт выше. Она будет играть от себя, а вариантов развития игры с позиции первого номера у нее предостаточно.
Сара Бейлек
Теннис в исполнении Бейлек не удивляет, поскольку ещё пару лет назад было видно, что это талантливая спортсменка.
У каждой теннисистки свой срок созревания, поэтому мало кто ждал, что к 19 годам она будет на постоянной основе навязывать борьбу спортсменкам из первой сотни.
На этом турнире она сперва разобралась с испанкой, затем с хорваткой, а в четвертьфинале «полакомилась» специалисткой по грунту Шериф.
Последняя победа дорогого стоит, поэтому Джойнт в предстоящем поединке играть расслаблено не стоит.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Джойнт — 1.57, победа Бейлек — 2.31.
Прогноз: Австралийка выдержит давление и завоюет путевку в финал.
- 2.00Соболенко — Гауфф: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.69Хименес Касинцева — Радивоевич: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.15Понше — Фрухвиртова: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: Ф1 (-2) за 1.81.
Альтернативный прогноз: Получится упорный матч, поэтому малого числа геймов ждать не стоит.
Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.74.