Виртанен — Холт. Прогноз (к. 1.92) и ставка на турнир в Бирмингеме 7 июня 2025 года

Виртанен
Отто впервые в сезоне выиграл три матча подряд на уровне основной сетки.
До этой недели он ни разу не проходил дальше второго круга.
В первом круге Виртанен одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 7:6, 6:3.
Во втором круге ему понадобился дополнительный сет в матче против швейцарца Марка-Андреа Хюслера — 6:3, 6:7, 6:1.
В четвертьфинале Виртанен выиграл у представителя Гонконга Колмена Вонга — 6:2, 7:5.
Холт
Брэндон тем временем пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.
В четвертьфинале американец одержал победу над опытным французом Адрианом Маннарино — 6:4, 6:3.
В первом раунде 101-я ракетка мира обыграл опытного австралийца Джеймса Дакворта — 6:2, 7:5.
Во втором круге Холт одержал победу над соотечественником Мерфи Кассоне — 6:2, 6:2.
До этой недели у американца за всю карьеру было лишь три матча на траве.
В 2022-м Брэндон не прошел квалификацию в Ньюпорте, а в 2023-м уступил в первом круге отбора на Уимблдоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Виртанена в этом матче можно поставить за 1.58, победу Холта букмекеры предлагают за 2.26.
Прогноз: оба теннисиста хорошо играют на этой неделе, поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода встречи.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.