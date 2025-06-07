Финляндия — Нидерланды: прогноз на квалификацию чемпионата мира по футболу, ставка на матч за 2.50

7 июня в квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Финляндия и Нидерланды. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Финляндия — Нидерланды, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Финляндия

Турнирное положение: финская национальная команда ведет борьбу за попадание на мировое первенство.

«Филины» за два матча смогли набрать четыре очка и располагаются на второй строчке в своей группе.

Финны смогли трижды поразить ворота соперника и дважды пропустили в свои.

Последние матчи: в марте главная команда Финляндии сыграла вничью с Литвой (2:2) и победила Мальту (1:0).

До этого же в рамках Лиги наций Финляндия уступила Греции (0:2) и Ирландии (0:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Перед этим сборная Финляндии также проиграла Англии (1:3) и Ирландии (1:2).

Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

Состояние команды: подопечные Маркку Канервы намерены попасть на Мундиаль, однако сделать это будет крайне сложно. Уж больно сильные соперники у сборной Финляндии.

Финны еще ни разу не принимали участия в главном турнире четырехлетия, поэтому просто жаждут это сделать.

Нидерланды

Турнирное положение: «оранжевые» пока еще не стартовали в отборе на чемпионат мира.

Последним турниром нидерландцев была Лига наций, из которой они вылетели в четвертьфинале от Испании.

На групповом этапе Лиги наций «заводной апельсин» набрал девять баллов и финишировал на второй строчке.

Последние матчи: в прошлых играх нидерландская «националка» в марте дважды сыграла вничью с Испанией (2:2, 3:3).

До этого же «летучие голландцы» поделили очки с Боснией и Герцеговиной (1:1) и разгромили Венгрию (4:0).

Не сыграют: в Нидерландах все в строю.

Состояние команды: подопечные Рональда Кумана точно являются фаворитами своей квалификационной группы и им нужно доказать свое превосходство над соперниками.

Сборная Нидерландов практически не пропускает чемпионаты мира, а в прошлом турнире и вовсе смогла дойти до полуфинала турнира, что является отличным результатом.

Статистика для ставок

Нидерланды выиграла только 1 из последних 7 матчей

Финляндия выиграла только 1 из последних 10 матчей

В последней очной игре в 2011 году Нидерланды победили Финляндию со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.40, а победа Финляндии — в 11.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.15.

Прогноз: Нидерланды намного сильнее своего соперника, и, по идее, должны уверенно побеждать.

Ставка: победа Нидерландов с форой-2 за 2.50.

Прогноз: поединок вполне может получиться результативным, ведь обе команды любят забивать.

Ставка: тотал больше 3 за 2.15.