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    Будут ли у Нидерландов проблемы в Финляндии?

    Финляндия — Нидерланды: прогноз на квалификацию чемпионата мира по футболу, ставка на матч за 2.50

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Нидерланды
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    сборная Нидерланды
    7 июня в квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Финляндия и Нидерланды. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Финляндия — Нидерланды, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G 07 Июня 2025 года

    Финляндия

  • Хельсинки
    •  Финляндия 21:45 Нидерланды

    Нидерланды

  • Амстердам
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    Финляндия

    Турнирное положение: финская национальная команда ведет борьбу за попадание на мировое первенство.

    «Филины» за два матча смогли набрать четыре очка и располагаются на второй строчке в своей группе.

    Финляндия — Нидерланды: коэффициенты букмекеров

    Финны смогли трижды поразить ворота соперника и дважды пропустили в свои.

    Последние матчи: в марте главная команда Финляндии сыграла вничью с Литвой (2:2) и победила Мальту (1:0).

    До этого же в рамках Лиги наций Финляндия уступила Греции (0:2) и Ирландии (0:1).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Перед этим сборная Финляндии также проиграла Англии (1:3) и Ирландии (1:2).

    Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

    Состояние команды: подопечные Маркку Канервы намерены попасть на Мундиаль, однако сделать это будет крайне сложно. Уж больно сильные соперники у сборной Финляндии.

    Финны еще ни разу не принимали участия в главном турнире четырехлетия, поэтому просто жаждут это сделать.

    Нидерланды

    Турнирное положение: «оранжевые» пока еще не стартовали в отборе на чемпионат мира.

    Последним турниром нидерландцев была Лига наций, из которой они вылетели в четвертьфинале от Испании.

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    • На групповом этапе Лиги наций «заводной апельсин» набрал девять баллов и финишировал на второй строчке.

    Последние матчи: в прошлых играх нидерландская «националка» в марте дважды сыграла вничью с Испанией (2:2, 3:3).

    До этого же «летучие голландцы» поделили очки с Боснией и Герцеговиной (1:1) и разгромили Венгрию (4:0).

    Не сыграют: в Нидерландах все в строю.

    Состояние команды: подопечные Рональда Кумана точно являются фаворитами своей квалификационной группы и им нужно доказать свое превосходство над соперниками.

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    Сборная Нидерландов практически не пропускает чемпионаты мира, а в прошлом турнире и вовсе смогла дойти до полуфинала турнира, что является отличным результатом.

    Статистика для ставок

    • Нидерланды выиграла только 1 из последних 7 матчей

    • Финляндия выиграла только 1 из последних 10 матчей

    • В последней очной игре в 2011 году Нидерланды победили Финляндию со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.40, а победа Финляндии — в 11.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.15.

    Прогноз: Нидерланды намного сильнее своего соперника, и, по идее, должны уверенно побеждать.

    Ставка: победа Нидерландов с форой-2 за 2.50.

    Прогноз: поединок вполне может получиться результативным, ведь обе команды любят забивать.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Финляндия — Нидерланды?

    Матч Финляндия — Нидерланды состоится 07 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Финляндия — Нидерланды?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Нидерландов с форой-2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Финляндия — Нидерланды?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Нидерландов с форой-2» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Финляндия — Нидерланды?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Финляндия — Нидерланды?

    Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.40, а победа Финляндии — в 11.50.

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