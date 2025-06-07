Джойнт — Бейлек. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч турнира в Макарске, 07 июня 2025 года

Австралийка Майя Джойнт и чешка Сара Бейлек встретятся в полуфинале турнира в Макарске. Матч пройдет 07 июня, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Бейлек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Майя Джойнт

Уровень тенниса Джойнт приятно удивляет, но ничего нового в этом нет. Австралийка была крайне хороша ещё по юниорам, а её путь во взрослом туре ещё только начинается.

На всех турнирах, где Майя принимает участие, она не проваливается. Мало того, она почти всегда проходит первых двух соперниц по сетке.

На турнире в Хорватии уже капитулировали Конюх, Чирико и Семенистая, а австралийка во всех этих играх не отдала соперницам ни единой партии.

С Бейлек придется повозиться, но все равно класс у Джойнт выше. Она будет играть от себя, а вариантов развития игры с позиции первого номера у нее предостаточно.

Сара Бейлек

Теннис в исполнении Бейлек не удивляет, поскольку ещё пару лет назад было видно, что это талантливая спортсменка.

Прогнозы на теннис

У каждой теннисистки свой срок созревания, поэтому мало кто ждал, что к 19 годам она будет на постоянной основе навязывать борьбу спортсменкам из первой сотни.

На этом турнире она сперва разобралась с испанкой, затем с хорваткой, а в четвертьфинале «полакомилась» специалисткой по грунту Шериф.

Последняя победа дорогого стоит, поэтому Джойнт в предстоящем поединке играть расслаблено не стоит.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Джойнт — 1.57, победа Бейлек — 2.31.

Прогноз: Австралийка выдержит давление и завоюет путевку в финал.

Ставка: Ф1 (-2) за 1.81.

Альтернативный прогноз: Получится упорный матч, поэтому малого числа геймов ждать не стоит.

Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.74.