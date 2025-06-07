1-й таймВенгрия — ШвецияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    сборная ВенгрииВенгрия — Швеция. Онлайн, прямая трансляция Сборная РоссииРоссия — Нигерия. Онлайн, прямая трансляция Мартин Эдегор и Эрлинг ХоланнНорвегия — Италия. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:47
    • Иван Юрич — новый главный тренер «Аталанты»
    Все новости спорта

    Виртанен обыграет Холта и впервые в сезоне выйдет в финал?

    Виртанен — Холт. Прогноз (к. 1.92) и ставка на турнир в Бирмингеме 7 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Виртанен — Холт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Отто Виртанен
    Финн Отто Виртанен сыграет против американца Брэндона Холта в полуфинале «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 7 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Виртанен — Холт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Виртанен

    Отто впервые в сезоне выиграл три матча подряд на уровне основной сетки.

    До этой недели он ни разу не проходил дальше второго круга.

    В первом круге Виртанен одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 7:6, 6:3.

    Во втором круге ему понадобился дополнительный сет в матче против швейцарца Марка-Андреа Хюслера — 6:3, 6:7, 6:1.

    Прогнозы на теннис

    В четвертьфинале Виртанен выиграл у представителя Гонконга Колмена Вонга — 6:2, 7:5.

    Холт

    Брэндон тем временем пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

    В четвертьфинале американец одержал победу над опытным французом Адрианом Маннарино — 6:4, 6:3.

    В первом раунде 101-я ракетка мира обыграл опытного австралийца Джеймса Дакворта — 6:2, 7:5.

    Во втором круге Холт одержал победу над соотечественником Мерфи Кассоне — 6:2, 6:2.

    До этой недели у американца за всю карьеру было лишь три матча на траве.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В 2022-м Брэндон не прошел квалификацию в Ньюпорте, а в 2023-м уступил в первом круге отбора на Уимблдоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Виртанена в этом матче можно поставить за 1.58, победу Холта букмекеры предлагают за 2.26.

    Прогноз: оба теннисиста хорошо играют на этой неделе, поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Виртанен — Холт?

    Матч Виртанен — Холт состоится 07 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Виртанен — Холт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Виртанен — Холт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Виртанен — Холт?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Виртанен — Холт?

    Коэффициенты букмекеров: на Виртанена в этом матче можно поставить за 1.58, победу Холта букмекеры предлагают за 2.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Полпудников — Матмуратов
  • Бои
  • Сегодня в 20:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Венгрия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Нидерланды (U21) — Кот-д’Ивуар (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Норвегия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Северная Македония — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Гибралтар — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Польша — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шотландия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ирландия — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эстония — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уэльс — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Чехия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.18
  • Экспресс дня 6 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Антигуа и Барбуда — Куба
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Виртанен — Холт: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 07.06.202512:00. Виртанен обыграет Холта и впервые в сезоне выйдет в финал?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры