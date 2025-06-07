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    Джойнт справится с чешкой выскочкой?

    Джойнт — Бейлек. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч турнира в Макарске, 07 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Джойнт — Бейлек
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    Майя Джойнт
    Австралийка Майя Джойнт и чешка Сара Бейлек встретятся в полуфинале турнира в Макарске. Матч пройдет 07 июня, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Бейлек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Майя Джойнт

    Уровень тенниса Джойнт приятно удивляет, но ничего нового в этом нет. Австралийка была крайне хороша ещё по юниорам, а её путь во взрослом туре ещё только начинается.

    На всех турнирах, где Майя принимает участие, она не проваливается. Мало того, она почти всегда проходит первых двух соперниц по сетке.

    На турнире в Хорватии уже капитулировали Конюх, Чирико и Семенистая, а австралийка во всех этих играх не отдала соперницам ни единой партии.

    С Бейлек придется повозиться, но все равно класс у Джойнт выше. Она будет играть от себя, а вариантов развития игры с позиции первого номера у нее предостаточно.

    Сара Бейлек

    Теннис в исполнении Бейлек не удивляет, поскольку ещё пару лет назад было видно, что это талантливая спортсменка.

    Прогнозы на теннис

    У каждой теннисистки свой срок созревания, поэтому мало кто ждал, что к 19 годам она будет на постоянной основе навязывать борьбу спортсменкам из первой сотни.

    На этом турнире она сперва разобралась с испанкой, затем с хорваткой, а в четвертьфинале «полакомилась» специалисткой по грунту Шериф.

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    Последняя победа дорогого стоит, поэтому Джойнт в предстоящем поединке играть расслаблено не стоит.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Джойнт — 1.57, победа Бейлек — 2.31.

    Прогноз: Австралийка выдержит давление и завоюет путевку в финал.

    Ставка: Ф1 (-2) за 1.81.

    Альтернативный прогноз: Получится упорный матч, поэтому малого числа геймов ждать не стоит.

    Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.74.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джойнт — Бейлек?

    Матч Джойнт — Бейлек состоится 07 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джойнт — Бейлек?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джойнт — Бейлек?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 1.81.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джойнт — Бейлек?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джойнт — Бейлек?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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