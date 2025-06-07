Греция — Словакия: прогноз (к. 1.90) и ставка на товарищеский матч 7 июня 2025 года

7 июня в контрольном поединке по футболу сыграют Греция и Словакия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Греция — Словакия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Греция

Турнирное положение: Греция пока не стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поэтому еще только готовится к началу этой борьбы.

Команда пробилась в элитный дивизион Лиги наций после того, как вышла в плей-офф со второго места в группе второго дивизиона, а уже там оказалась сильнее Шотландии.

Греция — Словакия: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.913.254.00Бонус$1500

Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в рамках плей-офф Лиги наций сборная на чужом поле разгромила Шотландию (3:0).

Перед этим в первой игре данной же стадии турнира коллектив остался ни с чем, когда теперь уже в домашних стенах проиграл сопернику со счетом 0:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Греция выиграла семь раз при двух поражениях.

Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на победу, особенно на своем поле, тем не менее, выиграть им будет непросто, если учесть силу соперника.

Христос Цолис и Фотис Иоаннидис стали лучшими бомбардирами команды в Лиге наций с тремя голами.

Словакия

Турнирное положение: Словакия, как и соперник, не стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поэтому только готовится к началу этой борьбы.

Команда заняла вторую позицию в своей группе третьего дивизиона минувшего розыгрыша Лиги наций, тогда как в плей-офф за повышение в классе проиграла Словении.

Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в рамках плей-офф Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Словении (0:1).

Перед этим в первой игре данной же стадии турнира коллектив избежал неудачи, когда теперь уже в домашних стенах сыграл с соперником вничью — 0:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Словакия выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, особенно на чужом поле, а также если учесть силу их нынешнего соперника.

Давид Стрелец стал лучшим бомбардиром команды в прошедшем розыгрыше Лиги наций с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей Греция выиграла

в пяти последних матчах Греции забивала только одна команда

в шести из восьми последних матчей Словакия не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Греция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья — в 3.25, успех Словакии — в 4.60.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

Между тем, в двух последних выездных матчах гости проиграли.

Ставка: Греция победит за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в пяти последних матчах хозяев.

Ставка: только одна команда забьет за 2.45