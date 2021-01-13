Экспресс дня 13 января. Прогнозы и ставки на футбол

13 января в очередном экспрессе рассмотрим матчи из чемпионата Англии и Кубка Германии.

«Манчестер Сити» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

«Манчестер Сити» в турнирной таблице Премьер-лиге на данный момент расположился на пятой строчке, однако по потерянным очкам «горожане» идут вровень с дуэтом лидеров.

Сейчас у коллектива 13-матчевая беспроигрышная серия, в которой последние шесть матчей он выиграл. За последнюю неделю «Сити» сначала в полуфинале Кубка лиги обыграл «МЮ» (2:0), а накануне уже в Кубке Англии дома разгромил «Бирмингем» (3:0).

«Брайтон» в турнирной таблице чемпионата Англии на данный момент занимает только 17 место, опережая 18-й «Фулхэм», который сыграл на две игры меньше, всего на три очка.

В текущем розыгрыше АПЛ «чайки» только дважды побеждали. Сейчас у них 8-матчевая серия без викторий, однако на этом отрезке они уступали всего трижды. Накануне «Брайтон» в Кубке Англии только по пенальти одолел в гостях низшелиговый «Ньюпорт».

Набравший крейсерский ход «Манчестер Сити» в родных стенах наверняка уверенно разберется с «Брайтоном». Ставим на хозяев с форой (-1,5).

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1,5) за 1.57.

«Тоттенхэм» — «Фулхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

«Тоттенхэм» с 29 набранными очками расположился на четвертой строке в турнирной таблице АПЛ, проигрывая первому месту четыре балла.

За последние пять матчей с учетом всех турниров «шпоры» добились четырех викторий и раз сыграли вничью. Две минувшие встречи лондонцев пришлись на кубковые розыгрыши. Сперва они вышли в финал Кубка лиги, а на днях в Кубке Англии в гостях легко разобрались со скромным клубом «Марин» (5:0).

У «Фулхэма» в копилке числится всего лишь 11 набранных очков, с которыми клуб идет в зоне вылета, на 17 месте. От безопасной строки он отстает на три очка при двух играх в запасе.

Отметим, что «дачники» последние четыре встрече чемпионата свели вничью, по два раза сыграв 1:1 и 0:0. Накануне они продвинулись по турнирной сетке в Кубке Англии, одолев по итогам овертайма в дерби перволиговый КПР — 2:0.

Хотя «дачники» и не проигрывают уже длительное время, но со «шпорами» у них будет мало шансов на благоприятный исход. Ставим в этой игре на викторию хозяев.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.44.

«Хольштайн Киль» — «Бавария»

Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала

«Хольштайн Киль» является одним из претендентов на повышение в классе во второй Бундеслиге. После трети турнирной дистанции коллектив идет третьим с отставание в балл от лидера.

Команда уже прошла один этап в этом Кубке страны, разгромив любителей со счетом 7:1. Отметим, что коллектив не может победить в последних своих двух играх, однако перед этим он выиграл пять встреч подряд.

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«Бавария» подходит к этому поединку после проигрыша от «Боруссии» М (2:3). Этим фиаско мюнхенцы прервали свою длительную беспроигрышную серию, однако сохранили лидерство в первой Бундеслиги.

К слову, «красные» за последние 15 поединков с учетом всех турниров только в одном из них смогли сохранить свои ворота на замке.

Исход этого противостояния не вызывает ни у кого сомнения, но мюнхенцы не отличаются надежностью в обороне. Так что рискнем поставить в этой игре на обе забьют.

Ставка: обе забьют: да за 2.18.

Общий коэффициент — 4.92.