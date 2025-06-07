Виртанен — Холт. Прогноз (к. 1.92) и ставка на турнир в Бирмингеме 7 июня 2025 года

Финн Отто Виртанен сыграет против американца Брэндона Холта в полуфинале «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 7 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Виртанен — Холт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Виртанен

Отто впервые в сезоне выиграл три матча подряд на уровне основной сетки.

До этой недели он ни разу не проходил дальше второго круга.

В первом круге Виртанен одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 7:6, 6:3.

Во втором круге ему понадобился дополнительный сет в матче против швейцарца Марка-Андреа Хюслера — 6:3, 6:7, 6:1.

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале Виртанен выиграл у представителя Гонконга Колмена Вонга — 6:2, 7:5.

Холт

Брэндон тем временем пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

В четвертьфинале американец одержал победу над опытным французом Адрианом Маннарино — 6:4, 6:3.

В первом раунде 101-я ракетка мира обыграл опытного австралийца Джеймса Дакворта — 6:2, 7:5.

Во втором круге Холт одержал победу над соотечественником Мерфи Кассоне — 6:2, 6:2.

До этой недели у американца за всю карьеру было лишь три матча на траве.

В 2022-м Брэндон не прошел квалификацию в Ньюпорте, а в 2023-м уступил в первом круге отбора на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Виртанена в этом матче можно поставить за 1.58, победу Холта букмекеры предлагают за 2.26.

Прогноз: оба теннисиста хорошо играют на этой неделе, поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.