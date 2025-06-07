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    Справится ли Греция со Словакией?

    Греция — Словакия: прогноз (к. 1.90) и ставка на товарищеский матч 7 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Греция — Словакия
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    Христос Цолис
    7 июня в контрольном поединке по футболу сыграют Греция и Словакия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Греция — Словакия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Июня 2025 года

    Греция

  • Афины
    •  Греция 21:45 Словакия

    Словакия

  • Братислава
    •

    Греция

    Турнирное положение: Греция пока не стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поэтому еще только готовится к началу этой борьбы.

    Команда пробилась в элитный дивизион Лиги наций после того, как вышла в плей-офф со второго места в группе второго дивизиона, а уже там оказалась сильнее Шотландии.

    Греция — Словакия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в рамках плей-офф Лиги наций сборная на чужом поле разгромила Шотландию (3:0).

    Перед этим в первой игре данной же стадии турнира коллектив остался ни с чем, когда теперь уже в домашних стенах проиграл сопернику со счетом 0:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Греция выиграла семь раз при двух поражениях.

    Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на победу, особенно на своем поле, тем не менее, выиграть им будет непросто, если учесть силу соперника.

    Христос Цолис и Фотис Иоаннидис стали лучшими бомбардирами команды в Лиге наций с тремя голами.

    Словакия

    Турнирное положение: Словакия, как и соперник, не стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поэтому только готовится к началу этой борьбы.

    Команда заняла вторую позицию в своей группе третьего дивизиона минувшего розыгрыша Лиги наций, тогда как в плей-офф за повышение в классе проиграла Словении.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в рамках плей-офф Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Словении (0:1).

    Перед этим в первой игре данной же стадии турнира коллектив избежал неудачи, когда теперь уже в домашних стенах сыграл с соперником вничью — 0:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Словакия выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, особенно на чужом поле, а также если учесть силу их нынешнего соперника.

    Давид Стрелец стал лучшим бомбардиром команды в прошедшем розыгрыше Лиги наций с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из девяти последних матчей Греция выиграла

    • в пяти последних матчах Греции забивала только одна команда

    • в шести из восьми последних матчей Словакия не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Греция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья — в 3.25, успех Словакии — в 4.60.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

    Между тем, в двух последних выездных матчах гости проиграли.

    Ставка: Греция победит за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в пяти последних матчах хозяев.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Греция — Словакия?

    Матч Греция — Словакия состоится 07 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Греция — Словакия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Греция победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Греция — Словакия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Греция победит» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Греция — Словакия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Греция — Словакия?

    Коэффициенты букмекеров: Греция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья — в 3.25, успех Словакии — в 4.60.

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